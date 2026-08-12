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Происшествия От дома остались лишь бревна: 45-летний мужчина пострадал в пожаре в Ярославской области

От дома остались лишь бревна: 45-летний мужчина пострадал в пожаре в Ярославской области

Что известно о происшествии

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В Рыбинске сгорел частный дом | Источник: МЧС Ярославской области / MaxВ Рыбинске сгорел частный дом | Источник: МЧС Ярославской области / Max

В Рыбинске сгорел частный дом

Источник:

МЧС Ярославской области / Max

В ночь на 11 августа в Рыбинске Ярославской области сгорел частный дом. Сообщение о пожаре на улице Бадаева, 61, поступило в 02:37. Бороться с огнем отправились 15 человек на пяти спецмашинах.

«Есть пострадавшие», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Пламя охватило всё строение на площади 96 квадратных метров. При этом спасателям удалось отстоять рядом стоящие постройки, не дав огню перекинуться. Пожар потушили в 05:50.

В Рыбинске сгорел частный дом | Источник: МЧС Ярославской области / MaxВ Рыбинске сгорел частный дом | Источник: МЧС Ярославской области / Max
От строения практически ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / MaxОт строения практически ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / Max
Жилище полностью выгорело | Источник: МЧС Ярославской области / MaxЖилище полностью выгорело | Источник: МЧС Ярославской области / Max
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Пожар произошел 11 августа | Источник: МЧС Ярославской области / MaxПожар произошел 11 августа | Источник: МЧС Ярославской области / Max

Позже стало известно, что травмировался 45-летний мужчина. Как уточнил редакции источник 76.RU, пострадавший получил термические ожоги. Их степень уточняется.

Термический ожог — это повреждение тканей из-за действия высокой температуры. У таких травм есть четыре степени тяжести:

  • поверхностный ожог — травмирован только верхний слой кожи;

  • поражение дермы — затрагивается верхний слой дермы;

  • глубокое поражение — страдают все слои кожи до подкожно-жировой клетчатки;

  • крайне тяжелая — помимо кожи и жировой клетчатки, страдают мышцы, сухожилия и кости.

«Дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза», — дополнили в МЧС.

Телефон экстренных служб: 112.

Напомним, 31 июля в Переславле-Залесском пожар в многоэтажке подкоптил квартиру. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за аварийной проводки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Частный дом МЧС Пострадавший
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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Очень жаль дом и мужчину. Пожар - это страшно. Здоровья ему!
Гость
1 час
Ивработины! Этому с ожогами власти окажут материальную помощь?
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Гость
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