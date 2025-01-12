«За детьми из пробирки едут в Россию из Китая»: врач-генетик — о бесплодии и лучшем возрасте для беременности

Новорожденный Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В России каждая четвертая семья бесплодна, это высокий показатель и считается критическим для демографической ситуации в отдельно взятой стране. На фоне падения рождаемости и увеличения смертности в недалеком будущем это грозит демографической катастрофой. NGS24.RU взял интервью у клинического генетика Натальи Кеосьян и выяснил, насколько все плохо и что с этим делать.

Наталья Кеосьян — врач высшей категории, работает генетиком больше двадцати лет, клинический генетик Красноярского центра репродуктивной медицины, специализируется в том числе на вопросах бесплодия и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Неважно, кто родится — мальчик или девочка, главное — решиться на ЭКО Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











След от катастроф остается в генах

— В городах, где экология оставляет желать лучшего, больше рисков оказаться в числе бесплодных?

— Причины бесплодия везде одни и те же. Человек гомо сапиенс, он единый вид на планете. Хромосом у всех 46, да и анатомия примерно та же. Так что проблемы примерно одинаковые. Различия только на индивидуальном уровне: базовое генетическое здоровье зависит от родителей и предыдущих поколений. Какой образ жизни они вели, какие катастрофы пережили. Это имеет значение, потому что код передается с яйцеклеткой, со сперматозоидом. Все, что было: болезни, катаклизмы или, наоборот, успехи — все генетически закладывается на следующие поколения. Точно так же, как существует овариальный резерв (запас яйцеклеток женщины): одной, если схематично, яйцеклеток на всю жизнь дано 100−200, а кому-то тысяча. И, естественно, у такой женщины будет длительный репродуктивный период.

ЭКО стало доступнее Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











— И все-таки как неблагоприятная экология влияет на деторождение?

— Она влияет на качество жизни отдельного человека и на всех по-разному. Много исследуется эта тема, есть мониторинг врожденных пороков развития наследственных заболеваний в стране, мире в целом. Сколько рождается детей больных с пороками развития, с наследственными хромосомными болезнями. И вообще-то цифра примерно везде одна и та же на протяжении десятилетий. Не меняется в среднем, допустим, у одного на десять тысяч новорожденных такие заболевания. Нет увеличения особого. Есть данные, что моложе стала проблема. Возможно, это связано и с гиподинамией (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности), и с ожирением. Все вместе. Если ожирение длится 15−20 лет, то, безусловно, будут последствия и у мужчины, и у женщины. Это сказывается на подвижности сперматозоидов и на способности к овуляции яйцеклеток, ну и вообще в целом организм пострадает, безусловно. Но это общая тенденция.

Медицинские будни Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Когда «часики» уже не тикают

— Задуматься, что точно надо что-то исправлять, человек должен…

— При классическом симптоме: в течение года совместной супружеской жизни без контрацепции (любого типа) беременность не наступает. Это однозначно сигнал. Надо обращаться к специалистам, врачам-гинекологам, возможно, сразу к репродуктологам, андрологам, урологам со стороны мужчины. По статистике проблемы возникают 50/50 — как с женской, так и с мужской стороны. Обследовать нужно обоих. Еще, если у женщины нарушение менструального цикла, он нерегулярный, случается раз в 3−4 месяца, то, прежде чем планировать вообще беременность, нужно как минимум сходить к врачу. У мужчин тут все менее очевидно. Отклонения выявляют через спермограмму. Причем сбой может произойти вне зависимости от того, были у него до этого дети или нет. Возраст меняет многое, биология она неумолима.

— Когда наступает идеальный репродуктивный возраст?

— Думаю, когда человек дозрел духовно до этого… В европейской культуре тенденция больше к отложенному материнству. Карьера, материальное благополучие, комфорт и прочее. И где-то в районе 35 лет — уже ребенок. В мусульманских странах нормальным считается, что в 16–18 лет девушка созрела, надо выдавать замуж. 18 лет, конечно, возраст нормальный, но рисков больше: не дозревшие и костная, и эндокринная системы, и многое другое. Здесь нужен баланс. Я думаю, 20−25 лет — это хороший возраст. Когда, как правило, получается все легко, все с первого раза и без вмешательства извне. Ну 20−30 лет, давайте так, дадим возможность.

— Как сильно психосоматика влияет на способность забеременеть?

— Бывает настолько крепко беда поселяется в головах, что вроде все физически пролечили, а человек потерял веру и уже внутренне сопротивляется, блок в голове. Недаром в репродуктивных центрах обязательно есть семейные психологи. Медицина знает примеры в том числе, как в военное время не наступали беременности. Потому что нельзя, страшно, идет война, организм начинает спасать себя, а все остальное уже второстепенное. Что-то похожее происходит, когда человек работает по 14–16 часов в сутки. Мозг переключает тело на режим энергосбережения.

Эффективность ЭКО — 30% Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Ему седьмой десяток, ей под сорок

— Насколько эффективно ЭКО сейчас?

— Средний показатель — около 30% удачных оплодотворений. Остальные идут в новую программу ЭКО.

— А возраст тех, кто обращается к вам?

— И 23-летние приходят, и 50-летние. Недавно обращалась пара — ему за 60, ей — 39. Подчеркну, еще раз: возраст, безусловно, важен. И понятно, что после тридцати пяти риск родить нездорового ребенка увеличивается. Но все всегда индивидуально. У человека в возрасте могут быть показатели лучше, чем у молодого.

— Большая очередь на ЭКО?

— Очередь небольшая, где-то месяц занимает. Как раз время собрать все нужные документы. Процедура по квоте бесплатная. Если за деньги, то обойдется от 200 тысяч рублей. И это небольшие деньги, учитывая высокий уровень российской медицины в этой области. К нам приезжают из Китая за ЭКО. Там дороже.

— Напомним, как это работает?

— Механизм такой: репродуктологи назначают женщине гормональную стимуляцию. Затем назначается пункция яичников, специальным манипулятором репродуктолог получает яйцеклетки. Каждая помещается в отдельную пробирку. В этот же день супруг сдает эякулят. Яйцеклетки оплодотворяются. Получается несколько эмбрионов. Их выращивают под наблюдением от 3 до 5 дней. А потом назначается день переноса и отслеживаем, наступила беременность либо нет.

Это обычные дети Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Эмбрионы про запас

— Что происходит с эмбрионами?

— Тут природа устраивает селекцию сама. В нас встроены механизмы естественного отбора. Каждый эмбрион — это индивидуальная история. И если там заложена какая-то генетическая ошибка, то он начнет останавливаться в развитии в первые часы, первые дни. Мы за эмбрионами только наблюдаем, никак не воздействуем на них: и смотрим, что ко второму дню, например, из девяти осталось семь. Потом переносим самый лучший, который быстрее всех рос. Остальные не уничтожаем, просто криоконсервируем. И если не наступила беременность после первого переноса, можем повторно брать эти эмбрионы.

— Распространено мнение, что при ЭКО часто рождается двойня.

— Просто раньше переносили по несколько эмбрионов. Из расчета, что кто-то из них выживет и наступит беременность. Бывало так, что они все закреплялись, имплантировались и получалась многодетная история. Но это всегда риск. Многоплодная беременность это риск для будущих плодов, для матери, угроза родовой травмы. Сейчас приоритет переносить один эмбрион. Иногда два, но не более того.

Врач-генетик Наталья Кеосьян Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Предрассудков до сих пор много

— Из разряда «стыдных вопросов про ЭКО» — дети, рожденные благодаря искусственному оплодотворению, чем-то отличаются от «традиционно» созданных?

— Это обычные дети. Никаких особенностей ни во время беременности, ни в родах, ни во всем, что после. У них также рождаются дети. Обычным путем. Первое ЭКО провели в Англии в конце 70-х годов, если что. У пациентки спокойно родились дети, ничего из ряда вон. А с тех пор репродуктивные технологии сильно ушли вперед.

— Но люди думают иначе.