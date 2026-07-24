НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Город Антимонопольщики выявили незаконное соглашение между властями и похоронщиками в Ярославской области

Антимонопольщики выявили незаконное соглашение между властями и похоронщиками в Ярославской области

Что известно

470
Нарушение антимонопольного законодательства выявили в Гаврилов-Яме | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНарушение антимонопольного законодательства выявили в Гаврилов-Яме | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Нарушение антимонопольного законодательства выявили в Гаврилов-Яме

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославское УФАС пресекло нарушение антимонопольного законодательства в похоронной сфере.

Внимание специалистов привлекла ситуация в Гаврилов-Яме. А именно то, что местная администрация заключила соглашение, которое предоставило компании «Ритуал» преимущественные условия для оказания ритуальных услуг на территории городского поселения. Власти фактически передали фирме полномочия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении участков для захоронений и подзахоронений.

«Орган местного самоуправления отказался самостоятельно выполнять эти функции, направляя граждан в специализированную службу. Это создало для нее доступ к информации об умерших и их родственниках, а также возможность влиять на выбор исполнителя ритуальных услуг», — пояснили в Ярославском межрегиональном УФАС России.

Расследование антимонопольщиков показало, что копку могил на кладбищах Гаврилов-Яма выполняло исключительно ООО «Ритуал». Предприниматели, пытавшиеся конкурировать на этом рынке, не могли получить разрешения на захоронения и были вынуждены обращаться к обществу для оказания данной услуги.

«Такая схема ограничила доступ других хозяйствующих субъектов на рынок и фактически устранила конкуренцию», — заключили в УФАС.

В итоге администрацию Гаврилов-Ямского округа и ООО «Ритуал» признали нарушившими антимонопольное законодательство.

«Примечательно, что администрация и ООО „Ритуал“ входят в одну группу лиц, поскольку администрация является единственным учредителем общества. Это подтверждает аффилированность сторон и их заинтересованность в реализации антиконкурентного соглашения», — добавили в антимонопольной службе.

ООО «Ритуал» было зарегистрировано в 2024 году в Гаврилов-Яме. Учредитель компании — Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. Выручка общества за 2025 год составила 19,2 млн рублей, чистая прибыль — 107 тысяч рублей.

Нарушения относятся к периоду 2023–2024 годов. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администрации и ООО «Ритуал».

Между тем, в администрации Гаврилов-Ямского округа пояснили, что в период, который рассматривает антимонопольная служба, вопросами похоронного дела занималась администрация городского поселения Гаврилов-Ям. С 1 января 2026 года она прекратила свое существование. Все полномочия перешли к окружной администрации.

«21 апреля 2026 года администрация округа утвердила постановлением № 321 новый документ — Положение об организации похоронного дела в Гаврилов-Ямском муниципальном округе. В нём прописаны правила работы и порядок содержания муниципальных кладбищ. Все прежние нормативные акты городского и сельских поселений, касавшиеся похоронного дела, признаны утратившими силу», — сообщили власти округа.

По информации чиновников, новое положение четко регулирует, как и кому предоставляются участки земли для захоронения и подзахоронения. Уполномоченным органом, который теперь принимает и рассматривает такие заявления от граждан, назначено управление по развитию инфраструктуры администрации округа, которое ведет учет захоронений в книге регистрации захоронений.

Жителей Гаврилов-Ямского округа проинформировали об изменениях через районную газету «Гаврилов-Ямский вестник».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кладбище Похороны
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
2 минуты
Властная ботоферма за работой.
Гость
8 минут
Должности хорошие,зарплаты хорошие,а им все мало и мало..
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем