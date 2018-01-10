На Московском проспекте в Ярославле сгорел кроссовер «Мазда»

Иномарка загорелась на Московском проспекте

В Ярославле прямо на проезжей части сгорела иномарка. Кроссовер Mazda CX-7 загорелся на Московском проспекте. Сообщение об этом поступило в МЧС вчера в 20 часов 4 минуты.

На место выехали пять пожарных. За 20 минут им удалось полностью потушить вспыхнувший автомобиль.

— В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля на площади полтора квадратных метра, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, никто из людей не пострадал.

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