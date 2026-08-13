«Сгорело 40 миллионов рублей». Что известно о 25-летнем бизнесмене, построившем мармеладную империю на Wildberries

Рассказываем, что известно о молодом предпринимателе из Екатеринбурга, создавшем популярный бренд мармелада Источник: marmelad_ich / Instagram.com*; Филипп Сапегин / E1.RU

Склад Wildberries в Екатеринбурге — один из немногих, товар на котором почти не пострадал в результате атаки БПЛА. Остатки своего товара, хранившегося там, сейчас распродает 25-летний бизнесмен Григорий Соловьев. Парень заработал состояние на переупаковке и продаже европейского мармелада. Его бренд называется «Мармеладыч», и к концу 2025 года выручка предприятия перевалила за миллиард рублей.

Е1.RU рассказывает всё, что известно о молодом бизнесмене, которого в интернете шутливо называют «королем мармеладной империи».

Подметая двор, мечтал о бизнесе

Интерес к бизнесу появился у Григория Соловьева еще в школьные годы. Он часто смотрел передачи блогера Амирана Сардарова, где успешные предприниматели рассказывали о своих стартапах. Там он услышал, как семья из Майами кастомизировала джойстики, и решил попробовать так же, но с музыкальными колонками.

«На дворе был апрель или май, я каждый день из школы приходил и погружался в мысли о том, как воплотить это в жизнь. Чтобы получить деньги на первый капитальчик, я устроился на завод с другом и каждый день приходил туда в качестве разнорабочего, поднимал бычки на территории. И подметая двор, я мечтал только своих колонках. В итоге ничего не получилось, я не нашел способа, как нанести рисунок на эту поверхность», — говорил Григорий в интервью для студентов УрФУ.

Григорий начал строить бизнес в совсем юном возрасте Источник: marmelad_ich / Instagram.com*

Несмотря на то, что его первый бизнес не стал успешным, предпринимательство крайне заинтересовало юного екатеринбуржца, и его взгляд пал на торговлю криптовалютой. Заработанные на заводе деньги он инвестировал в тогда только набиравшую популярность электронную биржу. В итоге с 30 тысяч рублей его капитал вырос до миллиона. Правда, история завершилась не очень позитивно — из-за падения курса Григорий вышел в ноль.

Стартовый капитал — 10 тысяч рублей

Бизнесмен попал в сферу розничной торговли сладостями после того, как поработал в другой крупной компании — поставщике мармелада. Изучив внутренние механизмы работы коммерции, Григорий Соловьев вместе с другом закупил партии мармелада, расфасовал их вручную и продал через интернет.

«Стартовый капитал 5000 рублей от меня и 5000 рублей от моего одноклассника Данилы Гильмутдинова, — рассказывал Григорий изданию Forbes, — Мы с ним скинулись, получили 24 кг мармеладок. Буквально на моей кровати в детской комнате можно было их разложить. Начали продавать в школе».

Еще несколько лет назад команда «Мармеладыча» выглядела так, а теперь у Григория есть целый завод в Тольятти Источник: marmelad_ich / Instagram.com*

Позже товарищ Григория решил выйти из бизнеса, чтобы поступить в институт, а юный бизнесмен стал осваивать TikTok. И пока многие производители продолжали вкладываться в традиционную рекламу, «Мармеладыч» начал делать ставку на короткие вирусные ролики. Этот контент оказался эффективнее дорогостоящих рекламных кампаний и позволил быстро нарастить аудиторию.

Позже компания вышла на маркетплейсы. Продажи начали расти с огромной скоростью, и бренд стал одним из лидеров в категории «Мармелад» на Wildberries и Ozon.

Большой успех пришел после создания вирусных роликов в интернете Источник: marmelad_ich / Instagram.com*

В 2024 году Григорий решил масштабировать бизнес: переоформил юридическое лицо и в партнерстве с компанией FitnesShock Антона Заикина и Сергея Кофейникова открыл завод в Тольятти. Как на старте, так и по сегодняшний день предприятие занимается фасовкой импортного мармелада. Запуск линий для собственного производства был запланирован на 2027 год.

Сгорело 15 тонн мармелада

Летом 2026 года склады Wildberries стали объектами атак украинских БПЛА. Из-за этого уральские бизнесмены лишились большого объема товаров. Беда не обошла и Григория Соловьева. В своих социальных сетях он рассказал, что во время пожаров сгорели 15 тонн сладостей.

«Итого за последние три недели на складах WB сгорело примерно на 40 миллионов рублей. Остатки распродаем на последнем складе в Екатеринбурге», — сказал предприниматель.

К сожалению, товары «Мармеладыча» пострадали во время пожара на складах Источник: marmelad_ich / Instagram.com* Теперь бизнесмен планирует активнее развивать розницу Источник: marmelad_ich / Instagram.com*

В разговоре с E1.RU Григорий отметил, что планирует снижать риски и минимизировать возможные потери — в первую очередь держать меньше товарных запасов на одном складе, распределять их между несколькими площадками, использовать собственные складские площади и склады временного хранения.

«Для нас еще одним способом повысить устойчивость бизнеса является развитие нескольких каналов продаж. Чем меньше зависимость от одной площадки, тем легче переживать подобных „черных лебедей“ (непредсказуемые события с серьезными последствиями. — Прим. ред.). Поэтому мы продолжаем развивать не только продажи на маркетплейсах, но и работу с классическим ритейлом», — поделился Григорий Соловьев.

Сколько можно заработать на мармеладе

Юридическое лицо ООО «Мармеладыч» зарегистрировано 12 апреля 2024 года в Тольятти. В нем Григорию Соловьеву принадлежит 60 % в уставном капитале; Сергей Кофейников и Антон Заикин из компании-партнера имеют по 20 %.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года выручка предприятия составила 1,2 миллиарда рублей. Из них чистая прибыль — почти 350 миллионов рублей. Для сравнения: в 2024 году (в год открытия юрлица) эти показатели были 266 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.

«Выручка в декларации, по-моему, 1,1 млрд рублей. Я весь год считал это как гросс-выручку, то есть с НДС, со всякими комиссиями маркетплейсов. Потом мне посчитали, и я немножко расстроился. Но в целом неплохо. „Чистыми“ примерно на дачу в Свердловской области для папы», — так бизнесмен рассказывал изданию Forbes о своих успехах за 2025 год.

Семья бизнесмена

Григорий Соловьев родился в Екатеринбурге, но живет в Москве. Его мать трудилась бухгалтером, а отец владел бизнесом: в нулевые у него были автосалон и агроферма в Свердловской области. Со временем глава семейства закрыл оба предприятия и стал работать таксистом. Григорий говорит, что его отец уже почти на пенсии и больше не гонится за большими доходами, предпочитая рыбалку.

Быстрый рост бренда Григория Соловьева не остался незамеченным. В 2025 году 23-летний предприниматель попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Предприниматели». Позже он вошел и в число победителей итогового списка.

О личной жизни бизнесмен предпочитает не распространяться. В открытых источниках нет подтвержденной информации о его семье или отношениях.

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Даже в кризис уральские бизнесмены умудряются выходить на миллиардные доходы. Предприятия сдали годовые бухгалтерские отчеты, налоговая раскрыла основные данные, и стало можно сравнивать, кто сколько заработал. В рейтинг богатейших компаний в Свердловской области по итогам 2025-го вошли не только известные промышленные гиганты, но и маленькие игроки, в штате у которых даже нет сотрудников.

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