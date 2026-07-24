Антимонопольщики выявили незаконное соглашение между властями и похоронщиками в Ярославской области

Ярославское УФАС пресекло нарушение антимонопольного законодательства в похоронной сфере.
Внимание специалистов привлекла ситуация в Гаврилов-Яме. А именно то, что местная администрация заключила соглашение, которое предоставило компании «Ритуал» преимущественные условия для оказания ритуальных услуг на территории городского поселения. Власти фактически передали фирме полномочия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении участков для захоронений и подзахоронений.
«Орган местного самоуправления отказался самостоятельно выполнять эти функции, направляя граждан в специализированную службу. Это создало для нее доступ к информации об умерших и их родственниках, а также возможность влиять на выбор исполнителя ритуальных услуг», — пояснили в Ярославском межрегиональном УФАС России.
Расследование антимонопольщиков показало, что копку могил на кладбищах Гаврилов-Яма выполняло исключительно ООО «Ритуал». Предприниматели, пытавшиеся конкурировать на этом рынке, не могли получить разрешения на захоронения и были вынуждены обращаться к обществу для оказания данной услуги.
«Такая схема ограничила доступ других хозяйствующих субъектов на рынок и фактически устранила конкуренцию», — заключили в УФАС.
В итоге администрацию Гаврилов-Ямского округа и ООО «Ритуал» признали нарушившими антимонопольное законодательство.
«Примечательно, что администрация и ООО „Ритуал“ входят в одну группу лиц, поскольку администрация является единственным учредителем общества. Это подтверждает аффилированность сторон и их заинтересованность в реализации антиконкурентного соглашения», — добавили в антимонопольной службе.
ООО «Ритуал» было зарегистрировано в 2024 году в Гаврилов-Яме. Учредитель компании — Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. Выручка общества за 2025 год составила 19,2 млн рублей, чистая прибыль — 107 тысяч рублей.
Нарушения относятся к периоду 2023–2024 годов. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администрации и ООО «Ритуал».
Между тем, в администрации Гаврилов-Ямского округа пояснили, что в период, который рассматривает антимонопольная служба, вопросами похоронного дела занималась администрация городского поселения Гаврилов-Ям. С 1 января 2026 года она прекратила свое существование. Все полномочия перешли к окружной администрации.
«21 апреля 2026 года администрация округа утвердила постановлением № 321 новый документ — Положение об организации похоронного дела в Гаврилов-Ямском муниципальном округе. В нём прописаны правила работы и порядок содержания муниципальных кладбищ. Все прежние нормативные акты городского и сельских поселений, касавшиеся похоронного дела, признаны утратившими силу», — сообщили власти округа.
По информации чиновников, новое положение четко регулирует, как и кому предоставляются участки земли для захоронения и подзахоронения. Уполномоченным органом, который теперь принимает и рассматривает такие заявления от граждан, назначено управление по развитию инфраструктуры администрации округа, которое ведет учет захоронений в книге регистрации захоронений.
Жителей Гаврилов-Ямского округа проинформировали об изменениях через районную газету «Гаврилов-Ямский вестник».