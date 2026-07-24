Бессмертие реально? Пять существ, которые живут на планете практически вечно — фото

В мире очень много существ, которые живут очень-очень долго Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В природе нет бессмертия, но отдельные обитатели Земли явно решили, что правила старения писаны не для них. Например, существует медуза, которая сворачивает жизненный цикл назад, гидры постоянно обновляют свои клетки и не стареют, а гренландская акула спокойно дотягивает до полутысячелетнего юбилея. Какие еще виды заключили тайный союз со временем? Рассказываем о самых дерзких нарушителях законов старения.

Лучшая подруга бессмертия

Однозначный рекордсмен по долголетию — медуза Turritopsis dohrnii. Ее даже называют «бессмертной». Дело в том, что она никогда не умирает. Когда животное сталкивается с угрозой, будь то голод, травма или что-то другое, оно просто «перезапускает» свой жизненный цикл. Взрослая медуза превращается в полип, а из этого полипа отпочковываются новые медузы.

Медуза Turritopsis dohrnii «перезапускает» свой жизненный цикл Источник: Popular Science Monthly Volume 33, ru.wikipedia.org, общественное достояние

За счет процесса клетки сбрасывают накопленные повреждения. В теории цикл может идти бесконечно. Впервые о медузе еще писал немецкий биолог Август Вайсман в 1883 году. Однако бессмертных существ на Земле не существует.

«Суперспособность» Turritopsis dohrnii не отменяет уязвимости — она лишь дает еще один шанс. Организм всё еще может погибнуть из-за хищников или болезни. Например, ей питаются другие медузы или актинии.

Знает секрет вечной молодости

Гидр едва ли можно назвать животными, но всё-таки они живые существа. У них есть маленький секрет — стволовые клетки, из которых состоит их тело. Они непрерывно делятся и заменяют стареющие или поврежденные.

Гидры могут вырасти всего до 20 мм Источник: Lifetrance, CC BY-SA 3.0, ru.wikipedia.org

Однажды ученые наблюдали за гидрами более 40 лет, но признаков старения не заметили: смертность не росла с возрастом, а способность к размножению оставалась стабильной. Более того, гидра способна восстановиться даже из очень маленького фрагмента тела.

Существо вырастает всего от 1 до 20 мм, но вопреки своему размеру играет огромную роль в экосистеме пресных водоемов. Она охотится на мелких ракообразных, коловраток и личинок насекомых, помогая держать их численность под контролем.

Маленькие хищники

Еще одни существа с неограниченным лимитом на годы жизни — плоские черви (планарии). У них тоже феноменальная регенерация благодаря особым стволовым клеткам, которые сохраняют способность превращаться в любые типы клеток на протяжении всей жизни.

Маленькие плоские черви считаются хищниками Источник: Mike6271, ru.wikipedia.org, общественное достояние

Им не страшно потерять даже половину туловища: эти черви могут восстановиться в полноценную особь даже из сотой доли тела.

Их размер в среднем всего 1–2 см. Маленький, да удаленький: планарии — хищники. Они охотятся на коловраток, рачков, личинок насекомых, а также поедают икру. Черви сдерживают рост популяций этих организмов и не дают им бесконтрольно размножаться.

Однако планарии в природе не только нападают, но и убегают. Всё портят хищники, перепады температуры и прочие «форс‑мажоры», с которыми даже лучшая регенерация не справляется.

Морская хозяйка

Наконец-то в рейтинге бессмертных существ — позвоночное животное. Гренландская полярная акула может жить более 400 лет. С малышами-планариями вид не сравнится: размеры этих особей могут достигать 2,5–5 метров в длину.

Гренландская полярная акула водится в холодных водах Источник: программа NOAA Okeanos Explorer, ru.wikipedia.org, общественное достояние

В арктических и северных морских экосистемах гренландская акула — «хозяйка». Она регулирует численность других морских обитателей. В ее рационе — треска, пикша, палтус, сельдь, лосось, корюшка, скаты, кальмары, тюлени, а иногда и белухи, морские свиньи. Еще она ест падаль, тем самым убирая органические остатки и замыкая круговорот веществ.

Ученые считают, что акула живет так долго из-за среды обитания: воды, в которых она плавает, ледяные (примерно от -1,1 до +7,4 °C). Из-за холода метаболизм замедлен. Кроме этого, устойчивые белки в организмах вида защищают ткани от повреждений.

Вид всё равно считается уязвимым. Медленное созревание, низкая плодовитость и то, что акулы часто попадают в сети как прилов, осложняют восстановление их популяций.

Главный милашка

Моллюск океанический куахог ни за кем не охотится и ни на кого не нападает. Его можно назвать местным добряком, ведь он «чистильщик» воды. Благодаря его трудам улучшается прозрачность воды и концентрация взвеси.

Океанический куахог чистит водоемы Источник: Ханс Хиллеверт, CC BY-SA 4.0, ru.wikipedia.org

Взрослые особи даже защищены прочной раковиной от многих хищников, но молодняку приходится осторожничать. Пока крохи не успели сформировать свой «панцирь», они любимая пища рыб, крабов и морских звезд.

Куахоги настолько безобидные, что иногда становятся убежищем для других организмов. Например, на их раковинах селятся мшанки, водоросли, мелкие ракообразные.