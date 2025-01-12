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Происшествия В Ярославле после поножовщины на улице Кирова возбуждено уголовное дело

В Ярославле после поножовщины на улице Кирова возбуждено уголовное дело

ЧП случилось ночью 11 января

807
1 комментарий

Девушки устроили поножовщину на улице Кирова в Ярославле

Источник:

В Ярославле после поножовщины на улице Кирова возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось около 01:40 11 января. В соцсетях опубликовали видео нападения. На нем видно, что одна девушка пытается ударить ножом другую. И один раз попадает. За всем этим наблюдает третья девушка. На следующих кадрах видно, как пострадавшая девушка сидит в машине и зажимает рану, расположенную чуть ниже сердца.

— По имеющимся данным, 20-летняя девушка в ходе конфликта высказывала угрозы своей 20-летней знакомой, при этом демонстрировала нож и причинила непроникающее ранение, — уточнили УМВД по Ярославской области.

Видео драки и ее последствий

Источник:

Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

За преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ грозит наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

ПО ТЕМЕ
Драка Поножовщина УМВД Уголовное дело
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Комментарии
1
Гость
1 час
Фронтовые подруги якута?
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