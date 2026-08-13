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Экономика Доходы россиян почти перестали расти. На свои деньги мы можем позволить всё меньше и меньше — почему

Доходы россиян почти перестали расти. На свои деньги мы можем позволить всё меньше и меньше — почему

Реальные располагаемые доходы увеличились на 1,5%. Годом ранее было в несколько раз больше. Почему?

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Эксперт объяснила, почему в России замедлился рост реальных располагаемых доходов | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЭксперт объяснила, почему в России замедлился рост реальных располагаемых доходов | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Эксперт объяснила, почему в России замедлился рост реальных располагаемых доходов

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В России существенно замедлился рост располагаемых доходов. В первом полугодии он составил 1,5% год к году. Данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение» за январь — июнь. За аналогичный период прошлого года рост был нагляднее — 8,7%. Причин для замедления несколько — от снижения процентов по вкладам до замедления роста зарплат и инфляции. Всё это приводит увеличению трат на продукты и уменьшению расходов на другое, рассказывает 72.RU.

Реальные располагаемые денежные доходы — деньги, которые остаются у человека после обязательных платежей.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, называет несколько причин, почему произошло замедление.

«Прежде всего — из-за снижения процентов по вкладам и доходностей по долговым ценным бумагам, а также по причине одновременного замедления роста номинальных и реальных заработных плат и выросшей инфляции», — говорит она.

Как поясняет Мильчакова, для россиян это означает снижение покупательной способности их доходов, увеличение доли в структуре расходов трат на питание и товары первой необходимости при сокращении трат на путешествия, спорт, развлечения и так далее.

Проще говоря, на свои доходы они смогут позволить себе меньше: придется увеличивать траты на продукты и сокращать расходы на другие вещи.

«Картину замедления реальных доходов дополняет начавшееся обесценение рубля. То есть, несмотря на выросшие номинальные зарплаты, в реальных терминах или, например, в пересчете на доллары доходы не только не выросли, но даже сократились», — продолжает Наталья Мильчакова.

Как поясняет аналитик, снижение процентных ставок по вкладам также лишает людей возможности заработать существенные дополнительные доходы. То же самое, продолжает она, можно сказать о падении фондового рынка и отказа от выплат дивидендов.

«Для экономики замедление реальных доходов снижает, соответственно, покупательную способность россиян и негативно влияет на розничную торговлю. Мы ожидаем, что оборот розничной торговли в этом году вырастет на 2–3% максимум из-за снижения потребительского спроса на ряд товаров, прежде всего дорогостоящих. А розничная торговля, потребление — это всё важные компоненты ВВП. Поэтому мы ожидаем, что максимальный рост ВВП России в этом году будет не выше 0,5%», — дала прогноз Наталья Мильчакова.

Ранее мы рассказывали, какую зарплату получают тюменские врачи. Например, терапевт участковый получает от 118 до 128 тысяч рублей. А недавно врачи жаловались на урезание зарплат.

Недавно публиковали историю Екатерины, которая работает специалистом по кадрам на одном из госпредприятий. Она рассказала о своих доходах и расходах. Ее зарплата составляет 40 тысяч рублей. Есть еще пособие и алименты.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Доход Деньги Зарплата Инфляция ВВП
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Комментарии
10
Гость
4 часа
"Доходы россиян почти перестали расти. На свои деньги мы можем позволить всё меньше и меньше — почему" Всё очень просто - чиновники хотят кушать вот и вводят 22% вместо отмены, а ещё акцизами/кукодами обложили всю продукцию. А потом спрашивают где же дети?
Гость
4 часа
Если брать не официальную инфляцию в 4%, а реальную по продуктам ежедневного потребления, бензину и коммуналке в 15% - 20%, то получится что реальные доходы населения упали на 10% - 15%.
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Гость
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