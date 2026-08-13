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Лето Насколько дождливой будет осень, можно узнать по погоде 13 августа — народные приметы

Насколько дождливой будет осень, можно узнать по погоде 13 августа — народные приметы

Гроза предвещает ранние заморозки

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Погожий денек сулит теплую осень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПогожий денек сулит теплую осень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Погожий денек сулит теплую осень

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В четверг, 13 августа, отмечается народно-христианский праздник Евдокимов день. Православные христиане чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина (IX век), который на Руси считался одним из главных покровителей семьи. Это последний день перед строгим Успенским постом, начинающимся с 14 августа. По народным приметам, погода 13 августа предсказывает, какой будет осень.

Если день ясный и солнечный, то сентябрь будет сухой и теплый, а заморозки придут очень поздно. Густой утренний туман — знак на богатый урожай грибов и приход осени строго в обычные календарные сроки.

Сильный ветер и дожди сулят очень промозглую и ненастную осень с частыми осадками. Гроза предвещает сильные осенние заморозки.

Народные традиции и обычаи

  • подготовка к Успенскому посту. Поскольку 13 августа — последний день перед двухнедельным постом, его называли заговеньем: в меню еще допускалась скоромная пища, но трапеза не должна была быть чрезмерной. Главное — собраться семьей за столом, поделиться угощением с близкими и соседями, чтобы в доме царили мир и достаток;

  • тайные добрые дела. В подражание святому Евдокиму старались помогать незаметно: подавать милостыню, приносить еду одиноким, поддерживать тех, кто в беде. Хвастаться добрыми поступками считалось дурным тоном — добродетель должна была оставаться тихой;

  • благодарность земле. В полях оставляли несжатый пучок колосьев («бородку»), перевязанный красной лентой, — это был знак благодарности духам земли за урожай и просьба о плодородии в будущем году.

Что в народе старались не делать

  • не устраивать большую уборку и перестановку. По поверью, 13 августа домовой «отдыхает», и шумные хлопоты могут его обидеть — тогда в доме начнутся мелкие беды и неполадки;

  • не хвастаться своими успехами и не приписывать себе чужие заслуги. Такое поведение могло обернуться потерей удачи и уважения;

  • не ссориться с родными. Конфликт, начавшийся накануне поста, по примете, мог затянуться надолго и испортить отношения;

  • не подбирать чужие вещи и деньги на дороге. Верили, что вместе с находкой можно принести в дом чужие беды;

  • не рассказывать дурные сны. Считалось, что, если произнести плохой сон вслух, он быстрее сбудется;

  • не переедать. Несмотря на заговенье, объедаться было плохой приметой — это могло привести к бедности и лишениям.

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