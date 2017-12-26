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На проспекте-убийце в Ярославле москвич на «Хаммере» потерял колесо
26 декабря 2017
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Заволжский проспект Авиаторов в Ярославле — проклятое место для водителей всего города. Колёса здесь теряют теперь ежедневно.
Новым заложником проспекта стал водитель из столицы на «Хаммере», у которого на Авиаторов пробило колесо.
— Дня не проходит без потерь. Уже местные боятся ездить, — говорит ярославец Сергей Коршунов.
Иномарка влетела в яму на участке от памятника Ахмет-Султану до Яковлевского бора накануне после 18 часов вечера.
На прошлой неделе на проспекте Авиаторов ярославец потерял колесо в час пик. Из-за всех происшествий на этой дороге ярославцы предложили переименовать проспект в «Мэрский» — проспект, проблемы которого власти не видят.
Фото: Николай Мартюшов
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