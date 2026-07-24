Вкусно и немножко грустно. Россиянин показал цены на продукты в Казахстане

Здесь можно купить популярную газировку и вкусную молочку Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Журналист 72.RU Анатолий Кузнецов в минувшие выходные побывал в Петропавловске (Казахстан). Там он обратил внимание на цены в местных супермаркетах. Как обстоят дела со стоимостью и ассортиментом менее чем в 100 км от границы с Россией, показываем здесь.

Овощи, рыба, фрукты

Чтобы ознакомиться с ценами на продукты, мы заглянули в супермаркет AIMER в местном ТРЦ — это что-то в духе нашей «Ленты» или «Ашана». В Петропавловске очень много русскоязычных, поэтому и стоимость продуктов, и многие вывески тут на русском. Давайте посмотрим, что из фруктов и овощей тут можно купить.

Курс тенге к рублю скачет в пределах 6 тенге за 1 рубль. Так что ценники мы для удобства будем делить на шесть.

Итак, кабачки тут продают по 550 тенге (92 рубля за кг), баклажаны — 630 тенге (105 рублей). Кило желтых помидоров обойдется в 1382 тенге, или примерно в 230 рублей.

Рядом фрукты. Киви — около 200 рублей за кг, черешня — 430 рублей. Лаймы можно купить за 475 рублей. Персики дешевые — чуть больше 200 рублей за 1 кг.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А вот рыба. Стейк семги обойдется примерно в 1500 рублей за кило. Набор для ухи из семги — 750 рублей, из форели — 650 рублей. Крабовые палочки на развес — около 370 рублей.

Рыбов показываем Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Рядом с рыбой соусы и консервированные овощи. Средняя цена — 400 рублей. Есть также и готовая еда: сэндвичи, пиццы и так далее. Взяли небольшую пиццу на перекус — стоит она менее 300 рублей. Чай можно купить за 91 рубль, пятилитровку воды — около 120 рублей.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Молочка и местное производство

Казахстан, как известно, славится молочной и кисломолочной продукцией. В продаже есть, например, айран, которым у многих принято заправлять окрошку. Баночка стоит 274 тенге, или 45 рублей. Есть также тан — 122 рубля, а еще кымыз (кумыс) по цене около 400 рублей. Многие также пробуют курт — местную соленую закуску из молока — примерно 320 рублей.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А вот более привычные нам продукты. Например, питьевой йогурт объемом примерно поллитра стоит около 80 рублей и даже дешевле. Многие еще везут из Казахстана местный алкоголь — водку и коньяк. Напиток марки «Казахстан» стоит порядка 500–600 рублей за трехлетний коньяк. Водка премиальной марки — примерно столько же.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Coca-Cola, Pepsi и другие радости жизни, недоступные россиянам

В Казахстане теперь можно найти те продукты, которые ушли из России после начала СВО. Цена за литр Fanta и Coca-Cola — 117 рублей, Sprite по скидке можно урвать за 105 рублей. Полулитровая бутылочка обойдется в 81 рубль.

Личная боль и слабость автора этого обзора — санкционная Pepsi. Литр стоит 97 рублей, 0,5 литра — 70 рублей. На кассе можно посмотреть и шоколадки. Некоторые из них есть и у нас, например, те же Twix и Snickers. Стоят они тут 68 рублей. Но вот, например, Nuts или KitKat в России найти сложнее. Шоколадка стоит более 100 рублей за штуку. Тем не менее сладкоежек из России ничего не останавливает — закупаются тут активно.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Pepsi — это любовь Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Цены на одежду и бензин — это очень больно

Пройдемся и по обычным магазинам. В целом в Петропавловске почти нет бутиков ушедших брендов, все они расположились дальше, в глубине страны. Остальные же известны и понятны нам: «Детский мир», LC Waikiki, Ostin, и так далее.

Из покинувших российский рынок тут обнаружился только магазин Adidas. Цены в нем могут крайне порадовать любителей спортивного стиля. Тут можно купить фирменные кроссовки и кеды за 4000–6000 рублей. Но есть и модели по 10 000 рублей, но это всё равно дешевле, чем в России. Однако остальная одежда стоит всё так же дорого.

Как же хочется вот так вот зайти в Adidas и купить себе кепочку Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Ну и вишенка на торте — цены на бензин рядом с DOSTYQ MALL (так называется ТРЦ). Заправились мы на АЗС бренда Qazaq oil до полного бака по 313 тенге (52 рубля) за литр — это около 40 литров. Путем нехитрых вычислений узнаем, что это чуть больше 2000 рублей. В Тюменской области тот же объем будет стоить почти 2800 рублей.

Кстати, были тут только авто с российскими номерами. Заправщик поделился, что русские едут сегодня целый день и заправляют полные баки.

Заправка в Петропавловске Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU