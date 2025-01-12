«Эдакий налог на бездетность»: цены на авиабилеты могут резко взлететь из-за введенных скидок для детей

В 2024-м авиабилеты и так выросли в цене. Что будет в 2025-м? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Правительство обязало авиакомпании предоставлять 50-процентную скидку на билеты на внутренние рейсы для детей в возрасте до 12 лет. Причем, по словам экспертов, государственное субсидирование в этом случае не предусмотрено.

Бизнесу придется удешевлять билеты для юных пассажиров за свой счет, из-за чего к лету ожидается резкий взлет цен на перелеты для всех остальных.

Как было раньше

Ранее правительство уже пыталось обязать авиакомпании предоставлять детям скидки, но из-за бюрократических нюансов на деле они составляли не 50%, а меньше.

— На самом деле-то они и раньше должны были по закону это делать, просто они достаточно фривольно трактовали норму закона и могли, например, брать скидку от тарифа, не учитывая сборы, например. Что делало фактически скидку меньше, — объяснил MSK1.RU главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. — Или, например, объявить о том, что какой-то тариф уже дисконтированный (а большинство тарифов являются формально дисконтированными, кроме самого дорогого). Поэтому [авиакомпании] могли заявить, что раз тариф уже со скидкой, значит, там скидка детская не применяется или она может быть меньше и так далее.

Как будет теперь

На своей прямой линии Владимир Путин потребовал от правительства отрегулировать с перевозчиками вопрос о скидках для детей не позднее 14 января 2025 года .

— Сейчас, после этой истории, когда на прямую линию президента позвонила какая-то женщина и пожаловалась, что скидки на самом деле не 50%, а меньше, всe взяли под козырек и решили жестко привязать стоимость детского билета, чтобы она без всяких оговорок была в два раза меньше стоимости взрослого, — добавил эксперт.

О расширении преференций для несовершеннолетних президенту Владимиру Путину доложил министр транспорта Роман Старовойт на совещании 9 января.

Согласно решению правительства, с 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании начали предоставлять скидку 50% детям до 12 лет на маршрутах по всем внутренним направлениям . Льгота действует для всех тарифов, кроме бизнес-класса. Известно, что преференцией уже воспользовались более 260 тысяч юных пассажиров.

Вот только предоставлять скидки авиакомпании должны не за счет государственных субсидий, а за свой собственный.

Средства на предоставление скидки авиакомпании возьмут из своей прибыли. Поэтому они не очень рады этой инициативе. Илья Шатилин главный редактор портала Frequentflyers.ru

— Если бы были какие-то субсидии, это было бы прекрасным решением. Но сейчас авиакомпании должны, к сожалению, эти скидки давать за собственный счет, — добавил Илья Шатилин. — Текущие тарифные сетки авиакомпаний рассчитаны без учета этой инициативы, и, соответственно, в течение какого-то времени наличие этих увеличенных детских скидок будет негативно влиять на выручку авиакомпаний.

По словам эксперта, компании не могут просто взять и поднять из-за этого цены на авиабилеты. Но только в самое ближайшее время.

Нельзя просто так взять и как-то пропорционально увеличить стоимость взрослого билета. Потому что это не цены на масло сливочное, которые ты взял и поднял. Илья Шатилин главный редактор портала Frequentflyers.ru

— В авиации ценообразование динамическое и зависит от спроса. Если билеты продаются хорошо — цена повышается, если продаются плохо — цена понижается, — объяснил собеседник MSK1.RU. — Это даже не человек, а система определяет.

Цены вырастут к лету

Илья Шатилин не исключает, что, может быть, компании оптимизируют внутренние затраты или за счет снятия санкций и у них снизятся бюджеты на запчасти и прочее. Но если говорить о том, что важно для пассажиров, до конца зимнего расписания цены вряд ли вырастут, потому что их никто не будет пересчитывать. А вот к лету ситуация, скорее всего, сильно изменится.

— Особенно когда начнется сезон отпусков, куда часто берут детей, цены, скорее всего, вырастут, — считает Илья Шатилин. — Особенно на курортные направления. Получится так, что и пассажир с ребенком в сумме заплатит столько же, просто за себя чуть больше, а за ребенка до 12 лет чуть меньше.

Пассажир без ребенка просто заплатит больше. Эдакий налог на бездетность. Но всё будет зависеть от направления, потому что статистика разная. Илья Шатилин главный редактор портала Frequentflyers.ru

Как воспользоваться льготой

По предварительным данным, чтобы воспользоваться льготой, при оформлении билета через сайт или операторов нужно предоставить документы: паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Перевозчик также может запросить и документ о гражданстве, поскольку пользоваться преференцией могут только дети с гражданством РФ.