Антимонопольщики выявили незаконное соглашение между властями и похоронщиками в Ярославской области

Нарушение антимонопольного законодательства выявили в Гаврилов-Яме Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославское УФАС пресекло нарушение антимонопольного законодательства в похоронной сфере.

Внимание специалистов привлекла ситуация в Гаврилов-Яме. А именно то, что местная администрация заключила соглашение, которое предоставило компании «Ритуал» преимущественные условия для оказания ритуальных услуг на территории городского поселения. Власти фактически передали фирме полномочия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении участков для захоронений и подзахоронений.

«Орган местного самоуправления отказался самостоятельно выполнять эти функции, направляя граждан в специализированную службу. Это создало для нее доступ к информации об умерших и их родственниках, а также возможность влиять на выбор исполнителя ритуальных услуг», — пояснили в Ярославском межрегиональном УФАС России.

Расследование антимонопольщиков показало, что копку могил на кладбищах Гаврилов-Яма выполняло исключительно ООО «Ритуал». Предприниматели, пытавшиеся конкурировать на этом рынке, не могли получить разрешения на захоронения и были вынуждены обращаться к обществу для оказания данной услуги.

«Такая схема ограничила доступ других хозяйствующих субъектов на рынок и фактически устранила конкуренцию», — заключили в УФАС.

В итоге администрацию Гаврилов-Ямского округа и ООО «Ритуал» признали нарушившими антимонопольное законодательство.

«Примечательно, что администрация и ООО „Ритуал“ входят в одну группу лиц, поскольку администрация является единственным учредителем общества. Это подтверждает аффилированность сторон и их заинтересованность в реализации антиконкурентного соглашения», — добавили в антимонопольной службе.

ООО «Ритуал» было зарегистрировано в 2024 году в Гаврилов-Яме. Учредитель компании — Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. Выручка общества за 2025 год составила 19,2 млн рублей, чистая прибыль — 107 тысяч рублей.

Нарушения относятся к периоду 2023–2024 годов. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администрации и ООО «Ритуал».