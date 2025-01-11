Пикантные приключения или болезненные разрывы? Любовный гороскоп на весь 2025 год для всех знаков зодиака

Рассказываем, кому год обещает страстные приключения Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. В этом уверена астролог Анна Боровских. Планеты, которые отвечают за чувства и отношения, откроют перед нами новые перспективы, помогут укрепить существующие связи и подарят незабываемые эмоции. 72.RU публикует любовный гороскоп на год, из которого вы узнаете, кому судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования.

Овен

Этот год обещает вам страстные приключения, однако постарайтесь избегать поспешных решений в первой половине года, чтобы не разочароваться. Летом вы можете неожиданно встретить того, кто станет вашим серьезным партнером. Если у вас есть семья, уделяйте особое внимание укреплению отношений с близкими в первые шесть месяцев.

Телец

Вам необходимо сосредоточиться на развитии доверия в ваших отношениях и постараться контролировать свою ревность. Весной у одиночек появится шанс найти интересного спутника жизни, но не торопитесь углубляться в отношения слишком быстро. Осень принесет важные эмоциональные события и, возможно, новые признания в любви.

Близнецы

Для вашего знака этот год будет богат на любовные события, но переменчивый характер может создать недопонимание. Семейным Близнецам рекомендуется заранее обсуждать сложные вопросы, чтобы предотвратить напряжение. Слушайте партнера, чтобы улучшить взаимопонимание.

Рак

Вас ждут многочисленные романтические моменты. В начале года возможна помолвка или размышления о создании семьи. Ваша цель — стремиться к стабильности в отношениях и не считать каждое новое знакомство судьбоносным. Обратите внимание на тех, кто находится рядом.

Лев

Февраль не самое лучшее время для мимолетных романов. Настоящая эмоциональная насыщенность придет лишь осенью, но будьте внимательны к прошлым отношениям. Семейным Львам стоит объединить усилия в совместных проектах, что поможет укрепить отношения.

Дева

Ваше взаимодействие с партнерами станет более крепким несмотря на неизбежные испытания. Проходите через них вместе, чтобы усилить связь. Весной произойдет значимое событие, а у одиноких Дев появятся интересные знакомства, вероятно, через работу или среди коллег.

Весы

2025 год может принести значительные изменения в вашей личной жизни. Сначала займитесь вопросами, касающимися детей, а затем переключите внимание на собственное счастье. Одиноким Весам стоит обратить внимание на онлайн-знакомства, особенно летом, что может пойти вразрез с вашими привычками.

Скорпион

Магнетизм Скорпиона достигнет пика, привлекая к себе внимание многих людей. Однако чтобы не упустить настоящее везение, старайтесь не увлекаться поверхностными связями. Весной ваша загадочность привлечет интересных людей. Во второй половине года семейные Скорпионы смогут достичь гармонии в отношениях благодаря терпению и пониманию.

Стрелец

Семейным Стрельцам в этом году придется уделять больше внимания желаниям и нуждам своего партнера, чтобы избежать серьезных конфликтов. Одинокие Стрельцы начнут год с сильной энергетики, способствующей новым знакомствам. Однако серьезные отношения могут возникнуть во время одного из многочисленных путешествий.

Козерог

Начало 2025 года может оказаться сложным для Козерога в плане личных отношений, так как ложь и фальшь со стороны других могут сбить вас с толку. Будьте осторожнее весной при выборе симпатий, чтобы не попасться на обман. Ищите свое счастье среди знакомых и друзей: именно там может оказаться тот самый человек. Хотя ваша семейная жизнь будет напряженной, найдите время для себя и не забывайте проявлять заботу о партнере.

Водолей

Семейная жизнь Водолеев в 2025 году будет изобиловать приятными сюрпризами, хотя некоторые повседневные вопросы могут породить сложности и разногласия. Для предотвращения проблем важно обсуждать все задачи с партнером и активно вовлекать его в совместные дела. Одинокие представители этого знака столкнутся с волнующими событиями, включая встречи с бывшими. Старайтесь сохранять спокойствие и избегать провокаций — временный отход в сторону может быть лучшим решением.

Рыбы

В 2025 году Рыбы должны полностью полагаться на свою интуицию, чтобы защититься от недоброжелателей. Необходимо избавиться от токсичных отношений. У семейных Рыб могут возникнуть трудности зимой и весной, обусловленные чрезмерными ожиданиями одного из партнеров. Честное стремление сохранить союз способно прервать череду конфликтов.