Ушла из дома и не вернулась: под Ярославлем пропала 6-летняя девочка

Обновление на 12 сентября 22:52

Напомним, недавно в поисковом отряде «ЯрСпас» рассказали, что пропавшего 28-летнего мужчину из Тутаевского района отыскали спустя почти пять суток после его ухода из дома. Все это время он провел без воды и еды. Когда волонтер обнаружила мужчину, он был без сознания. Его отвезли в больницу. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.