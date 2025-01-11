Территорию недалеко от складов «Озона» и «Вайлдберриз» в Ярославле застроят многоэтажками

Во Фрунзенском районе Ярославля планируют новый жилой квартал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле участок земли во Фрунзенском районе, расположенный недалеко от Новоселок, собираются застроить жилыми домами. Постановление о подготовке соответствующего решения муниципалитета в конце декабря 2024 года подписал мэр города Артем Молчанов.

Речь идет о территории, ограниченной улицами 2-й Технологической, Ивановской, Барские Пруды и Гаврилов-Ямской. Недалеко от этого места находится ТЦ «Ярославский вернисаж», распределительный центр федеральной торговой сети, строятся склады «Озона» и «Вайлдберриз».

Сейчас в Правилах землепользования и застройки на указанном участке расположена зона инженерно-транспортной инфраструктуры и зона образовательных организаций для детей. Вместо них собираются сделать зону застройки многоэтажными жилыми домами, где разрешено возведение зданий до 18 этажей.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры предполагает возведение коммунальных объектов, дорог, стоянок.