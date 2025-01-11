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Недвижимость Территорию недалеко от складов «Озона» и «Вайлдберриз» в Ярославле застроят многоэтажками

Территорию недалеко от складов «Озона» и «Вайлдберриз» в Ярославле застроят многоэтажками

Мэр подписал постановление о подготовке данного решения

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8 комментариев

Во Фрунзенском районе Ярославля планируют новый жилой квартал

Источник:

В Ярославле участок земли во Фрунзенском районе, расположенный недалеко от Новоселок, собираются застроить жилыми домами. Постановление о подготовке соответствующего решения муниципалитета в конце декабря 2024 года подписал мэр города Артем Молчанов.

Речь идет о территории, ограниченной улицами 2-й Технологической, Ивановской, Барские Пруды и Гаврилов-Ямской. Недалеко от этого места находится ТЦ «Ярославский вернисаж», распределительный центр федеральной торговой сети, строятся склады «Озона» и «Вайлдберриз».

Сейчас в Правилах землепользования и застройки на указанном участке расположена зона инженерно-транспортной инфраструктуры и зона образовательных организаций для детей. Вместо них собираются сделать зону застройки многоэтажными жилыми домами, где разрешено возведение зданий до 18 этажей.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры предполагает возведение коммунальных объектов, дорог, стоянок.

Проект решения об изменении зонирования мэрия планирует подготовить в течение 2025 года. Документ должны будут вынести на публичные слушания, а затем его рассмотрят городские депутаты.

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Комментарии
8
Гость
45 минут
... и соответственно строить дополнительные трассы в сторону центра
Гость
34 минуты
Отлично,пксть строят,озон вредных газов не выпускает.япусть строят,как можно больше жилья,есть ,где будет жить молодым семьям,а не снимать аренду
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