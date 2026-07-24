США снова подключились к переговорам России и Украины, а Зеленский надеется возобновить их до осени: главное об СВО за неделю

Госсекретарь США и глава МИД РФ на Филиппинах обсудили урегулирование конфликта на Украине Источник: МИД России / Telegram

Боевые действия между Россией и Украиной продолжаются не только на линии соприкосновения, ВСУ на этой неделе начали активно ударять по складам Wildberries и другой гражданской инфраструктуре. Россия в ответ бьет по украинским портам и останавливает судоходство страны.

Вместе с этим Москва и Вашингтон проводят переговоры и пытаются найти новые пути решения конфликта на Украине, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах добиться проведения трехстороннего саммита в ближайшие месяцы. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Массовые атаки по складам маркетплейсов и морским портам

Конфликт между Россией и Украиной не ограничивается только зоной боевых действий. Атакам беспилотников регулярно подвергаются регионы РФ. Кроме того, ВСУ нарастили удары по складам Wildberries.

Беспилотники атаковали склад в Тамбовской области и Подмосковье. В результате чего погибли восемь человек и более 60 пострадали. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Спустя несколько дней дроны ударили по складам в Краснодаре и Ставрополе. Не обошлось без жертв. В результате атаки по помещению в Краснодаре погибли два человека, еще 10 пострадали. В Ставропольском крае после атаки за помощью обратились пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Склады маркетплейса в Ленинградской области тоже пострадали из-за попадания беспилотников. В помещениях вспыхнул пожар. По информации губернатора Александра Дрозденко, это случилось в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Там пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Налеты на логистические центры были и в Санкт-Петербурге, а также в Симферополе. Основательница маркетплейса Татьяна Ким прокомментировала ситуацию и рассказала, что с товарами.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала она в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки на склады в Крыму и Санкт-Петербурге никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте и устраняют последствия.

Юг подвергся массированной атаке ракет и дронов. В Ставрополье от ударов пострадала промзона, а в Ростовской области загорелось пшеничное поле.

Налеты были и на Курскую область. Там беспилотники ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове. Двух человек ранило. Один из пострадавших — 40-летний житель Белоруссии.

Удары были и по Владимиру. Там беспилотник влетел прямо в квартиру. Людей эвакуировали.

Из-за налетов горела нефтебаза в Ногинске в Подмосковье. В результате одной из атак пострадали два человека в Домодедове. Там дроны ударили по частному дому и автомобилю.

Пять человек погибли в Белгородской области из-за удара беспилотника по пассажирскому автобусу, еще 23 получили ранения. Среди раненых подросток, а трое из пострадавших были в тяжелом состоянии.

Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи. Из-за этого пострадал ребенок.

«Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении оперштаба.

Три человека погибли по время атаки в ночь на 23 июля, среди них ребенок. Налеты были по Крыму, Воронежской области и Белгородской области.

Удары по России не остались без ответа. На этой неделе в Николаевском морском торговом порту ВС РФ атаковали пять сухогрузов, когда те разгружались. Они осуществляли доставку грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В торговом порту Одесса ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Они использовались для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Черном море сбили два безэкипажных катера и батарею берегового ракетного комплекса «Нептун».

После этого на Украине остановилось судоходство. В черноморские гавани страны с 22 июля не зашло ни одно судно, сообщает издание «Страна».

Еще уничтожены грузы военного назначения в результате удара ВС РФ по логистическому центру «Новой Почты». Вместе с этим нанесен массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Российские войска уничтожили в Киеве завод по производству снаряжения для ВСУ.

Предприятие UKRTAC специализировалось на выпуске средств индивидуальной защиты для вооружённых сил Украины. По информации основателя завода Севериона Дангадзе, также в результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены склады. Он назвал ночной обстрел «самой большой трагедией в истории компании». По его словам, сотрудники предприятия не пострадали, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Зеленский сменил руководство армии, и страну охватили протесты

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

«Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В 2004 году Драпатый окончил Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины. Сразу после выпуска он начал военную службу, в 2014 году выполнял боевые задания в Донбассе. В апреле 2019 года ему досрочно присвоили звание полковника. В феврале 2024 года Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке военных. В мае он возглавил оперативно-тактическую группировку «Харьков», а в сентябре — оперативно-тактическую группировку «Луганск». В октябре 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.

Должность главы главкома ВСУ Сырский занимал с февраля 2024 года. Его отставка произошла на фоне массовых протестов в украинских городах после увольнения министра обороны Михаила Федорова.

Одной из причин кадровых перестановок стал конфликт между Сырским и Федоровым. После того, как экс-министр обороны покинул пост, в Киеве, Львове и других городах прошли акции протеста — участники требовали отставки главкома и возвращения бывшего министра в Минобороны.

После увольнения Федоров обвинил Сырского в том, что тот мешает реформам армии, не имеет стратегического плана противостояния России и использует устаревшие методы ведения боевых действий.

Драпатый после назначения на новую должность уже дал интервью, в котором заявил, что многие жители Донбасса — это не сознательное население, а люди, которые хотят «халявы и не хотят работать».

«Общаясь, смотрел на эту ситуацию. Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента, которые не хотят работать, хотят халявы, им скорее всё равно, в какой стране проживать, как она будет называться», — отметил новый главком ВСУ.

Вместе с этим он прокомментировал и то, как относится к России. По его мнению, россияне — «нация, которая не имеет права на существование».

Увольнение Федорова и Сырского стали не единственными кадровыми перестановками в стране. Также Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВС Украины (ВСУ) Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка.

На эту ситуацию уже отреагировали зарубежные СМИ. По мнению авторов газеты Berliner Zeitung, отставка Федорова и Сырского, а также возобновление протестов против Зеленского во второй раз с начала конфликта с Россией наглядно демонстрируют развилку, перед которой оказалась Украина.

Стране предрекают хроническую нестабильность, глубокую зависимость и сценарий провала. Все эти изменения могут привести к серьезным политическим последствиям.

Попытки Зеленского продемонстрировать сохранение контроля над ситуацией могут спровоцировать внутренний конфликт в военном блоке. Особую остроту разногласиям может придать то, что он затронет коммерческие интересы тех, кто осваивает огромный оборонный бюджет, пишет «Страна».

Украина получила новую помощь

На этой неделе Украина получила новую помощь. Стране предоставили 690 миллионов долларов от международного валютного фонда (МВФ) в рамках действующей кредитной программы, сообщил премьер страны Сергей Корецкий.

«Украина сегодня получила второй транш около 690 миллионов долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем США отказываются помогать Киеву. Нынешняя администрация Штатов не станет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин на слушаниях на Капитолийском холме.

«А вы знаете, что нынешняя администрация уведомила нас о недоступности этих средств? План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — цитируют его РИА «Новости».

РФ и США ищут новые идеи для разрешения конфликта

Пока власти Украины получают помощь и проводят кадровые перестановки в стране, США и Россия ищут новые идеи для разрешения конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что украинский кризис мешает Москве и Вашингтону находить точки согласия по другим вопросам.

Однако власти государств все равно ищут новые сферы для возможного сотрудничества. К примеру, 23 июля Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Филиппинах.

Политики обсудили урегулирование украинского конфликта и приверженность договоренностям Анкориджа. Во время саммита стороны рассмотрели вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Также Лавров и Рубио договорились продолжить контакты, в том числе в рамках международных организаций.

Глава МИД РФ указал США на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием. Рубио рассказали и о том, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России „стратегическое поражение“», — сообщило МИД РФ в Telegram-канале.

После этой встречи советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона в Анкоридже провалились. Теперь странам нужно придумать новые идеи для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению кризиса.

«Я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность: найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. И мы готовы сыграть роль в этом», — подытожил госсекретарь США.

О том, что предложения, сделанные на саммите РФ-США на Аляске, провалились, глава МИД РФ заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился. Он напомнил, что президент Владимир Путин приехал на саммит, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.

«Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Трамп тогда добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил.

«Ну, вот не получилось сделать», — отметил министр.

Несмотря на это Россия добьется своих целей, даже если США вслед за Европой похоронят анкориджские договоренности. Москва предпочитает сделать это дипломатическим путем, подытожил Лавров.

Тем временем зарубежные СМИ обсуждают предстоящие переговоры России и Украины. Bloomberg считает, что Москва не станет возобновлять переговоры с Киевом до тех пор, пока не возьмёт под полный контроль Донецкую народную республику (ДНР). В Кремле отреагировали на это заявление, назвав его несерьёзным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия для прекращения боевых действий были озвучены Владимиром Путиным ещё два года назад и остаются актуальными по сей день.

«Все в мире, включая Киев, прекрасно знают эти параметры. Мы уже неоднократно говорили, что Киеву достаточно принять ответственное решение, и боевые действия могут быстро прекратиться, чтобы перейти к серьёзным и сложным переговорам», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что публикации зарубежных СМИ на эту тему не следует воспринимать всерьёз.

«Не нужно на них обращать особое внимание, они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций», — подытожил Песков.

Он добавил, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.

Киев намерен добиться трехсторонних переговоров в ближайшие месяцы

Зеленский хочет до осени организовать трехстороннюю встречу России, Украины и США. По его словам, этой зимой Киев либо выйдет на переговоры с Москвой, либо столкнется с новой эскалацией войны. Однако приоритетом для Украины, по его словам, остается устойчивость фронта и выход на переговоры.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча (представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию). Безусловно, надо все это делать до осени» — приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

Также известно, что этот вопрос Зеленский планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом. На следующей неделе он поедет в США, где якобы проведет встречу по «мирному треку», заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.