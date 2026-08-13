Сразу три тайфуна встретились в Тихом океане — один из них идет на Россию. Чего нам ждать

Остатки тайфуна «Чан‑Хом» могут принести непогоду на Дальний Восток, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, на северо‑западе Тихого океана сложилась редкая погодная ситуация — сразу три тайфуна оказались в одном регионе, причем их траектории пересекаются.
«Я первый раз такую картинку вижу — три тайфуна на северо-западе Тихого океана, и у них пересекающиеся траектории. „Чан-Хом“ уже ослабел до тропической депрессии, это значит, что скорость ветра там уже меньше 18 м/с», — сказала Макарова.
Остатки «Чан‑Хома» всё же затронут территорию России. В Приморье ожидаются ливни с грозами. Аналогичная погода прогнозируется на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях. При этом резких перепадов температуры не предвидится.
Два других тайфуна, скорее всего, не затронут основную часть России. Один из них уже уходит в океан, а второй движется на север, рассказала синоптик в беседе с ТАСС. Есть вероятность, что он заденет северные Курилы и юг Камчатки, однако траектория может измениться, так как тайфун способен свернуть в сторону.