Почему в крушении танкера и экологической катастрофе в Черном море виноват капитан, который просил разгрузить судно: подробности

На левом фото — обломок танкера, на правом — процесс очистки одной из пострадавших птиц Источник: пресс-служба Минприроды России; Дарья Паращенко / 93.RU











15 декабря в Керченском проливе разразился сильный шторм, из-за которого затонули два танкера, ожидавших разгрузки мазута. Один из них — «Волгонефть-212» — принадлежит пермской компании, его капитан — тоже пермяк. В результате крушения танкеров, перевозивших больше 9 тысяч тонн нефтепродуктов, мазут попал в море и на пляжи Краснодарского края и Крыма — на побережье Черного моря развернулась настоящая экологическая катастрофа. В этом материале наши коллеги из 59.RU собрали всё, что произошло за месяц с момента происшествия.

«Ребята, главное дело — не паникуйте, всё нормально будет», — слышно на видео, как указывают в канале, с танкера «Волгонефть-212» Источник: Baza / Telegram.me

Танкер «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании. В момент шторма на борту находилось 12 человек экипажа, МЧС спасали моряков на вертолетах. Гендиректор фирмы-владельца в тот же день выдвинулся на место происшествия, а позже сообщил 59.RU, что на судне были пермяки.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев после эвакуации экипажей обоих танкеров рассказал, что у всех моряков переохлаждение. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по приказу президента Владимира Путина создал рабочую группу для расследования ЧП во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. Несколько уголовных дел возбудил Следственный комитет по Республике Крым, проверку ЧП начали и в Южной транспортной прокуратуре.

Так выглядел танкер «Волгонефть-212» Источник: RedJak / Fleetphoto.ru











Что известно о танкере «Волгонефть-212»?

Как мы упоминали выше, танкер «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг», ее совладелец и генеральный директор — Константин Сельков .

ООО «Кама Шиппинг» зарегистрирована в Перми в 2016 году. В 2023 году компанией стали владеть Константин Сельков и Лариса Фролова. По итогам 2023 года фирма задекларировала 301 миллион рублей доходов и чистый убыток в 14 миллионов рублей.

«Волгонефть-212» построил Волгоградский судостроительный завод — танкер входит в самую большую серию нефтеналивных судов Советского Союза. Относится к классу судов «река-море», которые предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов. Содержался «Волгонефть-212» в порту Санкт-Петербурга.

Как оказалось, танкер потерпел крушение в день своего 55-летия — в эксплуатацию его пустили именно 15 декабря 1969 года .

Как говорили в СК Крыма и Севастополя, последний раз на пригодность к перевозке опасных грузов судно проверяли в июле 2024 года, а в последний рейс танкер вышел 10 ноября 2024-го. «Волгонефть-212» направлялся из Саратова в порт «Кавказ».

Танкер построили в 1969 году Источник: «Кама Шиппинг» / Vk.com











Компания — владелец судна занимается грузовыми перевозками внутри страны. Равные доли ООО «Кама Шиппинг» принадлежат нынешнему гендиректору фирмы Константину Селькову и его предшественнице на этом посту — Ларисе Фроловой.

«Кама Шиппинг» после трагедии привлекли к административной ответственности — трудовая инспекция нашла нарушения в работе компании. По информации ведомства, компания не проводила для экипажа обучение по охране труда и оказанию первой помощи .

Свой последний рейс «Волгонефть-212» выполнял по заказу самарской судоходной компании «Стаксель». Именно она, а не «Кама Шиппинг», была перевозчиком грузов. При крушении на борту судна было 12 членов экипажа. Один из них — 23-летний матрос из Астрахани — умер . Остальных доставили в центральную райбольницу Анапы. Минтруд, крайсовпроф, страховой фонд и инспекция труда утвердили акт «о несчастном случае на производстве» после гибели моториста компании. Теперь его семье выплатят два миллиона рублей.

Виноват капитан?

Следком предъявил обвинения капитанам нефтетанкеров, их задержали. Один из них — пермяк Леонид Волегов, который был главным на принадлежащем «Кама Шиппинг» судне «Волгонефть-212».

На фото — обломок танкера и пермский капитан Леонид Волегов Источник: пресс-служба Минприроды России; Леонид Волегов / Vk.com











Следователи установили, что танкеры затонули после повреждения в условиях шторма, в результате чего разлилась нефть. Капитанов обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта . УК РФ предусматривает за это принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.

19 декабря появилась информация о том, что суда должны были разгрузить за две недели до катастрофы. По документам, мазут с «Волгонефти-212» на сушу должны были переместить до 30 ноября, а экипаж планировал сделать это еще до 25 ноября — морякам нужно было успеть уйти из Керченского пролива в Азовское море, потому что разрешение на парковку было действительно до 30 ноября .

Выгрузка задерживалась то из-за непогоды, то из-за занятости сотрудников порта — по данным Baza, в это время разгружали другие суда.

Часть переписки руководства транспортной компании и представителя заказчика груза Источник: Baza / Telegram.me Источник: Baza / Telegram.me

10 декабря на пермском танкере сломался один из котлов. Капитан «Волгонефти-212» Леонид Волегов просил ускорить процесс, потому что один котел не способен поддерживать условия хранения нефтепродуктов. Он возмущался, потому что его экипажу обещали выгрузку вперед танкера «Волгонефть-141», но всё произошло наоборот. Леонид даже писал рапорт, чтобы разгрузку ускорили, а последний раз он просил забрать груз за день до трагедии — 14 декабря .

И все же качестве меры пресечения именно Леонида заключили под стражу , а капитана второго затонувшего судна «Волгонефть-239» оставили под домашним арестом. Обе меры действуют до 17 февраля 2025 года, их могут продлить, либо перейти к основным судебным заседаниям.

Последствия крушения — экологическая катастрофа

Во время буйства стихии и крушения танкеров по акватории разлился мазут — часть его выбросило на пляж, а часть загрязнила морские воды. Сейчас в Анапе, Краснодарском крае в целом и в Крыму действует режим ЧС .

Мазут покрыл большую площадь пляжа Источник: Никита Зырянов / 93.RU Птиц валяют в крахмале — он абсорбирует мазут Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В море оказались тысячи тон мазута, которые вынесло на пляжи от Тамани до Анапы — гигантские черные пятна покрыли песок, мазут уже дошел до берегов Крыма. Уже почти месяц сотни волонтеров трудятся на побережье Черного моря, чтобы очистить берег и спасти птиц и дельфинов, пострадавших от нефтепродуктов.

Мазут сковал тысячи птиц на пляжах — некогда белые перья покрылись черной вязкой жижей: птицы не могут почиститься самостоятельно, улететь или даже поесть. Их клювы просто склеены нефтепродуктами, даже на своих двоих пернатые передвигаются с трудом. Волонтеры отлавливают птиц и отмывают их вручную. По данным издания «РБК Кубань», на 8 января 2460 птиц переданы в центр реабилитации Кубани и Ставропольского края для восстановления.

Чтобы очистить птиц, нужно многократно осыпать их крахмалом и соскребать абсорбированный мазут, что приводит к удалению естественной смазки перьев.

Бедная птица еле открывает рот Источник: SHOT / Telegram.me

Много пернатых погибло от интоксикации, а наши коллеги из 93.RU рассказывают, что за новогодние праздники ситуация со спасением птиц обострилась — их начали без разбора изымать под неясными предлогами люди из «министерства», а также появились сообщения о преждевременном выпуске в природу и последующей гибели.

4 января краснодарский краевой оперативный штаб отчитался о выпуске в природу 160 чомг, однако на следующий день как минимум 40 из них нашли мертвыми.

Жертвы не ограничиваются птицами — в море погибли десятки краснокнижных дельфинов-азовок . Млекопитающих выбрасывает на берег, их тела грязные и черные от мазута. Точное количество зараженной и погибшей рыбы неизвестно.

Волонтеры со всей России

Катастрофа не оставила равнодушными тысячи человек со всей страны. Например, уроженка Перми, психолог Ольга Бондарь отметила новогоднюю ночь, отмывая от мазута птиц на Черноморском побережье. О ЧП девушка узнала из новостей. Нашла в соцсетях группы тех, кто спасает животных, и тех, кто планирует к ним присоединиться, и решила, что праздничные выходные может провести не за отдыхом, а занимаясь волонтерской работой.

Ольга не долго думала, прежде чем записаться в волонтеры Источник: архив Ольги Бондарь











Приезжала Ольга на неделю, и в это время была готова заниматься любой волонтерской работой — не только отмыванием измазанных мазутом птиц.

Так происходит очистка перьев птиц от мазута Источник: Ольга Бондарь

— Я не плачу над картинками птичек в мазуте. Потому что знаю: помогу их очистить — будут еще летать , — говорит Ольга. — Помогу пляж чуть-чуть разгрести — уже хорошо. Только так это и работает. Не хочется искать виноватых, рассуждать, что организовано правильно, а что нет. Люди просто, блин, не могут смотреть на это безучастно и делают! Мне кажется, за счет таких людей всё и держится. Одни косячат, другие разгребают. И есть еще третьи, которые занимаются вопросами: а почему, а кто виноват, а как будет эффективней. Они тоже нужны.

Наша коллега, журналистка 93.RU Валерия Дульская, два дня провела вместе с волонтерами на побережье. Она пришла на пляж в Витязево одна и, как выяснилось, зря — без дополнительной пары рук чистить пляж от мазута оказалось сложно. Вокруг, пишет журналистка, много людей без респираторов, хотя дышать нефтепродуктами опасно, но об этом никто не инструктирует .

Все мешки вывозил один трактор Источник: Валерия Дульская / 93.RU Оксана и Ирина живут в Анапе, но познакомились во время уборок Источник: Валерия Дульская / 93.RU

А на пляже в Джемете журналистка встретила пятерых девушек — Наталью, Анастасию, Алину, Оксану и Анну — все они приехали из разных городов России: самой Анапы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Ярославля .

Как пишет Валерия, сколько еще времени понадобится на отчистку побережья — неизвестно, ведь с каждым новым штормом на берег выносит новую порцию нефтепродуктов.

— Нужны другие средства борьбы, чтобы мы не работали каждый раз впустую. Если не сделать всё вовремя, здесь будет очень серьезная эпидемиологическая обстановка с переполненными медучреждениями, — говорит 93.RU координатор штаба в Джемете Елена, она эколог по образованию. — Мы уже чувствуем на себе последствия. Отходы вывозят на расстояние двух километров от берега. Сейчас у нас запах нефтепродуктов не только с моря, мы в плену этих запахов. Это проблема федерального уровня, которую нужно решать более серьезно.

Поработал в Новый год волонтером и журналист 93. RU Никита Зырянов, он спасал птиц вместе с другими добровольцами буквально под бой курантов.

Сами развалившиеся и затонувшие танкеры до сих пор находятся под водой, из них продолжают вытекать нефтепродукты. Разработать план их подъема 9 января поручил Владимир Путин.

Мнение эксперта

Мы узнали у блогера, эксперта в судостроении и преподавателя Высшей школы экономики Прохора Тебина некоторые нюансы, связанные со случившейся катастрофой.

— «Волгонефть» была в эксплуатации с конца шестидесятых годов — эти танкеры еще пригодны для работы?

— Конечно, всё зависит от конкретного судна, запланированного срока эксплуатации и того, как осуществлялось его техническое обслуживание и ремонт. В целом судно может служить очень долго, но, конечно, имеет свои пределы, и желательно обновлять суда с учетом развития технологий и повышения экологических стандартов в том числе.

— Почему танкеры развалились на части во время шторма — из-за перегруза?

— Причины разрушения танкеров станут известны только после комиссии и расследований.

— В СК возложили вину на капитанов и задержали их — при чем здесь они, а не владельцы, службы портов?

— Нужно смотреть материалы дела и конкретные обвинения. Но капитан — ответственное за всё происходящее на корабле лицо.

— В зависимости от конкретной ситуации ответственность может быть распределена разным образом, но капитан — это ответственное лицо в данном случае, — заключил эксперт.

Ранее мы писали о том, что мазут из танкеров «Волгонефть» добрался от берегов Анапы до берегов Крыма — такой ситуация была на момент 2 января.