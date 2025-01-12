В России стартовали продажи аналога Skoda Kodiaq — Jetta VS7. Проверяем эту машину в деле

Наступает санкционная ночь, Volkswagen засыпает, просыпается… Нет, не мафия, а бренд Jetta. С его подачи российский рынок снова насыщается немецкими технологиями, включая те самые платформы MQB и моторы семейства TSI актуального поколения EA211, знакомые нам и по «Фольцам», и по «Шкодам». Но всё же Jetta — это не чистокровный европеец, а проект, созданный на паях с FAW для выпуска упрощенных версий Volkswagen и Skoda. Ведь китайцам доступны и «усложненные» Volkswagen, а потому важно отстыковать удешевленные версии от продукции материнской компании. Сегодня на тесте — самый крупный кроссовер из небогатой пока линейки Jetta VS7, и главный вопрос: чего в нем больше — Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq или китайского кроссовера?
Марка Jetta (не путать с одноименной моделью) существует с 2019 года, и представлена только тремя моделями. О седане на базе VW Polo, который называется Jetta VA3, я рассказывал год назад. А две старшие модели — VS5 и VS7 — технически почти идентичны друг другу: одинаковая передняя часть, одинаковый силовой агрегат — мотор 1.4 TSI (150 л. с.), шестиступенчатый «автомат» японской компании Aisin, строго передний привод. Но VS7 имеет растянутую на 100 мм колесную базу и увеличенные на 105 мм свесы. И если VS5 — это ближайший аналог знакомых нам Skoda Karoq и Volkswagen Taos, то старшая модель VS7 крупнее калужского VW Tiguan и по размеру близка к Skoda Kodiaq.
И вот первый компромисс: с одной стороны, имеем автомобиль с привычным набором агрегатов, обслуживать и ремонтировать который можно в сервисах как самой марки Jetta, так и Volkswagen, тем более они нередко совпадают. Гарантия — два года, или 100 тысяч километров. Но вот кузовное железо почти всё оригинальное, и с машинами калужской (Tiguan) или нижегородской сборки (Karoq, Kodiaq, Taos) пересечений немного.
Дизайн передка Jetta VS7 лишен харизмы настоящих Volkswagen и Skoda, и похожую внешность мог иметь любой другой китайский кроссовер. Типичные шпионские штучки: агент должен иметь нейтральное, а лучше постное лицо. Вкупе с непривычным логотипом в форме литеры J машина не вызывает ажиотажа на улицах, и никто не бежит преклонить колено с восклицаниями: «О боже, VW вернулся!». В этом и заключается замысел: вывести немецкую марку из-под удара (она отрицает причастность к проекту) и создать флер российско-китайского партнерства.
Импортером является «ФАВ Восточная Европа», подразделение концерна FAW, который выпускает «Джетты» в Китае совместно с немецкой маркой. Кстати, это не сиюминутное партнерство. Volkswagen пришел в КНР со своей сборкой еще в 1985 году, став первым западным инвестором в местный автопром, и теперь пожинает плоды. Сейчас у марки 39 заводов и два крупных партнера — помимо FAW работают совместные предприятия с SAIC. Конкретно «Джетты» выпускаются абсолютно легально на предприятии в Чэнду, где также собирают VW Sagitar, то есть ни о каком плагиате технологий речи нет.
Перед тем, как забраться в салон, я попытался вызвать ментальный образ всех Volkswagen и Skoda, что попадались на тесты в последние годы. Нахлынет ли волна ностальгии от интерьера Jetta или мозг не сможет отличить ее от других китайских кроссоверов? И знаете, что? Скорее второй вариант. По крайней мере, если брать именно первое впечатление, без пострационализаций. Скажи мне, что это не продукт VW, а какой-нибудь «Си Чуань Хунь Мэй», и я поверю.
Первое, на что обращаешь внимание, — очень мягкое сиденье. Плюс это или минус, зависит от предпочтений, но мне всегда нравились жесткие, прецизионные сиденья VW, Skoda, Audi, которые принимали тебя в свои объятья раз и навсегда. Здесь изъяны формы, рассчитанной на китайские спины, компенсируются податливостью материала. Как мы увидим дальше, философия смягчения коснулась не только сиденья.
Не впечатляют и отделочные материалы: скользкий кожзам, гулкий пластик… Чувства, что погружаешься в мир высокой культуры и быта не возникает, и отделка салона — на минимально достаточном уровне, который мы видим в десятке других китайских кроссоверов.
Но, пережив первый шок, начинаешь видеть и плюсы. Сиденье с электроприводом регулируется в широких пределах, как и руль, и посадка удобна. Сенсорный экран имеет хорошую чувствительность и обратную связь, поэтому пользоваться им на ходу проще, чем немыми тачскринами иных китайских машин. Блок климат-контроля вынесен на отдельную панель, так что включить двухступенчатый подогрев сидений или отрегулировать температуру можно без углубления в меню. Но, кстати, подогрев сидений появляется только в третьей комплектации, а задние пассажиры и вовсе обречены мерзнуть на кожзаме. Но в целом посадка за рулем и организация пространства лучше, чем в среднестатистическом китайском кроссовере, да и музыка играет вполне прилично. Так что пусть без драмы, но полунемецкая Jetta отыгрывает несколько очков у китайской оппозиции.
На ходу впечатления гораздо убедительнее. Легкий, но чувствительный и точный руль, сразу задает тон диалога. Задняя подвеска независимая (у переднеприводных Skoda и VW она чаще полузависимая), и это чувствуется: в скользких поворотах, когда машина начинает «плужить» передней частью, подключается задняя ось, и легким взмахом хвоста Jetta возвращается на траекторию. Это почти азартно, и жаль, что нет полного привода, а с ним и возможности поддать жару. Подвеска при этом заметно мягче, чем у Volkswagen и Skoda, но характер машины это не портит: да, она не столь остра, как какая-нибудь топовая версия Kodiaq на низкопрофильной резине, но для обычной жизни важнее комфорт при проезде выбоин и лежачих полицейских, а он весьма неплох. Возможно, для России такие настройки даже разумнее, тем более мы говорим о кроссовере с 1,4-литровым мотором.
Мотор отличается неплохой тягой в среднем диапазоне оборотов: его ставили и на Tiguan, и на Kodiaq, и даже на Superb. Да, разгон до 100 км/час занимает заурядные 10 секунд, но пролетают они веселее, чем в случае с другими китайскими кроссоверами: то ли звук мотора приятнее, то ли настройки педали газа резче и точнее. Шестиступенчатый «автомат» Aisin на российские Skoda и VW ставился в паре с атмосферными моторами, но и с турбодвигателем он ладит: в отличие от китайских роботов и вариаторов, он не страдает ни суетой, ни паузами при переключениях. Хорошая комбинация, с поправкой на то, что мы говорим всё же о крупной машине, и если нагрузить Jetta VS7 пятью седоками с багажом, мотора будет не хватать. Я знаю это, потому что ездил с похожим силовым агрегатом на Skoda Superb: на порожней машине он казался достаточным, но в дальней поездке семьей работал на пределе.
Из других китаизмов — слабенькая шумоизоляция колесных арок, из-за чего смена покрытия хорошо слышна: выехал с грубого асфальта на укатанный снег, и назойливый шум колес смолкает, будто отключили шипящую струю воды. Так что китайский это кроссовер или всё же «фольксвагеновский», сказать сложно: зависит от того, что для вас в приоритете. Ездовые характеристики у него определенно лучше, чем у «чайнакаров», но множество вкраплений, сделанных под китайские вкусы, всё же снижают планку удовольствия. И это не проблема машины — просто она адаптирована под клиентов, далеких от европейских ценностей.
За практичность можно поставить пять с минусом: пять за вместимость, минус — за скаредность оформления. Платформа MQB слывет удобной для компоновки салона, а Jetta VS7 имеет еще и растянутую колесную базу. Как итог — просторный второй ряд и вместительный багажник на 548 литров. Правда, у более крупного Kodiaq он был еще больше (623 л), к тому имелись семиместные версии. Но на фоне соразмерных китайских кроссоверов Jetta VS7 держится молодцом, ведь у того же Haval Dargo при сравнимой длине кузова багажник имеет объем 333-371 л, аналогично — у Hongqi HS3.
Зато Jetta не требует особенной доплаты за ее близость к Volkswagen — цены сопоставимы с аналогичными китайскими кроссоверами. Базовая версия с 1,4-литровым турбомотором (150 л. с.), шестиступенчатым «автоматом», панорамной крышей, кондиционером, четырьмя подушками безопасности, мультимедийной системой, АБС и ESP, светодиодными фарами, парктроником и системой кругового обзора стоит 3,217 миллиона рублей. Для сравнения: соразмерный Haval Dargo стоит от 3,049 миллиона, Geely Atlas от 3,517 миллиона, Changan CS75Plus от 3,59 миллиона. Правда, все они предлагаются с 2-литровыми турбомоторами и «роботами».
Впрочем, у Jetta VS7 более релевантной выглядит третья по счету комплектация за 3,34 миллиона рублей: в ней появляется подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, боковые шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения.
Бренд Jetta, несмотря на родство с Volkswagen и Skoda, не стал мгновенным хитом в России. В прошлом году он ввозился лишь серым импортом и разошелся тиражом менее пяти тысяч, причем более компактный VS5 продавался вдвое лучше, чем VS7. Возможно, сказывается разница в цене в районе 250 тысяч рублей, или старшая модель не идет из-за отсутствия более мощного мотора и полного привода. «Пятерке» в этом смысле проще: она и позиционируется как городской кроссовер.
Впрочем, теперь это уже не серый импорт, а самый настоящий, через генерального импортера «ФАВ Восточная Европа», который везет к нам не только «Джетты», но и продукцию основного концерна FAW, и экзотические Hongqi. Марка Jetta выглядит здоровым компромиссом для тех, кто хочет машину непременно новую, с гарантией, но по-прежнему чурается чисто китайских брендов.
В Jetta VS7 тоже есть иероглифы на центральном дисплее, и чувствуется, что модель создана под вкусы китайской публики, не российской. Но по практичности, эргономике и точности управления она выглядит продуктом скорее европейским, чем китайским. И если тот же седан VA3 слишком уж упрощен, этакий таксомотор, то VS7 ориентирован уже на частников, точнее — на людей семейных. Чтобы дети, сидя на втором ряду, не доставали своими грязными ножонками до спинок переднего сиденья.
Впрочем, марка Jetta как будто и не стремится к оглушительному успеху, ведь он может обернуться новыми ограничениями и санкциями. Наступает ночь, засыпает все, просыпается ничто… Мало кто хочет увидеть такой сценарий. Поэтому работа идет осторожная, в режиме прощупывания рынка. А главный козырь марки — ее близость VW — не звучит слишком громко. Как сказал один из менеджеров Jetta, это марка для тех, кто понимает. Понимаете?
Благодарим автоцентр «Сатурн» за помощь в подготовке материала.
Перед новым годом в Россию вернулся Citroen C4 калужской сборки, но вряд ли его продажи продлятся долго. А вот какой доход нужен сегодня, чтобы купить в кредит простенький китайский кроссовер.