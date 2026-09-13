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Происшествия Группа туристов пошла к озерам в горах и исчезла. Спасатели начали срочные поиски

Группа туристов пошла к озерам в горах и исчезла. Спасатели начали срочные поиски

Отдыхающие поднялись в горы на высоту больше двух тысяч метров

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Группа не спустилась к заявленному времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)Группа не спустилась к заявленному времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Группа не спустилась к заявленному времени

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Группа туристов пропала во время похода к озерам в горах в Карачаево-Черкесии. Отдыхающие перестали выходить на связь. Об этом сообщили в МЧС Республики.

Шесть человек проходили по туристическому маршруту к Софийским озёрам в Зеленчукском районе. К назначенному времени туристы не спустились на поляну, при этом спасателям они не отвечают.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы», — отметили в пресс-службе местного МЧС.

Софийские озёра — это каскад из трех горных водоёмов ледникового происхождения в селе Архыз в Карачаево-Черкесии. Они расположены на высоте 2830 метров над уровнем моря. Их окружают острые скалы, рядом находится гора София, от которой озёра и получили свое название.

Водоёмы считаются одной из самых популярных достопримечательностей Архыза. Добраться до них можно только пешком, но некоторые турагенты предлагают преодолеть маршрут на лошадях. Температура воды здесь холодная даже в теплые месяцы, купание не запрещено, однако решаются на это не многие.

Ранее в Кабардино-Балкарии группу туристов накрыла лавина, когда они проходили маршрут в Безенгийском ущелье. 12 сентября в МЧС Республики рассказали, что общее число погибших составило 16 человек. Судьба ещё одного альпиниста остается неизвестной, поиски продолжаются.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Турист Горы Озеро МЧС Карачаево-Черкесия
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