Доходы россиян почти перестали расти. На свои деньги мы можем позволить всё меньше и меньше — почему

Эксперт объяснила, почему в России замедлился рост реальных располагаемых доходов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России существенно замедлился рост располагаемых доходов. В первом полугодии он составил 1,5% год к году. Данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение» за январь — июнь. За аналогичный период прошлого года рост был нагляднее — 8,7%. Причин для замедления несколько — от снижения процентов по вкладам до замедления роста зарплат и инфляции . Всё это приводит увеличению трат на продукты и уменьшению расходов на другое, рассказывает 72.RU.

Реальные располагаемые денежные доходы — деньги, которые остаются у человека после обязательных платежей.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, называет несколько причин, почему произошло замедление.

«Прежде всего — из-за снижения процентов по вкладам и доходностей по долговым ценным бумагам, а также по причине одновременного замедления роста номинальных и реальных заработных плат и выросшей инфляции», — говорит она.

Как поясняет Мильчакова, для россиян это означает снижение покупательной способности их доходов, увеличение доли в структуре расходов трат на питание и товары первой необходимости при сокращении трат на путешествия, спорт, развлечения и так далее.

Проще говоря, на свои доходы они смогут позволить себе меньше: придется увеличивать траты на продукты и сокращать расходы на другие вещи.

«Картину замедления реальных доходов дополняет начавшееся обесценение рубля. То есть, несмотря на выросшие номинальные зарплаты, в реальных терминах или, например, в пересчете на доллары доходы не только не выросли, но даже сократились», — продолжает Наталья Мильчакова.

Как поясняет аналитик, снижение процентных ставок по вкладам также лишает людей возможности заработать существенные дополнительные доходы. То же самое, продолжает она, можно сказать о падении фондового рынка и отказа от выплат дивидендов.

«Для экономики замедление реальных доходов снижает, соответственно, покупательную способность россиян и негативно влияет на розничную торговлю. Мы ожидаем, что оборот розничной торговли в этом году вырастет на 2–3% максимум из-за снижения потребительского спроса на ряд товаров, прежде всего дорогостоящих. А розничная торговля, потребление — это всё важные компоненты ВВП. Поэтому мы ожидаем, что максимальный рост ВВП России в этом году будет не выше 0,5%», — дала прогноз Наталья Мильчакова.

Ранее мы рассказывали, какую зарплату получают тюменские врачи. Например, терапевт участковый получает от 118 до 128 тысяч рублей. А недавно врачи жаловались на урезание зарплат.