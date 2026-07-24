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Развлечения Бессмертие реально? Пять существ, которые живут на планете практически вечно — фото

Бессмертие реально? Пять существ, которые живут на планете практически вечно — фото

Как выглядят эти животные

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В мире очень много существ, которые живут очень-очень долго | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ мире очень много существ, которые живут очень-очень долго | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В мире очень много существ, которые живут очень-очень долго

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В природе нет бессмертия, но отдельные обитатели Земли явно решили, что правила старения писаны не для них. Например, существует медуза, которая сворачивает жизненный цикл назад, гидры постоянно обновляют свои клетки и не стареют, а гренландская акула спокойно дотягивает до полутысячелетнего юбилея. Какие еще виды заключили тайный союз со временем? Рассказываем о самых дерзких нарушителях законов старения.

Лучшая подруга бессмертия

Однозначный рекордсмен по долголетию — медуза Turritopsis dohrnii. Ее даже называют «бессмертной». Дело в том, что она никогда не умирает. Когда животное сталкивается с угрозой, будь то голод, травма или что-то другое, оно просто «перезапускает» свой жизненный цикл. Взрослая медуза превращается в полип, а из этого полипа отпочковываются новые медузы.

Медуза Turritopsis dohrnii «перезапускает» свой жизненный цикл | Источник: Popular Science Monthly Volume 33, ru.wikipedia.org, общественное достояние Медуза Turritopsis dohrnii «перезапускает» свой жизненный цикл | Источник: Popular Science Monthly Volume 33, ru.wikipedia.org, общественное достояние

Медуза Turritopsis dohrnii «перезапускает» свой жизненный цикл

Источник:

Popular Science Monthly Volume 33, ru.wikipedia.org, общественное достояние

За счет процесса клетки сбрасывают накопленные повреждения. В теории цикл может идти бесконечно. Впервые о медузе еще писал немецкий биолог Август Вайсман в 1883 году. Однако бессмертных существ на Земле не существует.

«Суперспособность» Turritopsis dohrnii не отменяет уязвимости — она лишь дает еще один шанс. Организм всё еще может погибнуть из-за хищников или болезни. Например, ей питаются другие медузы или актинии.

Знает секрет вечной молодости

Гидр едва ли можно назвать животными, но всё-таки они живые существа. У них есть маленький секрет — стволовые клетки, из которых состоит их тело. Они непрерывно делятся и заменяют стареющие или поврежденные.

Гидры могут вырасти всего до 20&nbsp;мм | Источник: Lifetrance, CC BY-SA 3.0, ru.wikipedia.orgГидры могут вырасти всего до 20&nbsp;мм | Источник: Lifetrance, CC BY-SA 3.0, ru.wikipedia.org

Гидры могут вырасти всего до 20 мм

Источник:

Lifetrance, CC BY-SA 3.0, ru.wikipedia.org

Однажды ученые наблюдали за гидрами более 40 лет, но признаков старения не заметили: смертность не росла с возрастом, а способность к размножению оставалась стабильной. Более того, гидра способна восстановиться даже из очень маленького фрагмента тела.

Существо вырастает всего от 1 до 20 мм, но вопреки своему размеру играет огромную роль в экосистеме пресных водоемов. Она охотится на мелких ракообразных, коловраток и личинок насекомых, помогая держать их численность под контролем.

Маленькие хищники

Еще одни существа с неограниченным лимитом на годы жизни — плоские черви (планарии). У них тоже феноменальная регенерация благодаря особым стволовым клеткам, которые сохраняют способность превращаться в любые типы клеток на протяжении всей жизни.

Маленькие плоские черви считаются хищниками | Источник: Mike6271, ru.wikipedia.org, общественное достояние Маленькие плоские черви считаются хищниками | Источник: Mike6271, ru.wikipedia.org, общественное достояние

Маленькие плоские черви считаются хищниками

Источник:

Mike6271, ru.wikipedia.org, общественное достояние

Им не страшно потерять даже половину туловища: эти черви могут восстановиться в полноценную особь даже из сотой доли тела.

Их размер в среднем всего 1–2 см. Маленький, да удаленький: планарии — хищники. Они охотятся на коловраток, рачков, личинок насекомых, а также поедают икру. Черви сдерживают рост популяций этих организмов и не дают им бесконтрольно размножаться.

Однако планарии в природе не только нападают, но и убегают. Всё портят хищники, перепады температуры и прочие «форс‑мажоры», с которыми даже лучшая регенерация не справляется.

Морская хозяйка

Наконец-то в рейтинге бессмертных существ — позвоночное животное. Гренландская полярная акула может жить более 400 лет. С малышами-планариями вид не сравнится: размеры этих особей могут достигать 2,5–5 метров в длину.

Гренландская полярная акула водится в холодных водах | Источник: программа NOAA Okeanos Explorer, ru.wikipedia.org, общественное достояние Гренландская полярная акула водится в холодных водах | Источник: программа NOAA Okeanos Explorer, ru.wikipedia.org, общественное достояние

Гренландская полярная акула водится в холодных водах

Источник:

программа NOAA Okeanos Explorer, ru.wikipedia.org, общественное достояние

В арктических и северных морских экосистемах гренландская акула — «хозяйка». Она регулирует численность других морских обитателей. В ее рационе — треска, пикша, палтус, сельдь, лосось, корюшка, скаты, кальмары, тюлени, а иногда и белухи, морские свиньи. Еще она ест падаль, тем самым убирая органические остатки и замыкая круговорот веществ.

Ученые считают, что акула живет так долго из-за среды обитания: воды, в которых она плавает, ледяные (примерно от -1,1 до +7,4 °C). Из-за холода метаболизм замедлен. Кроме этого, устойчивые белки в организмах вида защищают ткани от повреждений.

Вид всё равно считается уязвимым. Медленное созревание, низкая плодовитость и то, что акулы часто попадают в сети как прилов, осложняют восстановление их популяций.

Главный милашка

Моллюск океанический куахог ни за кем не охотится и ни на кого не нападает. Его можно назвать местным добряком, ведь он «чистильщик» воды. Благодаря его трудам улучшается прозрачность воды и концентрация взвеси.

Океанический куахог чистит водоемы | Источник: Ханс Хиллеверт, CC BY-SA 4.0, ru.wikipedia.orgОкеанический куахог чистит водоемы | Источник: Ханс Хиллеверт, CC BY-SA 4.0, ru.wikipedia.org

Океанический куахог чистит водоемы

Источник:

Ханс Хиллеверт, CC BY-SA 4.0, ru.wikipedia.org

Взрослые особи даже защищены прочной раковиной от многих хищников, но молодняку приходится осторожничать. Пока крохи не успели сформировать свой «панцирь», они любимая пища рыб, крабов и морских звезд.

Куахоги настолько безобидные, что иногда становятся убежищем для других организмов. Например, на их раковинах селятся мшанки, водоросли, мелкие ракообразные.

Самому старому моллюску этого вида было 507 лет. Он так долго живет из-за медленного метаболизма.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Бессмертие Животный мир Природа
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Комментарии
4
Гость
40 минут
Думаю, что на медузу или червя.)))
Гость
41 минута
На кого из них похож наш бессмертный?
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Гость
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