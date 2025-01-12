В России стартовали продажи аналога Skoda Kodiaq — Jetta VS7. Проверяем эту машину в деле

Jetta VS7 — самая крупная модель бренда, который в 2024 году пришел в Россию официально Источник: Артем Краснов











Наступает санкционная ночь, Volkswagen засыпает, просыпается… Нет, не мафия, а бренд Jetta. С его подачи российский рынок снова насыщается немецкими технологиями, включая те самые платформы MQB и моторы семейства TSI актуального поколения EA211, знакомые нам и по «Фольцам», и по «Шкодам». Но всё же Jetta — это не чистокровный европеец, а проект, созданный на паях с FAW для выпуска упрощенных версий Volkswagen и Skoda. Ведь китайцам доступны и «усложненные» Volkswagen, а потому важно отстыковать удешевленные версии от продукции материнской компании. Сегодня на тесте — самый крупный кроссовер из небогатой пока линейки Jetta VS7, и главный вопрос: чего в нем больше — Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq или китайского кроссовера?

В некоторых ракурсах Jetta VS7 можно принять за «Кодиак», и это неслучайно — машины близки по размерам Источник: Артем Краснов











Марка Jetta (не путать с одноименной моделью) существует с 2019 года, и представлена только тремя моделями. О седане на базе VW Polo, который называется Jetta VA3, я рассказывал год назад. А две старшие модели — VS5 и VS7 — технически почти идентичны друг другу: одинаковая передняя часть, одинаковый силовой агрегат — мотор 1.4 TSI (150 л. с.), шестиступенчатый «автомат» японской компании Aisin, строго передний привод. Но VS7 имеет растянутую на 100 мм колесную базу и увеличенные на 105 мм свесы. И если VS5 — это ближайший аналог знакомых нам Skoda Karoq и Volkswagen Taos, то старшая модель VS7 крупнее калужского VW Tiguan и по размеру близка к Skoda Kodiaq.

Jetta VS5 имеет идентичный «семерке» передок, но другую заднюю часть. Ее длина — 4418 мм Источник: пресс-служба компании Jetta











А вот наиболее близкий аналог — Volkswagen Tharu для китайского рынка. Обратите внимание на форму дверей и задней стойки: они одинаковы с «Джеттой» Источник: пресс-служба компании Volkswagen











Jetta VS7 имеет другой дизайн задней части, а общая длина — 4624 мм Источник: Артем Краснов











Это Skoda Kodiaq I — по размерам она немногим крупнее Jetta VS7 (4697 мм). Дизайн боковин схож, хотя и не идентичен Источник: пресс-служба компании Skoda











И вот первый компромисс: с одной стороны, имеем автомобиль с привычным набором агрегатов, обслуживать и ремонтировать который можно в сервисах как самой марки Jetta, так и Volkswagen, тем более они нередко совпадают. Гарантия — два года, или 100 тысяч километров. Но вот кузовное железо почти всё оригинальное, и с машинами калужской (Tiguan) или нижегородской сборки (Karoq, Kodiaq, Taos) пересечений немного.

Не самый выразительный дизайн, но зато у марки Jetta есть свой стиль, одинаковый для всех трех моделей Источник: Артем Краснов











Дизайн передка Jetta VS7 лишен харизмы настоящих Volkswagen и Skoda, и похожую внешность мог иметь любой другой китайский кроссовер. Типичные шпионские штучки: агент должен иметь нейтральное, а лучше постное лицо. Вкупе с непривычным логотипом в форме литеры J машина не вызывает ажиотажа на улицах, и никто не бежит преклонить колено с восклицаниями: «О боже, VW вернулся!». В этом и заключается замысел: вывести немецкую марку из-под удара (она отрицает причастность к проекту) и создать флер российско-китайского партнерства.

С лета 2024 года марка Jetta представлена в России официально Источник: Артем Краснов











Импортером является «ФАВ Восточная Европа», подразделение концерна FAW, который выпускает «Джетты» в Китае совместно с немецкой маркой. Кстати, это не сиюминутное партнерство. Volkswagen пришел в КНР со своей сборкой еще в 1985 году, став первым западным инвестором в местный автопром, и теперь пожинает плоды. Сейчас у марки 39 заводов и два крупных партнера — помимо FAW работают совместные предприятия с SAIC. Конкретно «Джетты» выпускаются абсолютно легально на предприятии в Чэнду, где также собирают VW Sagitar, то есть ни о каком плагиате технологий речи нет.

Любопытно, что VW планировал запустить бюджетный бренд и в России, причем одним из вариантов была марка «Москвич» Источник: Артем Краснов











Перед тем, как забраться в салон, я попытался вызвать ментальный образ всех Volkswagen и Skoda, что попадались на тесты в последние годы. Нахлынет ли волна ностальгии от интерьера Jetta или мозг не сможет отличить ее от других китайских кроссоверов? И знаете, что? Скорее второй вариант. По крайней мере, если брать именно первое впечатление, без пострационализаций. Скажи мне, что это не продукт VW, а какой-нибудь «Си Чуань Хунь Мэй», и я поверю.

Интерьер почти лишен фирменных черт Volkswagen, да оно и понятно: это же отдельная марка Источник: Артем Краснов











Для сравнения: вот так выглядит интерьер китайского VW Tiguan, хотя в данном случае речь о топовом исполнении R-Line Источник: пресс-служба Volkswagen China











Первое, на что обращаешь внимание, — очень мягкое сиденье. Плюс это или минус, зависит от предпочтений, но мне всегда нравились жесткие, прецизионные сиденья VW, Skoda, Audi, которые принимали тебя в свои объятья раз и навсегда. Здесь изъяны формы, рассчитанной на китайские спины, компенсируются податливостью материала. Как мы увидим дальше, философия смягчения коснулась не только сиденья.

Долговязый рычаг селектора сделан по классической схеме, которая уже кажется старомодной Источник: Артем Краснов











Не впечатляют и отделочные материалы: скользкий кожзам, гулкий пластик… Чувства, что погружаешься в мир высокой культуры и быта не возникает, и отделка салона — на минимально достаточном уровне, который мы видим в десятке других китайских кроссоверов.

Псевдокожаной обивке я бы предпочел добротную ткань. Зато есть панорамная крыша: китайцы такое любят Источник: Артем Краснов











Но, пережив первый шок, начинаешь видеть и плюсы. Сиденье с электроприводом регулируется в широких пределах, как и руль, и посадка удобна. Сенсорный экран имеет хорошую чувствительность и обратную связь, поэтому пользоваться им на ходу проще, чем немыми тачскринами иных китайских машин. Блок климат-контроля вынесен на отдельную панель, так что включить двухступенчатый подогрев сидений или отрегулировать температуру можно без углубления в меню. Но, кстати, подогрев сидений появляется только в третьей комплектации, а задние пассажиры и вовсе обречены мерзнуть на кожзаме. Но в целом посадка за рулем и организация пространства лучше, чем в среднестатистическом китайском кроссовере, да и музыка играет вполне прилично. Так что пусть без драмы, но полунемецкая Jetta отыгрывает несколько очков у китайской оппозиции.

Русификации меню пока нет: язык английский или китайский. А вот тачскрин неплохой и функциями не перегружен Источник: Артем Краснов











Отдельная панель климат-контроля — это очень удобно, но на китайских машинах — скорее редкость Источник: Артем Краснов











После рестайлинга Jetta VS5 и VS7 получили цифровые панели приборов, но это сделало их еще более похожими на среднестатистические китайские машины Источник: Артем Краснов











На ходу впечатления гораздо убедительнее. Легкий, но чувствительный и точный руль, сразу задает тон диалога. Задняя подвеска независимая (у переднеприводных Skoda и VW она чаще полузависимая), и это чувствуется: в скользких поворотах, когда машина начинает «плужить» передней частью, подключается задняя ось, и легким взмахом хвоста Jetta возвращается на траекторию. Это почти азартно, и жаль, что нет полного привода, а с ним и возможности поддать жару. Подвеска при этом заметно мягче, чем у Volkswagen и Skoda, но характер машины это не портит: да, она не столь остра, как какая-нибудь топовая версия Kodiaq на низкопрофильной резине, но для обычной жизни важнее комфорт при проезде выбоин и лежачих полицейских, а он весьма неплох. Возможно, для России такие настройки даже разумнее, тем более мы говорим о кроссовере с 1,4-литровым мотором.

Двигатель 1.4 TSI (150 л. с.) требует бензина АИ-95, но в крайнем случае допустим и АИ-92 Источник: Артем Краснов











Мотор отличается неплохой тягой в среднем диапазоне оборотов: его ставили и на Tiguan, и на Kodiaq, и даже на Superb. Да, разгон до 100 км/час занимает заурядные 10 секунд, но пролетают они веселее, чем в случае с другими китайскими кроссоверами: то ли звук мотора приятнее, то ли настройки педали газа резче и точнее. Шестиступенчатый «автомат» Aisin на российские Skoda и VW ставился в паре с атмосферными моторами, но и с турбодвигателем он ладит: в отличие от китайских роботов и вариаторов, он не страдает ни суетой, ни паузами при переключениях. Хорошая комбинация, с поправкой на то, что мы говорим всё же о крупной машине, и если нагрузить Jetta VS7 пятью седоками с багажом, мотора будет не хватать. Я знаю это, потому что ездил с похожим силовым агрегатом на Skoda Superb: на порожней машине он казался достаточным, но в дальней поездке семьей работал на пределе.

Динамика разгона средняя, но отзывчивость педали газа и звук мотора бодрят Источник: Артем Краснов











Из других китаизмов — слабенькая шумоизоляция колесных арок, из-за чего смена покрытия хорошо слышна: выехал с грубого асфальта на укатанный снег, и назойливый шум колес смолкает, будто отключили шипящую струю воды. Так что китайский это кроссовер или всё же «фольксвагеновский», сказать сложно: зависит от того, что для вас в приоритете. Ездовые характеристики у него определенно лучше, чем у «чайнакаров», но множество вкраплений, сделанных под китайские вкусы, всё же снижают планку удовольствия. И это не проблема машины — просто она адаптирована под клиентов, далеких от европейских ценностей.

Задний ряд просторен, есть дефлекторы системы вентиляции и воздуховоды к ногам, но нет подогрева сиденья, да и USB-порт почему-то один. Дети могут подраться Источник: Артем Краснов











За практичность можно поставить пять с минусом: пять за вместимость, минус — за скаредность оформления. Платформа MQB слывет удобной для компоновки салона, а Jetta VS7 имеет еще и растянутую колесную базу. Как итог — просторный второй ряд и вместительный багажник на 548 литров. Правда, у более крупного Kodiaq он был еще больше (623 л), к тому имелись семиместные версии. Но на фоне соразмерных китайских кроссоверов Jetta VS7 держится молодцом, ведь у того же Haval Dargo при сравнимой длине кузова багажник имеет объем 333-371 л, аналогично — у Hongqi HS3.

Багажник большой, но «шкодовской» заботы о мелочах тут нет: ни крючков, ни перегородок, ни такелажных сеток… Источник: Артем Краснов











Объем багажника преувеличен тем, что под полом — только узкая докатка на голом металле Источник: Артем Краснов











Зато Jetta не требует особенной доплаты за ее близость к Volkswagen — цены сопоставимы с аналогичными китайскими кроссоверами. Базовая версия с 1,4-литровым турбомотором (150 л. с.), шестиступенчатым «автоматом», панорамной крышей, кондиционером, четырьмя подушками безопасности, мультимедийной системой, АБС и ESP, светодиодными фарами, парктроником и системой кругового обзора стоит 3,217 миллиона рублей . Для сравнения: соразмерный Haval Dargo стоит от 3,049 миллиона, Geely Atlas от 3,517 миллиона, Changan CS75Plus от 3,59 миллиона. Правда, все они предлагаются с 2-литровыми турбомоторами и «роботами».

Цены начинаются от 3,2 миллиона рублей Источник: Артем Краснов











Впрочем, у Jetta VS7 более релевантной выглядит третья по счету комплектация за 3,34 миллиона рублей: в ней появляется подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, боковые шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения.

Марка пока только привыкает к российскому рынку. А мы — к ней Источник: Артем Краснов











Бренд Jetta, несмотря на родство с Volkswagen и Skoda, не стал мгновенным хитом в России. В прошлом году он ввозился лишь серым импортом и разошелся тиражом менее пяти тысяч, причем более компактный VS5 продавался вдвое лучше, чем VS7. Возможно, сказывается разница в цене в районе 250 тысяч рублей, или старшая модель не идет из-за отсутствия более мощного мотора и полного привода. «Пятерке» в этом смысле проще: она и позиционируется как городской кроссовер.

В дальних поездках с полной нагрузкой мотора 1,4 может не хватать Источник: Артем Краснов











Впрочем, теперь это уже не серый импорт, а самый настоящий, через генерального импортера «ФАВ Восточная Европа», который везет к нам не только «Джетты», но и продукцию основного концерна FAW, и экзотические Hongqi. Марка Jetta выглядит здоровым компромиссом для тех, кто хочет машину непременно новую, с гарантией, но по-прежнему чурается чисто китайских брендов.

Российская адаптация могла бы существенно улучшить восприятие машины, но пока до этого далеко Источник: Артем Краснов











В Jetta VS7 тоже есть иероглифы на центральном дисплее, и чувствуется, что модель создана под вкусы китайской публики, не российской. Но по практичности, эргономике и точности управления она выглядит продуктом скорее европейским, чем китайским. И если тот же седан VA3 слишком уж упрощен, этакий таксомотор, то VS7 ориентирован уже на частников, точнее — на людей семейных. Чтобы дети, сидя на втором ряду, не доставали своими грязными ножонками до спинок переднего сиденья.

Пока россияне не оценили просторность VS7 и предпочитают младшую модель VS5 Источник: Артем Краснов











Впрочем, марка Jetta как будто и не стремится к оглушительному успеху, ведь он может обернуться новыми ограничениями и санкциями. Наступает ночь, засыпает все, просыпается ничто… Мало кто хочет увидеть такой сценарий. Поэтому работа идет осторожная, в режиме прощупывания рынка. А главный козырь марки — ее близость VW — не звучит слишком громко. Как сказал один из менеджеров Jetta, это марка для тех, кто понимает. Понимаете?

Jetta — автомобили европейской школы, адаптированные под Китай. Звучит парадоксально, но такова жизнь Источник: Артем Краснов











Благодарим автоцентр «Сатурн» за помощь в подготовке материала.