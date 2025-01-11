Мыть руки: ярославский инфекционист рассказала, как защититься от метапневмовируса

Врачи рассказали о метапневмовирусе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В декабре 2024 года — январе 2025-го в Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека. Была информация, что особенно тяжело его переносили дети и пожилые люди. Данные о случаях заболевания вскоре поступила и из Казахстана. Оказалось, что с начала октября 2024 года там было зарегистрировано более 30 случаев заражения.

Однако российские специалисты не видят в этом чего-то сверхординарного. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России и других стран мира с ним знакомы.

— Данный вирус знаком жителям Российской Федерации, для него характерны сезонные подъемы заболеваемости, — отметил Чуланов.

По его данным в конце декабря в России доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года (тогда было 0,8%). Причем эта цифра остается стабильной на протяжении всего текущего эпидемического сезона.

Главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян назвала меры профилактики заболевания:

мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики;

не прикасаться к лицу грязными руками;

регулярно проветривать помещения;

избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ;

по возможности избегать мест скопления людей.

Если у вас возникли симптомы ОРВИ, носите медицинские маски (менять их нужно каждые 4 часа), останьтесь дома и обратиться к врачу.

Симптомы метапневмовируса: