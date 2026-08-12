Вместо Бали — полиция: турист отдал за путевку почти миллион рублей и за два дня до вылета остался без отпуска

Доверчивый клиент боится, что остался без денег и без отпуска Источник: Евгения Бикунова

Турист заявил, что турагент обманула его присвоила 763 тысячи рублей, пообещав организовать для его семьи поездку на Бали. За пару дней до вылета мужчина узнал, что брони на билеты и отели нет, а деньги, которые он переводил полгода, находятся неизвестно где. Эту историю рассказывают наши коллеги из V1.RU, а адвокат и эксперты объясняют, как избежать подобных неприятностей.

«Сначала говорила, что на острове наводнение, потом не могла оформить возврат»

Разгневанный клиент написал заявление о мошенничестве Источник: Евгения Бикунова

Житель Москвы Роман в июле собирался отправиться с родными в отпуск на Бали. За помощью в организации поездки он обратился к директору турагентства Марии, с которой его семья уже работала и знала ее как надежного профессионала.

Имена героев изменены. Полные данные героев публикации есть в распоряжении редакции V1.RU.

— Знакомая порекомендовала ее год назад. Сказала, что якобы уже 10 лет с ней работает. Мария живет в Волгограде, но работает и с туристами из Москвы. Мы через нее взяли один тур — всё было окей. Со вторым тоже всё было в порядке. А вот с третьего тура пошла вот такая история, — рассказывает Роман.

Договор семья Романа с Марией не заключала. Все детали поездки, покупки билетов, выбора и бронирования отеля обсуждались по телефону или в переписках еще в конце прошлого года. Общая стоимость тура на Бали для 6 человек тогда составила 893 000 рублей.

— За первые два тура она брала полную плату, а на третьем сказала, что якобы сразу внесла за нас полную стоимость тура своими деньгами, а мы можем отдавать ей средства постепенно переводом, — говорит Роман. — Когда мы летали в первый раз, то вносили оплату за тур на юрлицо агентства, а Мария просто за два дня до вылета скидывала нам ваучеры и бронь на авиабилеты. Уже в октябре, когда был второй тур, стало как-то немножко подозрительно, потому что мы переводили деньги уже на физлицо — какое-то другое, не Марии. Но тур состоялся, хотя тоже был без договора, без всего.

В третий раз, по словам Романа, Мария попросила внести всю сумму за тур до марта.

«Пришлось доплачивать еще 200 тысяч»

Мужчина несколько месяцев переводил на счет турагента деньги, надеясь получить обещанные билеты и номера в отеле Источник: Евгения Бикунова

— Семью платежами (по 100, 200, 300 тысяч) мы перевели порядка 900 000 рублей. За два дня до вылета, который был запланирован на 27 марта 2026 года, Мария сообщила, что на Бали наводнение, отель гостей не принимает и бронь нужно отменить. Мы написали в отель, куда должны были заселиться, а они сказали, что у них всё в порядке, работают в обычном режиме. Мария ответила, что в любом случае надо отменять, и предложила другой вариант с доплатой.

Так Мария известила Романа о наводнении на Бали Источник: читатели V1.RU

Согласно новостному интернет-изданию Индонезии Jakarta Globe, 24 февраля 2026 года власти Бали выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях наивысшего уровня, поскольку многодневные проливные дожди вызвали масштабные наводнения, риск оползней и опасные морские условия по всему острову, нарушив повседневную жизнь в Денпасаре и нескольких крупных туристических районах. Метеорологи предупреждали местных жителей и туристов о том, что умеренные и сильные дожди ожидаются с 24 по 26 февраля, при этом в большинстве районов и городов были объявлены предупреждения от желтого (наблюдение) до красного (экстремальные).

В отеле Risata Bali Resort & Spa, где туристы должны были остановиться, Роману подтвердили, что здание действительно затопило во время наводнения, но в середине марта всё пришло в норму, отель возобновил работу и вновь принимал гостей.

Переписка между Романом и отелем Источник: читатели V1.RU Перевод сообщений Источник: читатели V1.RU

На обращение редакции V1.RU в отеле ответили, что часть номеров действительно закрыта до сих пор из-за февральского наводнения.

«Да, в феврале мы столкнулись с непредвиденным наводнением, которое затронуло территорию отеля, и нам пришлось принять непростое решение временно приостановить работу, — сказано в ответе Risata Bali Resort & Spa. — В период с 20 февраля по середину марта мы не принимали гостей; к сожалению, нам пришлось отменить все бронирования на это время. Отель был закрыт до середины марта, после чего мы частично возобновили работу, так как все номера на первом этаже пострадали от наводнения. Сейчас мы постепенно открываем номера на первом этаже; в целом отель работает в обычном режиме, однако некоторые номера внизу остаются закрытыми, поскольку нам необходимо устранить последствия наводнения».

Семья Романа попросила вернуть деньги, но получить назад всю сумму клиенты не смогли.

— Мария обещала, что подаст заявку на возврат, но ее номер дать отказалась, сказав: «Мы давно работаем, вы должны мне верить». Возврата денег не было, кроме одного раза, когда нам перевели 250 тысяч рублей. Каждую неделю она говорила, что «возврат делается дольше обычного».

В апреле Мария сообщила, что средства поступят в течение 60 дней, но после окончания этого срока сказала, что возврат задерживается на неопределенное время.

— На 61-й день я пишу Маше, и она говорит, что ей больше якобы не отвечает турагентство на ее запросы о возврате средств. Я ей говорю: «То есть я правильно понимаю, вернуть деньги мы не можем, а, образно говоря, на следующий день полететь куда-то мы через тебя можем?» Она ответила: «Да, конечно». Я говорю: «Ну тогда бронируем, что нам остается». В июне мы выбрали другой тур, но там уже была доплата еще 232 000 рублей. Перевели эти деньги, она скинула ваучеры на проживание, и на месяц мы с ней перестали общаться.

«Надо лететь, а билетов нет, денег тоже нет»

Прямо перед отпуском путешественник узнал, что поездка отменяется Источник: Евгения Бикунова

За два дня до вылета Роман обнаружил, что Мария ничего не оплатила, и поездка оказалась сорвана:

— Вылет должен был быть 9 июля. Родители специально приехали в Москву из другого города, мы все ждали поездки. За два дня до вылета, то есть 7 июля, я написал Маше и спросил, где билеты. Я написал в отель, была ли вообще бронь на наши имена? В отеле сказали, что брони на таких туристов не было. В ваучере был указан туроператор «Русский экспресс». Я и им задал вопрос, на что мне ответили: в отношении данных туристов тоже не поступали оплаты. Позвонил в «Аэрофлот», там сказали, что билетов не было. После этого Мария ушла в игнор, не отвечала. В день вылета написала, что из-за того, что мы ей якобы угрожали полицией, она психанула и заявила, что всё полностью аннулировала. Но мы уверены, что это вранье.

Заподозрив мошенничество, Роман написал заявление в отдел полиции в Москве, однако ответа от правоохранителей до сих пор не получил и не знает, на какой стадии находится разбирательство. В общей сложности семья Романа, по его словам, понесла ущерб в размере 763 000 рублей.

«Они мне отравляют жизнь, пишут везде, что я мошенница»

Подобные посты с указанием полных данных женщины недовольные клиенты стали распространять в соцсетях Источник: читатели V1.RU

Сама Мария уверяла корреспондента V1.RU, что решение не подписывать договор клиенты приняли сами. Также она убеждала, что с ее стороны не было никаких незаконных действий, а поездка сорвалась из-за непредвиденных обстоятельств.

— В первый раз на острове произошло наводнение, отель частично затопило, из-за чего они не принимали гостей. Соответственно, отель нам сказал, что мы не можем заселить туристов. Часть денежных средств я сразу вернула. У меня получилось сделать перезачет — это внутренняя система турагентств. Клиенты решили повторно забронировать тур, но дело в том, что у нас произошел технический сбой, заявка слетела. Я пыталась ее восстановить. Со стороны клиента на меня сразу полетели какие-то оскорбления, и, соответственно, заявка у меня аннулировалась полностью, но денежные средства лежат у туроператора.

С ее слов, клиенты не захотели слушать объяснения:

— Я им пыталась это объяснить, но ребята меня просто не хотели слушать. В мою сторону посыпались оскорбления. Я предлагала им другие варианты, говорила: «Ребят, я могу сейчас попробовать вас пересадить, например, на стыковочные рейсы, то есть с пересадками». Но они меня опять же не слышат, не дают мне никакой возможности что-то сделать. Заявка аннулировалась, я говорю: «Всё, ожидайте возврат». Я никого не обманываю, я сразу сказала: «Мне чужие деньги не нужны. Они у туроператора, вернутся — я вам отдам». Нам должны были сделать возврат до конца месяца, но бывает такое, да, что сам туроператор может задержать там на 2–3 дня. Я говорю: «Ожидайте. Просто ожидайте возврат».

Возврат, по словам Марии, задерживается по техническим причинам, на которые она повлиять не может. Сейчас, как уверяет агент, недовольные клиенты развернули против нее целую антикампанию, пытаясь испортить репутацию и даже направляя в ее адрес угрозы.

— Они выкладывают обо мне посты в соцсетях, указывают полные Ф. И. О., номер телефона, говорят, что я их обманула, называют мошенницей, пишут во все СМИ, — говорит она. — Я попросила, хотя бы не выкладывать посты. Для чего это делать? Мне пойти и самой в этом случае, может быть, тогда написать в полицию заявление о том, что меня пытаются каким-то образом очернить, порочат честь и достоинство, пытаются оклеветать?

Такого рода сообщения женщина стала получать от некоего товарища недовольного клиента Источник: читатели V1.RU

По словам Марии, от друзей Романа ей поступали весьма недружественные сообщения:

— Я им говорю: вы понимаете, что таким образом мы не ускорим процесс возврата? Просто не ускорим. Меня начинают запугивать, мне начинают угрозы какие-то кидать. Я хочу закончить этот вопрос и чтобы меня перестали мучить всем этим, пугать угрозами по поводу ребенка, что они сделают так, что у меня его отберут. Я мать-одиночка, сижу здесь со своим сыном и боюсь его на улицу выпускать. Друг этого Романа писал мне, что пойдет напишет заявление в ПДН, что отправит какое-то письмо в школу. Поступали и другие очень странные и пугающие сообщения от их якобы представителя.

А такие сообщения пришли Марии, как она утверждает, от якобы представителя семьи Романа Источник: читатели V1.RU

Огромные долги по кредитам и не только

Согласно сайту Федеральной службы судебных приставов, на настоящий момент у Марии в исполнительном производстве имеется 14 открытых дел в общей сумме больше чем на 514 тысяч рублей. Среди них долги по кредитным платежам, иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, взыскание налогов и сборов, задолженность по исполнительному документу и исполнительскому сбору.

Турагентство, где Мария числится учредителем и генеральным директором, согласно данным судебных приставов, имеет долгов на 1 164 983 рубля. Из них 1 046 057 рублей по кредиту, а остальное — иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и долги по страховым расходам.

Редакция V1.RU направила официальный письменный запрос в Главное управление МВД России по городу Москве с просьбой пояснить, какие меры были предприняты по заявлению Романа, передавалось ли оно в региональное управление МВД, а также поступали ли на Марию ранее подобные жалобы. На момент публикации ответ от правоохранителей не получен.

Сохраняйте скрины, переписки, но не паникуйте в интернете

Юристы не рекомендуют вести дела без официально подписанных бумаг Источник: Евгения Бикунова

Обезопасить себя от мошенников, как считают эксперты, не так уж и сложно. Главное — заключать договор даже с «проверенными людьми». По словам владельца юридической фирмы Романа Гребенникова, главная ошибка клиента в том, что он не стал подписывать документы. Теперь дело, если возврата средств не произойдет, будет решаться только в суде.

— Чтобы не попадать в такие сложные ситуации, необходимо заключать с турагентом договор, в котором в деталях был бы прописан алгоритм его действий: бронирование билетов, гостиницы, экскурсии, если они необходимы и согласованы с клиентом. Договор — гарантия в деталях обозначенных обязанностей и прав каждой из сторон, — считает Роман Гребенников.

Скрины переписок, если нет других доказательств заключенных соглашений, по мнению юриста, тоже могут пригодиться в отстаивании своих прав:

— Если нет письменного договора с туристическим агентством, то переписка в мессенджерах также может быть признана судом частью договорных отношений. Поэтому ее нужно сохранять для дальнейшего использования в качестве доказательств.

А вот горячиться и распространять в соцсетях посты с полными данными обидевшего турагента адвокат не советует:

— Я не рекомендовал бы до вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу в отношении турагента или до вступившего в законную силу решения суда по гражданскому иску к турагенту распространять какие-либо негативные о нем сведения публично, — говорит эксперт. — Потому что распространение подобной информации без ссылок на приговор суда или решение суда действительно может считаться клеветой и закончиться уже предъявлением претензий к самому клиенту.

«Всю информацию можно проверить в федеральном реестре»

Владелец турагентства Ольга Сигачева тоже убеждена, что вести какие-либо дела без подписанного договора не стоит:

— Без договора человек, по сути, общался даже не с турагентством, а с какой-то девочкой, физическим лицом, тем более деньги переводил на счет физлица. В суде ему придется доказывать, что у них была договоренность, а он не просто по-дружески перевел эти деньги. Турагентства всегда работают по договору, он подписывается в электронном виде тоже, высылается онлайн. Или, к примеру, у многих агентств, как и у нас, есть личный кабинет, в котором человек всегда видит свой договор, все свои заявки, все действия по договору, информацию о туре, билетах и т. д. В договоре должен быть указан туроператор, к нему клиент может обратиться сам, уточнив информацию по своей заявке, если турагент ведет себя некорректно, скрывается, не выходит на связь и не возвращает деньги.

Кроме того, как отмечает Ольга Сигачева, в России существуют единый федеральный реестр турагентств и такой же реестр туроператоров, где можно проверить, действительно ли работает компания, которая предлагает клиенту свои услуги.

Для согласования всех деталей поездки клиенту приходит подтверждение от туроператора: