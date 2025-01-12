«Не знаем, куда тратить деньги»: история успеха преподавателя, которая в 27 лет открыла собственную языковую школу

Пермячка Анна Остапенко недавно открыла свою школу и вышла замуж. Ее супруг Виталий работает реабилитологом Источник: Анна Шилова / Vk.com











Анна Остапенко из Перми недавно написала в соцсетях, что они с мужем заработали настолько много денег, что не знают, куда им их потратить. «Сегодня мы с мужем заработали 700 тысяч, не знаем, о чем можно еще мечтать, куда тратить деньги?» — заявила девушка в сторис. Наши коллеги из 59.RU связались с Анной и спросили, действительно ли всё так и как ей удалось достичь успеха.

Анне Остапенко (недавно в связи с замужеством она сменила фамилию на Шилову. — Прим. ред.) 27 лет, хорошего заработка она добилась сама. Отлично училась, активно занималась конным спортом, поступила в Высшую школу экономики, где за успешную учебу ей платили несколько стипендий: губернаторскую, академическую и повышенную (дважды) за общественную деятельность.

Аня с детства и в начале студенчества занималась конным спортом Источник: Анна Шилова / Vk.com

— Я училась на историка, и вовсе не собиралась становиться предпринимателем, — рассказала 59.RU девушка. — Вместе с учебой занималась экологическими проектами и благодаря им бесплатно ездила на стажировки в Европу и Америку. Там всё время приходилось говорить на английском: общаться с преподавателями и студентами из разных стран. Во время одной из таких поездок я вдруг поняла, что владею английским настолько хорошо, что могу преподавать.

Первые уроки английского Аня дала, когда училась на третьем курсе. А потом стала учить еще истории и обществознанию.

— За первые уроки я брала всего 250 рублей, но преподавала много, — продолжает Анна. — Еще у меня была хорошая стипендия и деньги за экологические проекты, связанные с сортировкой мусора, экотакси и обучением волонтеров. О них я узнавала за рубежом, а потом реализовывала в Перми. В сумме получалось 40 тысяч, но 17 из них я переводила на благотворительность — помощь животным и сохранение природы.

Ко времени окончания вуза поток учеников стал намного больше, и Анна повысила плату за уроки. А во время коронавируса начала давать их онлайн.

Среди клиентов — айтишники, юристы и конный тренер

Из-за донимавшей ее аллергии Ане пришлось на время сменить климат и уехать жить в Египет. Там она работала в отеле, где приходилось много говорить на английском. При этом она продолжала учить языку онлайн и офлайн.

Фотосессия в Египте Источник: Анна Шилова / Vk.com

— Хотелось расти дальше, и я поступила в три международных вуза — в Великобритании, Австрии и Италии, но не смогла уехать туда из-за отсутствия достаточных накоплений на счете, которые требовались, — вспоминает девушка.

В итоге Анна обошлась международным экзаменом в Эмиратах, который подтвердил высокий уровень ее английского языка. Ее ученики поступают в зарубежные вузы, а кто-то уезжает работать за границу. Среди клиентов Анны много предпринимателей, продакт-менеджеров, айтишников, юристов. Немало школьников, и есть целые семьи, занимающиеся по несколько лет.

Среди учеников оказалась и подруга, которая когда-то занималась с Аней конным спортом. Благодаря хорошему английскому, эта ученица смогла сделать карьеру тренера и получить работу в Нидерландах, Германии, Австрии и Франции. Сейчас она работает в Китае.

Сначала клуб, потом школа

Аня вернулась из Египта в Пермь, где продолжила преподавать. С 2021 года на репетиторской деятельности она зарабатывала 100 тысяч рублей в месяц, а с 2023-го — до 200 тысяч рублей. Доход позволил ей обзавестись своим жильем. С ипотекой помогли родители, но оплачивает ее она сама.

— За семь лет преподавательской деятельности я немножко подвыгорела, — признается девушка. — Мне захотелось нового, но при этом не потерять достигнутого.

Анна организовала английский разговорный клуб, участники которого могли общаться на разные темы, в том числе искусства и литературы. А потом появилась идея создать и свою школу.

— К этому меня сподвигли ученики, которые постоянно спрашивали: «когда ты уже создашь свою школу?» — говорит Анна Остапенко. — Недавно я вышла замуж, и муж Виталий взялся мне помочь со школой. Я сменила фамилию на Шилова, но многие помнят меня еще под прежней фамилией. Осенью этого года мы открыли «Международную гуманитарную школу», набрали педагогов. В школе преподают европейские языки, историю и общественные дисциплины. Со временем добавятся еще и азиатские языки.

В школе сохранился разговорный клуб, в его формате Анна проводит еще и танцы: она увлеченно танцует. В планах клуба — проводить настольные игры по истории на английском языке, пока они проходят на русском.

Анна участвует в соревнованиях по танцам и даже может дать вам урок. На английском, конечно Источник: Анна Шилова / Vk.com

Школу возглавила сама Анна Остапенко, оставив себе лишь шесть часов преподавания в неделю. В остальное время она учит своих будущих менеджеров и продумывает маркетинговые концепции.

— Пока мне еще тяжело переходить с преподавательской деятельности на предпринимательскую, — говорит девушка. — Приходится вникать в очень много сфер одновременно, учиться новому. Со временем у нас появится отдел маркетинга и продаж, и я делегирую ему некоторые полномочия.

В ноябре личный доход Анны и ее мужа вырос до 700 тысяч рублей в месяц, о чем они и заявили в сторис.