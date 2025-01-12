Дата переговоров РФ и Украины, пожары в Калифорнии и сбои Рунета: главные события недели

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США Источник: REUTERS











На этой неделе мир столкнулся с рядом значительных событий: от окончания конфликта между РФ и Украиной и запланированных переговоров до разрушительного землетрясения в Китае. Также в центре внимания оказались теракт в Африке, масштабные пожары в Калифорнии и экологическая угроза в Черном море из-за выбросов мазута. Армения подтвердила свое стремление вступить в Евросоюз, а Россия столкнулась с массовыми сбоями в Рунете. Подробнее о ключевых новостях за эту неделю — в материале.

Путин встретил Рождество с бойцами СВО

На этой неделе православные верующие отметили Рождество Христово. Главная служба страны прошла в Москве, в храме Христа Спасителя, с участием патриарха Кирилла. На другой литургии в столице заметили и Владимира Путина.

Президент России в этом году встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Там же находились бойцы спецоперации, волонтеры и их семьи.

С 2000-х годов глава государства четырежды встречал праздник в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области. В 2023 году он впервые с 2001 года провел праздник в Москве, посетив Благовещенский собор в Кремле.

Патриарх прочитал молитву «О Святой Руси». Текст также известен как «Молитва о Победе» Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Выбросы мазута в Черном море

Вскоре после рождественских праздников президент России провел первое совещание с членами правительства. Во время него глава государства напомнил о трагедии с крушением танкеров в Керченском проливе и назвал разлив нефти в Черном море одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.

Президент призвал минимизировать ущерб и создать федеральный штаб по уборке мазута.

Из-за экологической угрозы в Севастополе объявили режим ЧС регионального значения. Сейчас в Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе новые участки выброса мазута. Уже вывезено более 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья.

Очистку пляжей продолжают и в Анапе. Там в шторм и холод работают волонтеры. Собрано уже больше 10 тысяч мешков мазута, спасены сотни птиц.

На побережье Крыма обнаружены единичные участки, загрязненные нефтепродуктами Источник: МЧС России

Путин выразил отдельную благодарность волонтерам за их гражданскую позицию. Он надеется, что должностные лица с неменьшим уровнем ответственности будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы.

Теракт в Африке

Праздничная неделя была неспокойной. Вечером, 8 января, террористы напали на президентский дворец в Африке, в столице Чада — городе Нджамене. Группа из 24 человек, предположительно связанная с группировкой «Боко Харам», ворвалась в комплекс и начала перестрелку.

При атаке погибли как минимум 19 человек, в том числе 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности. Еще девять человек получили ранения, из которых шесть — среди нападавших.

Нападение произошло в преддверии визита министра иностранных дел Китая Ван И в Чад. В момент атаки во дворце находился президент Махамат Идрис Деби. Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заверил, что ситуация была под контролем властей. Оперативно были перекрыты дороги, ведущие к резиденции, а в сторону дворца направлены колонны военной техники.

Власти считают, что нападение является попыткой террористической группировки «Боко Харам» дестабилизировать обстановку в регионе.

Группировка «Боко Харам» имеет связи с другими международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида» и «Исламское государство». В 2015 году «Боко Харам» присягнула на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России), что усилило ее террористическую деятельность и привлекло дополнительные ресурсы и оружие.

Пожары в Калифорнии

США же столкнулись с другой трагедией. Уже пять дней в американском штате Калифорния бушуют пожары. Цифры не могут передать весь ужас, который пережили жители Лос-Анджелеса. 16 человек погибли, тысячи зданий уничтожены огнем, 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а ущерб составил 150 миллиардов долларов.

Есть люди, считавшиеся пропавшими без вести. По данным окружного шерифа Роберта Луна, их было 13.

В Лос-Анджелесе горят дома знаменитостей Источник: Городские медиа

Калифорнийский пожар уже признали самым крупным за всю историю США. Трагедия стала невероятно дорогостоящей. Более девяти тысяч домов уничтожены пламенем. Жители понесли огромные убытки. Дорогих особняков уже лишились Пэрис Хилтон, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Спенсер Пратт, Хайди Монтэг, Джеймс Вудс и другие.

Землетрясение в Китае

Пока огонь стремительно охватывает Город ангелов, в Китае страдают от землетрясений. Одно из них произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР и унесло жизни более 95 человек.

Центральное телевидение Китая сообщило о многочисленных разрушениях и 130 пострадавших.

По информации Геологической службы, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Непала, Индии, Бутана и Бангладеш.

Разрушено множество зданий Источник: информационное агентство «Синьхуа»

Трамп заявил об окончании спецоперации, а Зеленский назвал дату переговоров с Россией

Американский и украинский лидер в начале года активно высказываются по поводу завершения конфликта между Москвой и Киевом.

Владимир Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту заявил, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, она должна состояться примерно 25 января.

В вопросе условий для переговоров между Москвой и Киевом Зеленский прежде всего предъявляет требования к Западу. Украинскому лидеру нужны гарантии безопасности от Североатлантического альянса и даже частичное членство.

Также, чтобы завершить боевые действия, Зеленский требует у Запада больше оружия, но в случае остановки огня не собирается его использовать.

Во время своей второй пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение закончить конфликт на Украине в течение полугода.

Спецоперацию Трамп назвал «фиаско» Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города. Американский лидер считает, что Россия атаковала Украину вынужденно из-за некомпетентности администрации Байдена. Трамп пообещал сделать всё, чтобы прийти к мирному соглашению и закончить конфликт между РФ и Украиной.

Армения решила вступить в Евросоюз

Пока США пытается примирить российскую и украинскую стороны, правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян. Эту инициативу планируют рассмотреть в парламенте республики.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о запуске процесса еще не означает членства в Евросоюзе. Для принятия этого решения в стране будут проводить референдум. Перед его запуском Ереван должен обсудить и разработать вместе с ЕС «дорожную карту».

Реакция Кремля на такое решение долго ждать себя не заставила. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, вступление Армении в ЕС — ее суверенное право. Однако пресс-секретарь президента России считает, что быть членом двух разных организаций невозможно.

Песков подчеркнул, что Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном и будет делать всё, чтобы развивать их с обеими странами.

Массовые сбои по всей России

На этой неделе в России фиксировались сбои на множестве сайтов. Россияне столкнулись с проблемами в онлайн-играх, стриминговых сервисах, банковских приложениях, соцсетях и даже браузерах. Список сервисов стремительно пополнялся. Об этом свидетельствовали жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.

Абоненты мобильных операторов продолжительное время были полностью без связи, зрители не могли посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре, воспользоваться банковскими услугами и многое другое.

Огромное количество сайтов не работает Источник: Downdetector.su









