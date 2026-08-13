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Страна и мир Сразу три тайфуна встретились в Тихом океане — один из них идет на Россию. Чего нам ждать

Сразу три тайфуна встретились в Тихом океане — один из них идет на Россию. Чего нам ждать

Синоптик поделилась прогнозом

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«Чан‑Хом» может принести непогоду в Россию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU«Чан‑Хом» может принести непогоду в Россию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Чан‑Хом» может принести непогоду в Россию

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Остатки тайфуна «Чан‑Хом» могут принести непогоду на Дальний Восток, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, на северо‑западе Тихого океана сложилась редкая погодная ситуация — сразу три тайфуна оказались в одном регионе, причем их траектории пересекаются.

«Я первый раз такую картинку вижу — три тайфуна на северо-западе Тихого океана, и у них пересекающиеся траектории. „Чан-Хом“ уже ослабел до тропической депрессии, это значит, что скорость ветра там уже меньше 18 м/с», — сказала Макарова.

Остатки «Чан‑Хома» всё же затронут территорию России. В Приморье ожидаются ливни с грозами. Аналогичная погода прогнозируется на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях. При этом резких перепадов температуры не предвидится.

Два других тайфуна, скорее всего, не затронут основную часть России. Один из них уже уходит в океан, а второй движется на север, рассказала синоптик в беседе с ТАСС. Есть вероятность, что он заденет северные Курилы и юг Камчатки, однако траектория может измениться, так как тайфун способен свернуть в сторону.

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