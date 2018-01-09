Фирме Авдаляна дадут 100 миллионов на ямочный ремонт ярославских дорог

Ямочным ремонтом дорог в Ярославле будет заниматься «ДСУ-1»

Аукцион по ямочному ремонту дорог во всех районах Ярославля выиграло общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительное управление — 1».

— Четыре контракта рассчитаны на восемь месяцев, — уточнили в мэрии Ярославля. — Общая сумма — 100 миллионов рублей. Деньги в полном объёме по нему будет осваивать «ДСУ-1».

Это предприятие было единственным, которое заявилось на участие в аукционе. Так что «ДСУ-1» взяли этот контракт, не конкурируя с другими участниками.

Раньше это предприятие занималось ремонтом и уборкой дорог в Ярославле. Тогда к качеству работ были претензии и у жителей города, и у заказчика услуги — мэрии Ярославля. В руководстве фирмы работал известный ярославский дорожник и экс-депутат муниципалитета Эдуард Авдалян. Сейчас он уже официально уволился. Однако поговаривают, что структурой он продолжает руководить неформально.

— Я его даже лично видел на объекте, — рассказал председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев.

Но официально дела предприятия ведёт его младший брат Гамлет Авдалян.

Напомним, уборкой улично-дорожной сети Ярославля занимается муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Где-то они выполняют работы своими силами, а где-то привлекают субподрядчиков.