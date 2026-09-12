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Страна и мир Синоптик заявил, что зима будет аномально теплой, мокрой и туманной. Понадобится ли пуховик?

Синоптик заявил, что зима будет аномально теплой, мокрой и туманной. Понадобится ли пуховик?

Метеоролог спрогнозировал сильнейшие снежные бури, который собьют авиаперелёты

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Часть регионов, напротив, ждут сильные морозы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧасть регионов, напротив, ждут сильные морозы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Часть регионов, напротив, ждут сильные морозы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Зима в этом году на большей части России ожидается аномально теплой и мокрой. Температуры могут оказаться на 3-4 градуса выше нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом, по словам синоптика, возможны обильные снегопады и туманы, которые будут приводить к сбоям в авиаперелётах.

Эксперт отметил, что исключениями станут Арктическая зона, север Сибири, Чукотка, районы Берингова и Чукотского морей. Там, наоборот, будет очень холодно. В Центральной же России и южных регионах максимум аномального тепла придется на февраль.

«Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко к норме. А дальше — на 30-40 процентов в январе выпадет больше осадков, чем положено», — сказал Тишковец в разговоре с РИА Новости.

Виной изменению погоды зимой станет климатическое явление Эль-Ниньо. Оно характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Влияние Эль-Ниньо продолжит ощущаться и весной, и летом.

От теплой зимней куртки всё же отказаться не получится. Метеоролог уточнил, что не вся зима будет мягкой, слякотной, с лужами и гололедом. Снега, наоборот, может выпасть много. При оттепелях он будет просаживаться, что приведет к туманам, ухудшению видимости и сбоям в авиа- и транспортном сообщении.

«Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет выстреливать в рамках снежных бурь, иногда их называют „черная пурга“, когда просто не видно ни зги», — заключил эксперт.

Ранее мы писали, что осенью России грозят новые наводнения. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Зима Снег Погода Потепление Эль-Ниньо
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Комментарии
5
Гость
23 минуты
Солнца не увидим долго.
Гость
30 минут
Загадили всю атмосферу. Такая вам и погода...
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Гость
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