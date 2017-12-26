На проспекте-убийце в Ярославле москвич на «Хаммере» потерял колесо

«Хаммер» потерял колесо на проспекте-убийце в Ярославле

Заволжский проспект Авиаторов в Ярославле — проклятое место для водителей всего города. Колёса здесь теряют теперь ежедневно.

Новым заложником проспекта стал водитель из столицы на «Хаммере», у которого на Авиаторов пробило колесо.

— Дня не проходит без потерь. Уже местные боятся ездить, — говорит ярославец Сергей Коршунов.

Иномарка влетела в яму на участке от памятника Ахмет-Султану до Яковлевского бора накануне после 18 часов вечера.

На прошлой неделе на проспекте Авиаторов ярославец потерял колесо в час пик. Из-за всех происшествий на этой дороге ярославцы предложили переименовать проспект в «Мэрский» — проспект, проблемы которого власти не видят.