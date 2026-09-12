В Ярославском округе прекратили поиски пропавшей 6-летней девочки

Ориентировка о поисках ребенка появилась в социальных сетях около десяти часов вечера 12 сентября. Уточнялось, что малышка вышла из дома в деревне Коломино и не вернулась. Волонтеры просили звонить на горячую линию поискового отряда и в полицию, всех, у кого была информация о местонахождении девочки. К счастью, ребенка удалось оперативно найти.

Недавно в поисковом отряде «ЯрСпас» рассказали, что пропавшего 28-летнего мужчину из Тутаевского района отыскали спустя почти пять суток после его ухода из дома. Все это время он провел без воды и еды. Когда волонтер обнаружила мужчину, он был без сознания. Его отвезли в больницу. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.