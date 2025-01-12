Девушки устроили поножовщину на улице Кирова в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Теlegram











В Ярославле после поножовщины на улице Кирова возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось около 01:40 11 января. В соцсетях опубликовали видео нападения. На нем видно, что одна девушка пытается ударить ножом другую. И один раз попадает. За всем этим наблюдает третья девушка. На следующих кадрах видно, как пострадавшая девушка сидит в машине и зажимает рану, расположенную чуть ниже сердца.

— По имеющимся данным, 20-летняя девушка в ходе конфликта высказывала угрозы своей 20-летней знакомой, при этом демонстрировала нож и причинила непроникающее ранение, — уточнили УМВД по Ярославской области.

Видео драки и ее последствий Источник: Жесть Ярославль / Теlegram

Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ).