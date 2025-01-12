Что не так с фильмом «Финист. Первый богатырь» — честное мнение

В «Финисте» (6+) форма берет однозначный верх над содержанием Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











«Финист. Первый богатырь» (6+) — один из лидеров новогоднего проката. Со дня премьеры в кинозалах страны стабильно аншлаг, билеты во время вечерних сеансов лучше брать минимум за день, иначе можно и не попасть. Корреспондент NGS42.RU Елена Гуськова поспешила посмотреть нашумевший блокбастер, чтобы рассказать читателям о сильных и слабых сторонах еще одного фильма популярной киновселенной.

Осторожно, в большом обзоре от Елены Гуськовой есть много спойлеров.

В эти дни «Финист» конкурирует с экранизацией «Волшебника изумрудного города» (6+), разбор которого мы публиковали. У двух фэнтези-фильмов одинаковый возрастной рейтинг, оба — семейное кино и части больших франшиз. Только если миру «Волшебника» еще предстоит проторить дорожку к зрительским сердцам, то «Финист» уже стоит на крепкой базе симпатий аудитории. Он одновременно является и приквелом, и спин-оффом к историям о «Последнем богатыре» (12+). Впервые мы увидели Ясна Сокола во второй части франшизы, где богатырь пытался доказать, что Иван не так хорош, как о нем думают, но затем они плечом к плечу сражаются со злым чародеем Роголебом. Нынешние события происходят примерно за сто лет до трилогии, и Финист здесь по-прежнему полон спеси, а Яга выглядит значительно моложе и красивее.

Сюжет

Большинству героев не хватает мотивации, поэтому события в кинокартине происходят просто так, а в сюжетные дыры свободно может проехать грузовик.

Фабулу в двух словах не обрисуешь, слишком много всего намешано. Недаром трудились сразу четыре сценариста.

Хвастун Финист решил один расправиться с особо опасным монстром-мантикорой, который убивает рыцарей и держит в плену красу-девицу Злату. В бою Соколу удается выжить, но чудище сурово наказывает за самонадеянность: богатырь ослеп и к ратным подвигам больше не пригоден. Затем на Белогорье нападают какие-то басурмане и похищают множество людей, в числе которых Финист, Баба Яга и друг главного героя Мелеха.

Баба Яга тщательно следит за внешностью Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











Троицу отправляют на невольничий рынок в восточном стиле, где их выкупает местный гений, плейбой и филантроп. Благодетель по имени Анариф привозит друзей в свой дворец, где объясняет, что он против всякой магии. Чудеса должна заменить наука, и потому у него на службе механические черепахи. А волшебных тварей он уничтожает специальной машиной. Финисту он возвращает зрение, а взамен просит вновь сразиться и добыть ту саму Мантикору. В конце концов оказывается, что добрый изобретатель и есть главный плохиш. Магических существ он уничтожает, чтобы выкачивать магию, а потом с помощью нее оживлять своих черепах, которые на самом деле вовсе не порождение науки. Эссенцию волшебства он копит, чтобы создать огромную суперчерепаху. Зачем? На этот вопрос фильм не дает ответа.

Федор Добронравов харизмой вытягивает довольно картонного антагониста Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











Апогей абсурда начался, когда гигантская черепаха стала обстреливать положительных героев черепахами поменьше, а те, в свою очередь, взрываться.

Стоит добавить, что нелогичность прослеживается и в суперспособностях персонажей. Баба Яга то настолько сильная чародейка, что может в мгновение ока одну каплю воды превратить в целый ушат или за долю секунды из горсти семян в воздухе вырастить арбузы и забросать ими противников. А то не в состоянии сама убрать камень с реки или вернуть Финисту зрение на протяжении фильма.

Такая же ситуация и с богатырем. Он почти без помощи может стащить гигантскую черепаху с насыпи, не гибнет под руинами крепости, придавленный каменными глыбами, но почему-то не может разорвать веревки на рынке рабов.

Персонажи

Главный герой обладает откровенно неприятным характером: он всё время хвастается, совершает не особо нужные подвиги, отказывается помогать ближним. В процессе повествования Финист не развивается и не рефлексирует. Авторы попытались обозначить мораль — мол, один в поле не воин, нужно уметь работать в команде, сюжетно этот тезис подтверждается, но к переосмыслению ценностей Сокола не приводит. В целом не очень понятно, зачем зрителям следить за его судьбой.

Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











Мелеха — оруженосец Финиста, он же летописец подвигов, он же комедийный персонаж. Во время сюжетной кульминации Мелеха оказывается предателем, переметнувшимся на сторону главного антагониста. Это объяснимо с точки зрения сценарной логики, авторам нужен был неожиданный поворот, но это никак не объясняется с точки зрения самого Мелехи. В поступке нет ни особой выгоды, ни высшей цели. В последний момент персонаж передумывает и предает уже злодея, придя на выручку своим бывшим товарищам. И это тоже происходит без видимых причин. Боевая команда его прощает сразу же и без лишних разговоров.

Более-менее внятной получилась Баба Яга в прекрасном исполнении Юлии Пересильд. Колдунья живет вот уже 500 лет, выращивает молодильные яблоки и всеми силами старается сохранить красоту. На этом и основана добрая половина шуток. Яга — личность жесткая и саркастичная, но имеет доброе сердце, так как в последний момент предпочитает вечной юности помощь друзьям, в результате чего превращается уже в тот образ, который мы знаем по «Последним богатырям» (12+).

Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











Остается совершенно непонятной любовная сюжетная линия между Ягой, верблюдом Джамалом и безымянным погонщиком. Весь фильм говорящее животное восхищается красой ведьмы и уверяет, что на самом деле он человек, чей разум из тела слуги переместили в горбатого подопечного. А погонщик, соответственно, на самом деле верблюд. Яга бросает на знойного юношу нежные взоры и мечтает о том времени, когда зверя и человека удастся поменять местами. Этот любовный треугольник выглядит не столько комично, сколько очень странно.

Любовь приобретает очень причудливые формы Источник: «Финист. Первый богатырь» / «Кинопоиск»











В конечном итоге выясняется, что Джамал тоже механический, слуга всё это время притворялся верблюдом по заданию главного злодея, а зачем, так и осталось загадкой.

Визуал

Картинка в фильме радует, и, возможно, это единственное, из-за чего кино стоит посмотреть на большом экране. Киноделы не переусердствовали с количеством графики, а та, что есть, сделана на совесть.

Источник: «Финист. Первый богатырь». Кадр со съемок / «Кинопоиск»











Восточную часть снимали в степях Казахстана, и пейзажи перед нами открываются самые захватывающие. Костюмы, декорации выполнены прекрасно, герои и дворцы не кажутся бутафорскими. Загадочный Восток выглядит ярко и шумно, но не аляповато.

Отмечу актерскую игру Добронравова, который буквально вытянул личной харизмой довольно посредственного персонажа. На Анарифа в его исполнении смотреть интересно и ждешь, что он вот-вот неожиданно раскроется. Но сценаристы не дали ему такого шанса.

Выводы

Авторы попытались вывести пару важных сентенций. Во-первых, что подвиг — работа командная, во-вторых, что главное — красота внутри, а не снаружи. Последнее уже в отношении Яги, которая утратила молодость в борьбе со злом. Впрочем, никакой награды за прекраснодушие колдунья так и не получила.

Источник: «Финист. Первый богатырь». Кадр со съемок / «Кинопоиск»











Между тем юные зрители из сюжета также могут сделать вывод, что предавать друзей не страшно и даже извиняться не обязательно. А если передумал, то и вообще это «нещитово».

В целом на фильм сходить стоит, если хочется просто увидеть красивое и не особо напрягаться. Но если вы любитель складных и хороших историй, то «Первый богатырь» (6+) не ваш вариант, но это личное мнение журналиста.