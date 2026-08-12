От дома остались лишь бревна: 45-летний мужчина пострадал в пожаре в Ярославской области

В ночь на 11 августа в Рыбинске Ярославской области сгорел частный дом. Сообщение о пожаре на улице Бадаева, 61, поступило в 02:37. Бороться с огнем отправились 15 человек на пяти спецмашинах.
«Есть пострадавшие», — сообщили в МЧС Ярославской области.
Пламя охватило всё строение на площади 96 квадратных метров. При этом спасателям удалось отстоять рядом стоящие постройки, не дав огню перекинуться. Пожар потушили в 05:50.
Позже стало известно, что травмировался 45-летний мужчина. Как уточнил редакции источник 76.RU, пострадавший получил термические ожоги. Их степень уточняется.
Термический ожог — это повреждение тканей из-за действия высокой температуры. У таких травм есть четыре степени тяжести:
поверхностный ожог — травмирован только верхний слой кожи;
поражение дермы — затрагивается верхний слой дермы;
глубокое поражение — страдают все слои кожи до подкожно-жировой клетчатки;
крайне тяжелая — помимо кожи и жировой клетчатки, страдают мышцы, сухожилия и кости.
«Дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза», — дополнили в МЧС.
Телефон экстренных служб: 112.
Напомним, 31 июля в Переславле-Залесском пожар в многоэтажке подкоптил квартиру. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за аварийной проводки. К счастью, обошлось без пострадавших.