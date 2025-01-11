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Страна и мир обзор Турист-китаец решил покорить Якутию — и дважды чуть не замерз насмерть. Новости 11 января

Турист-китаец решил покорить Якутию — и дважды чуть не замерз насмерть. Новости 11 января

Что произошло за сутки

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5 комментариев

Турист из Китая после спасения: его накормили и отпоили чаем

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 января.

В Якутии дважды спасли одного китайца

В Якутии стартовал экстремальный марафон «Полюс холода». На него, в Оймякон, отправился и турист из Китая. Однако его машина слетела с дороги, и мужчина едва не замерз насмерть. К счастью, машину заметили спасатели, следившие за марафоном.

Автомобиль сильно накренился и грозил опрокинуться. Турист сидел внутри. Он объяснил, что на дороге было скользко и он не справился с управлением. Мужчина сильно промок, попав в полынью, и продрог — на улице было -46 градусов.

Застрявшая машина

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Полынья

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Пока спасатели вызволяли машину из западни, турист рассказал им, что это уже вторая напасть на его пути. До этого его спасли сотрудники ГАИ: у машины обледенели патрубки, и китаец чуть не замерз в машине.

Спасатели и турист

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Общались спасатели и турист через переводчик в телефоне. Они отогрели экстремала в своей машине и напоили горячим чаем.

— Иностранец был одет очень легко для наших морозов, с собой была только маленькая саперная лопатка. В условиях Севера можно ездить только в утепленной машине, иметь все необходимые инструменты в случае необходимости, обеспечить себя теплыми вещами, иметь связь, — напомнили в Службе спасения Якутии.

Умерла Евгения Добровольская

Стало известно о смерти актрисы театра и кино Евгении Добровольской. По предварительной информации, причиной стала онкология.

Добровольская не рассказывала публике о страшном диагнозе. Наоборот, актриса активно играла на сцене и в кино, а в наступившем году было анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.

— Она потрясающая, талантливая, с непростым характером, но среди актеров простой характер, наверное, и не встречается. Она больше года боролась с тяжелой болезнью, верила, была очень мужественной. Но болезнь оказалась сильнее… — сказал ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.

Прочитайте, почему зрители любили Добровольскую и что о ней говорят коллеги.

Атаки ВСУ

В ночь на 11 января Россию массово атаковали украинские беспилотники. Всего средства ПВО перехватили и уничтожили 85 БПЛА, об этом сообщили в Минобороны.

Над акваторией Черного моря уничтожен 31 аппарат. По 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем. Еще 14 — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской. Еще по одному — над Крымом и Курской областью.

Звуки сирен в Анапе

Источник:

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что ночью беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске.

Кадр из Тамбовской области

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Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь.

ПО ТЕМЕ
Якутия Китай Китаец Евгения Добровольская ВСУ
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Комментарии
5
Гость
33 минуты
Таврический присвоил якуту звание героя россии - вот это новость!
Гость
19 минут
Слава Андрею Гоигорьеву!
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