НАТО начало угрожать России с другой стороны: Путин раскрыл, как отреагирует Москва

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

НАТО начало угрожать России со стороны Тихоокеанского региона. Конфликтный потенциал растет. Об этом президент заявил во время визита в Южно-Сахалинск.

«Мы видим, что здесь (в Тихоокеанском регионе. — Прим. ред.) растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал президент.

Вместе с этим на территории Тихоокеанского флота постоянно идут учения. Бойцы справляются со всеми поставленными задачами.

«Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить», — отметил он.

Он отметил, что учения ТОФ нужны для поддержания боевой готовности флота и обеспечения безопасности страны.

При этом Москва видит, что власти ряда стран пытаются ограничить передвижение российских судов. Путин подчеркнул, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, заявил Путин.

«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов. <…> А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и развод», — сказал президент.

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