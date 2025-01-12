Ад в Городе ангелов: десятки человек погибли в крупном пожаре

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США Источник: REUTERS











Цифры не могут передать весь ужас, который пережили жители Лос-Анджелеса за последние несколько дней, пока бушевали пожары в пригородах. 16 человек погибли, тысячи зданий уничтожены огнем, 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а ущерб составил 150 миллиардов долларов. Подробнее — в материале.

— По меньшей мере 16 человек погибли в районе Лос-Анджелеса в результате лесных пожаров. Точное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжаются, — передает NBC со ссылкой на официальных лиц.

Есть люди, считавшиеся пропавшими без вести. По данным окружного шерифа Роберта Луна, их было 13. Пока огонь охватывает горы и каньоны, люди в течение трех дней пытаются спасти себя. В домах нет воды и электричества.

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Двое из тех, кто погиб во время лесных пожаров, пытались защитить дома, в которых они вырастили своих детей и жили десятилетиями. Еще один человек остался со своим сыном, у которого был церебральный паралич, они не смогли эвакуироваться.

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США. Трагедия стала невероятно дорогостоящей. Более девяти тысяч домов уничтожены пламенем. Жители понесли огромные убытки.

Недвижимость знаменитостей превратилась в выжженную землю Источник: manolothenol / TikTok

Пожар начался в одном из самых фешенебельных районов Лос-Анджелеса, недалеко от океана, в районе Пасифик-Палисейдс. В этой местности, где расположены живописные каньоны и леса, находятся роскошные и дорогие дома. Здесь находилась недвижимость знаменитостей, миллиардеров и самых состоятельных людей Америки. Теперь это место превратилось в выжженную землю.

В Лос-Анджелесе горят дома знаменитостей Источник: Городские медиа