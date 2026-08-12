Забудьте про Анапу: турист слетал на Северный Кипр и сравнил его с российскими курортами

Стоит ли забыть обо всём и просто уехать на Кипр? Источник: Максим Улитов / 71.RU

Давно не секрет, что российский юг — одно из самых дорогих мест для отдыха. Улететь за границу порой выгоднее, чем добраться до Анапы, да и обстановка там сейчас неспокойная.

На этом фоне Северный Кипр звучит интересно. Это не самое популярное направление у россиян, но тем интереснее было ощутить что-то новое и увидеть Средиземное море. Во сколько обошлась поездка и что там стоит посмотреть — в рассказе корреспондента 71.RU. Далее — от первого лица.

Остров Кипр разделен на две части с 1974 года: международно признанную Республику Кипр (южная часть, член ЕС) и частично признанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) (северная часть, признана только Турцией).

Подготовка

Поездка на Северный Кипр была спонтанным решением, навеянным нежеланием ехать на юг России, где сейчас очень неспокойно. Да и стоимость отпуска на российских черноморских курортах выше, чем проживание и перелет за границу. Задаюсь вопросом: почему в собственной стране отдыхать дороже, чем лететь за пару тысяч километров? Ответа нет.

Билеты были куплены на турецкий лоукостер: за перелет туда-обратно на двоих мы отдали около 80 тысяч рублей. И тут я, кстати, хочу похвалить отечественные авиакомпании, где правила провоза ручной клади самые гуманные и удобные. В этом плане российский сервис реально лучше турецкого.

Перед поездкой нам пришлось ответить на множество вопросов. Маршрут, сколько денег взять с собой и, главное, как разговаривать с иностранцами? На Северном Кипре люди говорят либо на английском (плохо), либо на турецком (в основном). А еще там ловят связь только турецкие симки — их можно оформить через e-sim. Поэтому было решено скачать офлайн-карты и офлайн-переводчики, чтобы свободно переводить с русского на турецкий или английский.

Весь Кипр можно разглядеть с самолета (и он в три раза меньше Тульской области) Источник: Максим Улитов / 71.RU

Жена меня уверила, что переговоры с местными возьмет на себя: она уже больше полугода изучала английский с помощью популярного онлайн-приложения и была уверена, что поймет киприотов.

По прибытии в аэропорт мы быстро прошли паспортный контроль. Вопросов никто не задавал — посмотрели на загранник и пустили дальше. При покупке билетов на автобус до Фамагусты оказалось, что евро здесь принимают не везде и нужно менять валюту на турецкие лиры.

И тут я понял, что весь отпуск говорить на английском буду я. Супруга, как выяснилось, научилась читать, а понимать речь — нет. Не то чтобы я хорошо знал язык: школа, институт, сериалы и видеоигры, но, как выяснилось, этого вполне достаточно, чтобы разговаривать с местными. Потому что и они знают английский на таком же уровне.

По поводу денег: с собой мы взяли 1000 евро (это примерно одна среднемесячная зарплата на Северном Кипре), плюс 330 евро на оплату апартаментов на 10 дней. Что забавно, жилье мы снимали у русского мужчины, который еще в 2012 году переехал сюда из Волгограда. И, кстати, русских тут много.

И пара слов о загранпаспортах. Оформляют их сейчас довольно быстро — и мне, и жене документ сделали за две недели, главное — правильно все оформить. Пошлина — 2000 рублей для паспорта старого образца и 6000 — для нового. Мы взяли старого типа, но новые удобнее: по биометрии во Внуково паспортный контроль проходить гораздо быстрее и проще, не надо ждать в очереди.

Въезд в Старый город в Фамагусте Источник: Максим Улитов / 71.RU

Впечатления о море

Что можно сказать о Средиземном море? Чем оно лучше или хуже Черного моря или Азовского? По моим ощущениям, климат здесь приятнее, чем у нас на юге. Жара — 35 градусов в тени, на солнце с тебя льется семь потов, без воды жить нереально… Но при этом переносить всё это легче, чем дома. На Черном море жара дается в разы сложнее, хотя температура ниже.

Пляжи здесь песчаные, раскаленные от солнца. Море — парное молоко, у берега вода горячее, чем песок. Глубина нарастает постепенно: нужно пройти метров 20, чтобы зайти по грудь. Зато плавать приятно, ведь разницы между температурами воздуха и воды почти нет.

Еще из вещей на любителя: Средиземное море более соленое. Нырять нереально, после высыхания на коже остается чистая соль. Зато вода идеально чистая и прозрачная. В общем, кому как, а мне понравилось больше, чем мутное и холодное Черное море.

Прекрасное Средиземное море Источник: Максим Улитов / 71.RU

Что по ценам

Как говорят местные жители, цены на Северном Кипре выше, чем в Турции. Это связано с рядом причин, но ключевое — эмбарго Евросоюза. Турция — единственный поставщик товаров для республики, там практически нет собственных производств (кроме сельскохозяйственных). Поэтому цены на продукты либо такие же, как в России, либо лишь немногим дешевле. А вот бензин, бытовая химия и прочее дороже, чем у нас.

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Например, поесть вкуснейший кебаб (здесь он называется адан, поэтому, когда мы впервые заказывали кебаб, местные не понимали, о чем речь) стоит порядка тысячи рублей на человека за «полное обслуживание». Но за эти деньги вам принесут здоровенную порцию мяса со свежими хлебными лепешками, порцию салата, закуски и соусы сверху. В России я бы за такое блюдо в кафе отдал не меньше двух тысяч.

Морепродукты стоят примерно столько же, сколько и мясо. Заказать порцию жареного во фритюре осьминога граммов 300–400 можно за 1500 рублей. И к основному блюду вновь обязательно вынесут и салат, и соус, и свежий хлеб.

Все обошлось в 1100 рублей с человека Источник: Максим Улитов / 71.RU

Это стоило уже 700 рублей с человека Источник: Максим Улитов / 71.RU

Стоит подчеркнуть: почти никто не пытается тебя обмануть. Если ты заплатил, тебе честно принесут сдачу, а не забудут про нее. Даже был такой случай: я недоплатил 200 лир, так как неправильно перевел цифры у себя в голове (200 лир — это порядка 320 рублей). Вспомнил, вернулся, чтобы доплатить, и в ответ услышал: «Всё окей, можно было принести потом».

Впрочем, было и иначе. Когда мы только приехали на автобусе в Фамагусту и выгрузились, к нам подошли водитель и контролер. Они пытались о чем-то расспросить нас на смеси турецкого с английским. Спустя минут 10 мы поняли: они интересовались, в какой отель мы едем и как хотим туда добраться. И через 20 минут они, видимо, устав пытаться что-то нам объяснить, отправили нас к стоявшему рядом таксисту.

Сразу стало понятно, что они хотели предложить нам доехать на такси до наших апартаментов. Я спросил у супруги: поедем или дотащим вещи сами? Всего три километра, один чемодан и две сумки. Идти минут 20. Она захотела ехать на такси.

Тогда мы подошли к таксисту, стали уточнять адрес. Он еще минут пять смотрел в телефон, что-то с важным видом просчитывая в голове. А потом за путь примерно в 2,5 километра назвал цену: тысяча лир. Я недоуменно переспросил:

— Тысяча?!

— Yes. Тысяча, — невозмутимо ответил таксист.

Мы решили пойти пешком.

Вечерняя Фамагуста Источник: Максим Улитов / 71.RU

Вид с балкона апартаментов Источник: Максим Улитов / 71.RU

Аренда машины

Если вы хотите посмотреть на красоты турецкой части острова, на Северном Кипре лучше всего арендовать машину. Да и по городу на ней ездить удобнее: есть кондиционер, все машины на коробке-автомат. А города тут протяженные.

Но есть один нюанс. Движение на Кипре левостороннее, осталось от англичан. Поначалу очень непривычно. Каждый раз, выезжая с перекрестка, я инстинктивно вставал в правый ряд, но жена быстро напоминала мне о необходимости перестроиться.

Люди здесь ездят спокойно, не гоняют, резких маневров не делают. Главное — смотреть по сторонам, потому что пешеходы могут переходить проезжую часть где угодно: зебры тут для красоты.

Аренда машины обошлась нам в 6500 лир за 3 дня (3,4 тысячи рублей в сутки). И это при том, что найти автомобиль было тяжело и сдали нам «самый экономный вариант». Спрос огромный, поэтому бронировать надо заранее.

Всегда обращайте внимание на состояние авто и особенно шин. Мы арендовали машину, у которой одно колесо было плохо накачано. В итоге оно спустило через сутки — пришлось вызывать «мобильный шиномонтаж», отдать еще 2500 лир за установку нового колеса.

Бензин стоит 40–60 лир за литр, в зависимости от того, где вы заправляетесь. 1 лира — 2 рубля, в целом у нас сейчас топливо примерно по тем же ценам. Чем дальше на север, тем ниже стоимость.

Что посмотреть на Северном Кипре

Северный Кипр считается не самым популярным туристическим направлением — об этом говорят и сами местные. Южный Кипр — греческий, туда вкладывают огромные деньги в развитие инфраструктуры, но и отдых там дороже.

Старый город. Так как мы проживали в Фамагусте (одно из самых дешевых направлений турецкого Кипра), то пешком там можно прогуляться по Старому городу (его еще называют замок Отелло). Древняя европейская крепость, заложенная в начале XIII века и реконструированная Венецией. Главная туристическая локация города, где можно посмотреть на руины крепостных стен, развалины готических соборов, пройтись по казармам. Место огромно — даже турки говорят, что Старый город по размерам мог бы вместить всю Фамагусту.

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Замок Кантара. Интересна не сама византийская постройка X века, а скорее захватывающий вид, который открывается с высоты в 600 метров. Отсюда прекрасно виден почти весь Кипр, от моря до моря. А еще горы и отвесные скалы, усыпанные зеленью.

Но стоит быть готовым к невероятным поворотам серпантина, узким дорогам, по которым не разъедутся две машины, и к тому, что одно неверное движение колес — и вы покатитесь с обрыва. Никаких отбойников не предусмотрено.

Сам замок выглядит интересно у подножья, но абсолютно скучен внутри. Потому что там нет ничего, никаких указателей, табличек, хоть чего-то, что рассказывало бы об истории места. Только руины под палящим солнцем.

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Полуостров Карпас — самая отдаленная часть Кипра, коса, которая выходит далеко в море. Там можно найти древний монастырь Апостола Андрея. По преданию, когда-то давно, когда произошло кораблекрушение, апостол ударил посохом — и здесь забил источник воды. С тех пор она считается целебной. Да и туристов тут любят — можно прикупить себе сувенирчиков.

По пути к Карпасу вас встретят стада диких ослов. Когда греков выгоняли с этих земель, они ушли, бросив сельскохозяйственных животных, и с той поры здесь стали появляться дикие ослики. Они, мягко говоря, наглые: перекрывают дороги автомобилям и отказываются уходить, пока не покормишь, облизывают стекла и требуют еды. Поэтому ездить надо аккуратно.

Саламин — античные руины, построенные еще древними греками и достроенные древними римлянами. В Саламине можно прогуляться по «большому» и «малому» кругу. У нас ушел час только на малый — осмотр древних терм и бань, остова, храма, колонн, амфитеатра, водохранилища. Везде стоят указатели и реплики античных статуй. Для любителей археологии и древней истории довольно интересное зрелище. Также рядом есть пляж — при желании можно искупаться.

Вход что в Саламин, что к замку не бесплатный — примерно по 150 рублей с человека.

Пляжи: «Лонг Бич», «Голден Бич» и прочие — здесь их много. «Лонг Бич» порадовал волнами, золотистым песочком и огромной длиной. «Голден Бич» — своей безмятежностью, видами на горы. Еще здесь можно найти черепашек. Вокруг должны быть сетки, защищающие их яйца от туристов и посетителей, но мы так и не смогли их найти. Скорее всего, потому что пляж громадный, тянется на километры влево и вправо — искать надо с упорством.

Пляж «Лонг Бич» Источник: Максим Улитов / 71.RU

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Никосия. Просто если вам интересно посмотреть на столицу сразу двух государств, разделенную забором. Отсюда можно глянуть, как живет Южный Кипр, прогуляться по еще одному замку прямо в центре города. А еще турки каждый год, 20 июля, выходят сюда на митинги — против греков. Также здесь есть множество базаров, старинных зданий, действующих мечетей и церквей — их можно свободно посетить (главное — соблюдать правила. В мечеть надо заходить полностью закрытым).

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Лефкоша. Некогда один из богатейших районов Фамагусты, который был центром местного туризма до войны 1974 года. Потом, после высадки турецких войск, греческое население было изгнано. А ООН запретила что-либо делать со зданиями и имуществом, закрепив их за изгнанным населением. Район стоит заброшенным уже более полувека, превратившись в туристическую достопримечательность и маленький «город-призрак». Рядом есть пляж, можно искупаться в тени недостроенных и разрушающихся отелей-небоскребов.

+4

Что важно помнить перед поездкой на Северный Кипр