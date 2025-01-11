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Город В ярославском Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вышек сотовой связи

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вышек сотовой связи

Что говорят эксперты об излучении от станций

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11 комментариев

Ярославцев беспокоит близость некоторых сотовых вышек к домам

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В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, опасны ли вышки сотовой связи. В ведомстве отметили, что вопросы на эту тему регулярно поступают от жителей.

— Число базовых станций сотовой связи растет, что обусловлено развитием систем мобильной связи. Большая часть вышек — относительно маломощные объекты. Следует знать, что установка и работа станций, как и уровень допустимого электромагнитного излучения от них, регулируются законодательством и контролируются. Если базовая станция установлена с соблюдением санитарных норм, то причин опасаться электромагнитного излучения от нее нет, — заверили в Роспотребнадзоре.

В управлении добавили, что ярославцы всегда могут обратиться с подобными вопросами.

— Наши специалисты проверяют уровень излучения, место установки, а также всю документацию, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Ярославле не раз возникали скандалы из-за установки новых вышек сотовой связи. В ноябре 2024 года жители улицы Писемского возмутились из-за установки такой станции рядом с их домами и детским садом. В мэрии города тогда пояснили, что на установку выдано разрешение. При этом было соблюдено установленное законодательством минимальное расстояние сооружения от детского учреждения.

Чуть раньше, в августе, против установки вышки сотовой связи боролись жители улицы Курчатова. Но в итоге конструкцию всё равно поставили. Власти отметили, что нарушений в этом нет.

Обычно главным опасением людей, выступающих против вышек сотовой связи, становится то, что станция окажет негативное воздействие на их здоровье и самочувствие. Операторы сотовой связи заверяют, что такие конструкции безопасны. Портал NGS24.RU публиковал пояснение компании «Билайн» по этой теме. Там отметили, что на территории России действуют одни из самых строгих норм по предельно допустимому уровню электромагнитного излучения — 10 мкВт/см2. И сотовые компании это учитывают. В Европе, например, данный показатель в 10 раз больше.

Ученые тоже считают, что опасаться станций нет повода.

— Базовая станция вызывает минимальный уровень излучения, который только может быть. Излучение от многих бытовых приборов выше. Например, мощность излучения от мобильного телефона около головы выше, чем от вышки сотовой связи, — рассказал NGS24.RU кандидат технических наук Дмитрий Черников.

А вы как относитесь к вышкам сотовой связи?

Положительно. Благодаря им у нас хорошая сотовая связь
Не хотелось бы жить рядом с такой
Затрудняюсь ответить
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Вышка сотовой связи Роспотребнадзор
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Комментарии
12
с++
9 минут
он просто не уточнил, что выше, приблизительно в 20 000 раз
Гость
1 час
5G включать будут, истинно вам говорю, а народу заранее мозги промывают, чтобы вышки не спилили
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