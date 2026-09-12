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Происшествия Подробности В Ярославском округе прекратили поиски пропавшей 6-летней девочки

В Ярославском округе прекратили поиски пропавшей 6-летней девочки

Информация об этом появилась в группе поискового отряда

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Пропавшую под Ярославлем девочку нашли | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RUПропавшую под Ярославлем девочку нашли | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RU

Пропавшую под Ярославлем девочку нашли

Источник:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославском округе нашли живой пропавшую 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» вечером 12 сентября.

«Найдена, жива!» — говорится в посте сообщества «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Ярославской области».

Ориентировка о поисках ребенка появилась в социальных сетях около десяти часов вечера 12 сентября. Уточнялось, что малышка вышла из дома в деревне Коломино и не вернулась. Волонтеры просили звонить на горячую линию поискового отряда и в полицию, всех, у кого была информация о местонахождении девочки. К счастью, ребенка удалось оперативно найти.

Недавно в поисковом отряде «ЯрСпас» рассказали, что пропавшего 28-летнего мужчину из Тутаевского района отыскали спустя почти пять суток после его ухода из дома. Все это время он провел без воды и еды. Когда волонтер обнаружила мужчину, он был без сознания. Его отвезли в больницу. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пропавший ребенок ЛизаАлерт Волонтер Поиск
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Комментарии
4
Гость
1 час
Нашли живой! Какое счастье, а родителем урок. ЛизаАлерт хорошая поисковая группа, скольким людям помогли волонтёры, хорошие люди у нас в регионе
Гость
1 час
Родители вообще не смотрят за детьми.
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Гость
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