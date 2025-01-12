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Происшествия Ад в Городе ангелов: десятки человек погибли в крупном пожаре

Ад в Городе ангелов: десятки человек погибли в крупном пожаре

Голливудские звезды лишились особняков

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5 комментариев

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США

Источник:

Цифры не могут передать весь ужас, который пережили жители Лос-Анджелеса за последние несколько дней, пока бушевали пожары в пригородах. 16 человек погибли, тысячи зданий уничтожены огнем, 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а ущерб составил 150 миллиардов долларов. Подробнее — в материале.

— По меньшей мере 16 человек погибли в районе Лос-Анджелеса в результате лесных пожаров. Точное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжаются, — передает NBC со ссылкой на официальных лиц.

Есть люди, считавшиеся пропавшими без вести. По данным окружного шерифа Роберта Луна, их было 13. Пока огонь охватывает горы и каньоны, люди в течение трех дней пытаются спасти себя. В домах нет воды и электричества.

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Двое из тех, кто погиб во время лесных пожаров, пытались защитить дома, в которых они вырастили своих детей и жили десятилетиями. Еще один человек остался со своим сыном, у которого был церебральный паралич, они не смогли эвакуироваться.

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США. Трагедия стала невероятно дорогостоящей. Более девяти тысяч домов уничтожены пламенем. Жители понесли огромные убытки.

Недвижимость знаменитостей превратилась в выжженную землю

Источник:

Пожар начался в одном из самых фешенебельных районов Лос-Анджелеса, недалеко от океана, в районе Пасифик-Палисейдс. В этой местности, где расположены живописные каньоны и леса, находятся роскошные и дорогие дома. Здесь находилась недвижимость знаменитостей, миллиардеров и самых состоятельных людей Америки. Теперь это место превратилось в выжженную землю.

В Лос-Анджелесе горят дома знаменитостей

Источник:

Своих домов уже лишились Пэрис Хилтон, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Спенсер Пратт, Хайди Монтэг, Джеймс Вудс и другие.

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Пожар Лос-Анджелес Калифорния США Эвакуация
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Комментарии
5
Гость &
1 час
Ну разве можно так с неприкасаемыми?
Гость
3 часа
..это не город Ангелов ..это давно уже город Греха...со своим Голливудом ..видно Христу надоело это безобразие наблюдать..
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