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Недвижимость Ипотеку начали массово закрывать досрочно — что происходит

Ипотеку начали массово закрывать досрочно — что происходит

Тенденция платежей с опережением графика укрепится

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Средний срок погашения ипотеки по рыночным программам сократился с шести до трех лет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСредний срок погашения ипотеки по рыночным программам сократился с шести до трех лет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Средний срок погашения ипотеки по рыночным программам сократился с шести до трех лет

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Закрывать ипотечные кредиты досрочно стали намного чаще. Заемщики стремятся быстрее избавиться от долгов, ориентируясь на ключевую ставку.

За январь-март 2026 года россияне направили на досрочное погашение ипотеки около 380 миллиардов рублей — почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом на каждый третий новый жилищный кредит приходилось одно досрочное закрытие.

Одной из причин роста досрочных выплат стало снижение доходности банковских вкладов. После уменьшения ключевой ставки депозиты стали менее привлекательны. Заемщикам стало менее выгодно держать деньги на вкладе, если их ипотека оформлена по более высокой ставке, пишут «Известия».

В настоящий момент около 90% досрочных погашений происходит именно за счет личных средств. При этом на сокращение долга по ипотеке многие решили направить предновогодние премии и тринадцатые зарплаты. Ипотеку также закрывают с помощью рефинансирования или продажи заложенного имущества.

Как пишет издание, досрочное погашение особенно актуально для тех, кто оформил ипотеку на рыночных условиях. Поскольку в начале срока большая часть ежемесячного платежа уходит на проценты, основной долг уменьшается медленнее. Если же направлять дополнительные средства на сокращение срока кредита, можно заметно уменьшить переплату и быстрее избавиться от обязательств.

В то же время для владельцев льготной ипотеки взносы с опережением графика — не столь рациональное решение. Ставки по таким кредитам обычно ниже доходности вкладов, поэтому хранить свободные деньги на депозите порой выгоднее, чем направлять их на досрочные выплаты.

При дальнейшем снижении ключевой ставки доходность вкладов будет уменьшаться, а досрочные погашения рыночной ипотеки могут вырасти еще сильнее. Кредиты с господдержкой, напротив, заемщики, вероятно, будут продолжать выплачивать по графику.

Количество одобренных ипотечных заявок заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. К середине 2026 года одобрение получают лишь около 50% заявок, тогда как ранее этот показатель превышал 60%.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Вклад Финансы Рефинансирование
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Что происходит, а происходит вот что, массовое досрочное закрытие ипотеки.
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