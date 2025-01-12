«Я очень боюсь этого проекта»: Роман Курцын — об экстремальных съемках на Мадагаскаре

Роман Курцын планирует съемки авторского фильма на Мадагаскаре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Начало года — горячая пора для актеров: премьеры сменяются новыми съемками. У 39-летнего ярославского актера Романа Курцына в 2025 году планируется несколько премьер и съемки пяти авторских проектов. Самый экстремальный из них — приключенческий фильм, снятый на Мадагаскаре. В нем Роман выступит режиссером, продюсером и исполнителем главной роли.

Когда ярославский актер полетит на съемки в Африку и почему боится этого проекта, Роман Курцын рассказал в интервью 76.RU.

«Пишу сценарии под себя»

Актер Роман Курцын стал продюсером и снимает свои фильмы Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По данным «Кинопоиска», Роман Курцын снялся в 105 фильмах. Настоящую славу ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. Также актер известен по сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильмам «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).

С 2020 года Роман Курцын пробует себя в новых амплуа — продюсера, сценариста и даже художника-постановщика. Ранее в интервью 76.RU актер поделился, что ему нравится закадровая работа, но полностью уходить из кадра он не собирается. Чтобы не ждать интересных ролей, он решил создавать их сам.

— Знаете, я такой хитрый, пишу сценарии под себя и продюсирую картины. Сейчас у меня простой план. Раньше мне приходилось соглашаться на то, что есть, и искать проекты, которые мне как актеру были бы интересны. Сейчас я просто захожу как автор сценария и продюсер и исполняю главную роль, — рассказал Роман Курцын.

И швец, и жнец, и на дуде игрец

В фильмах Курцына будут играть песни Басты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весной 2025 года в прокат должен выйти фильм «Лихо» (возрастной ценз авторами пока не определен). Картина снята по сценарию Романа Курцына, который также выступил генеральным продюсером и сыграл центральную роль. Проект пока не опубликован, но уже началась подготовка к съемкам второй части.

— Я думаю, что «Лихо» выйдет сразу после Нового года, может быть, в самом начале весны. Вторая часть у нас будет сниматься до конца апреля-мая 2025 года. А выйдет в прокат в лучшем случае через год-полтора, — отметил Курцын.

Для своего авторского проекта Курцын устроил коллаборацию с музыкантом Бастой.

— Баста принимает участие во второй части «Лиха». Мы планируем взять у него его легендарную песню «Пуля в голове» (18+), которая украсит наше кино, — поделился актер Роман Курцын. — Мы специально под музыку Басты писали экшен. То есть он нам дарил треки, и мы под них уже составляли сцены.

Съемки на Мадагаскаре

В первой половине 2025 года Роман Курцын планирует завершить все дела с премьерой «Лиха», съемками второй части проекта и других фильмов. После этого начнется активная подготовка к экстремальной командировке на Мадагаскар.

— Я пока очень боюсь этого проекта, потому что трое суток только добираться туда. Это абсолютная авантюра. Никакой подготовки к проекту не будет, это просто невозможно сделать, — отметил Курцын. — Есть принимающая сторона, ребята с Мадагаскара, они уже построили нам декорацию — реальный корабль, на котором будет происходить основной экшен. Сейчас работаем над сценарием.

Поездка на Мадагаскар со съемками планируется осенью 2025 года.

Непонятно, как организовать съемочный процесс, что делать с этими животными, как быть с вакцинами, потому что любая маленькая букашка может тебя убить. А мы, ребята из Ярославля, не подготовлены к этому, да и из Москвы тоже. Я, если честно, пока боюсь представить, что из этого получится. Роман Курцын актер

Мадагаскарский фильм будет про приключения отца с дочкой на острове. Как именно они там оказались и что с ними будет происходить, актер пока не раскрывает.

— Я исполнитель главной роли, генеральный и креативный продюсер, также разработка экшен-сцен полностью на мне, — с гордостью заявил Роман. — Но, видимо, придется разрабатывать их непосредственно на месте. Слетать на Мадагаскар, чуть-чуть прорепетировать и вернуться практически невозможно.