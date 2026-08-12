От дома остались лишь бревна: 45-летний мужчина пострадал в пожаре в Ярославской области

В Рыбинске сгорел частный дом Источник: МЧС Ярославской области / Max

В ночь на 11 августа в Рыбинске Ярославской области сгорел частный дом. Сообщение о пожаре на улице Бадаева, 61, поступило в 02:37. Бороться с огнем отправились 15 человек на пяти спецмашинах.

«Есть пострадавшие», — сообщили в МЧС Ярославской области.

Пламя охватило всё строение на площади 96 квадратных метров. При этом спасателям удалось отстоять рядом стоящие постройки, не дав огню перекинуться. Пожар потушили в 05:50.

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Позже стало известно, что травмировался 45-летний мужчина. Как уточнил редакции источник 76.RU, пострадавший получил термические ожоги. Их степень уточняется.

Термический ожог — это повреждение тканей из-за действия высокой температуры. У таких травм есть четыре степени тяжести: поверхностный ожог — травмирован только верхний слой кожи;

поражение дермы — затрагивается верхний слой дермы;

глубокое поражение — страдают все слои кожи до подкожно-жировой клетчатки;

крайне тяжелая — помимо кожи и жировой клетчатки, страдают мышцы, сухожилия и кости.

«Дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза», — дополнили в МЧС.

Телефон экстренных служб: 112.