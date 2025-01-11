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Здоровье Мыть руки: ярославский инфекционист рассказала, как защититься от метапневмовируса

Мыть руки: ярославский инфекционист рассказала, как защититься от метапневмовируса

Названы симптомы заболевания

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1 комментарий

Врачи рассказали о метапневмовирусе

Источник:

В декабре 2024 года — январе 2025-го в Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека. Была информация, что особенно тяжело его переносили дети и пожилые люди. Данные о случаях заболевания вскоре поступила и из Казахстана. Оказалось, что с начала октября 2024 года там было зарегистрировано более 30 случаев заражения.

Однако российские специалисты не видят в этом чего-то сверхординарного. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России и других стран мира с ним знакомы.

— Данный вирус знаком жителям Российской Федерации, для него характерны сезонные подъемы заболеваемости, — отметил Чуланов.

По его данным в конце декабря в России доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года (тогда было 0,8%). Причем эта цифра остается стабильной на протяжении всего текущего эпидемического сезона.

Главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян назвала меры профилактики заболевания:

  • мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики;

  • не прикасаться к лицу грязными руками;

  • регулярно проветривать помещения;

  • избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ;

  • по возможности избегать мест скопления людей.

Если у вас возникли симптомы ОРВИ, носите медицинские маски (менять их нужно каждые 4 часа), останьтесь дома и обратиться к врачу.

Симптомы метапневмовируса:

  • кашель;

  • заложенность носа;

  • насморк;

  • повышение температуры;

  • одышка;

  • осиплость голоса. 

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ОРВИ Метапневмовирус Симптомы Профилактика
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Молиться и мыть руки
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