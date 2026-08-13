Сразу три тайфуна встретились в Тихом океане — один из них идет на Россию. Чего нам ждать

«Чан‑Хом» может принести непогоду в Россию Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Остатки тайфуна «Чан‑Хом» могут принести непогоду на Дальний Восток, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, на северо‑западе Тихого океана сложилась редкая погодная ситуация — сразу три тайфуна оказались в одном регионе, причем их траектории пересекаются.

«Я первый раз такую картинку вижу — три тайфуна на северо-западе Тихого океана, и у них пересекающиеся траектории. „Чан-Хом“ уже ослабел до тропической депрессии, это значит, что скорость ветра там уже меньше 18 м/с», — сказала Макарова.

Остатки «Чан‑Хома» всё же затронут территорию России. В Приморье ожидаются ливни с грозами. Аналогичная погода прогнозируется на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях. При этом резких перепадов температуры не предвидится.