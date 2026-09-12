Ушла из дома и не вернулась: под Ярославлем пропала 6-летняя девочка

В Ярославском округе пропала 6-летняя девочка. Ребенок вышел из дома в деревне Коломино 12 сентября и не вернулся.
Приметы: рост 122 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Девочка была одета в черную куртку с белыми пандами и светло-зелеными рукавами. На ней были голубые джинсы.
Всех, кто видел девочку, просят сообщать по номерам: 8(800)-700-54-52 — горячая линия поискового отряда «ЛизаАлерт» или 112.
«Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей», — обратились ко всем неравнодушным в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Обновление на 12 сентября 22:52
В поисковом отряде сообщили, что девочку нашли живой.
Напомним, недавно в поисковом отряде «ЯрСпас» рассказали, что пропавшего 28-летнего мужчину из Тутаевского района отыскали спустя почти пять суток после его ухода из дома. Все это время он провел без воды и еды. Когда волонтер обнаружила мужчину, он был без сознания. Его отвезли в больницу. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.