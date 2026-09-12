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Происшествия Ушла из дома и не вернулась: под Ярославлем пропала 6-летняя девочка

Ушла из дома и не вернулась: под Ярославлем пропала 6-летняя девочка

Волонтеры просят всех неравнодушных о помощи в поисках

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Под Ярославлем пропала 6-летняя девочка | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RUПод Ярославлем пропала 6-летняя девочка | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RU

Под Ярославлем пропала 6-летняя девочка

Источник:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославском округе пропала 6-летняя девочка. Ребенок вышел из дома в деревне Коломино 12 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 122 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Девочка была одета в черную куртку с белыми пандами и светло-зелеными рукавами. На ней были голубые джинсы.

Всех, кто видел девочку, просят сообщать по номерам: 8(800)-700-54-52 — горячая линия поискового отряда «ЛизаАлерт» или 112.

«Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей», — обратились ко всем неравнодушным в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Обновление на 12 сентября 22:52

В поисковом отряде сообщили, что девочку нашли живой.

Напомним, недавно в поисковом отряде «ЯрСпас» рассказали, что пропавшего 28-летнего мужчину из Тутаевского района отыскали спустя почти пять суток после его ухода из дома. Все это время он провел без воды и еды. Когда волонтер обнаружила мужчину, он был без сознания. Его отвезли в больницу. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пропавший ребенок ЛизаАлерт Поисковый отряд
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