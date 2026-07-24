Подозревают в превышении полномочий: в Ярославле бывшего транспортника отправили под домашний арест

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Избрана мера пресечения для бывшего руководителя АТП Ивана Рытова

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Иван Рытов стал генеральным директором АО «Ярославское АТП» в апреле 2026 года | Источник: ГКУ ЯО «Организатор перевозок ЯО» / Vk.comИван Рытов стал генеральным директором АО «Ярославское АТП» в апреле 2026 года | Источник: ГКУ ЯО «Организатор перевозок ЯО» / Vk.com

Иван Рытов стал генеральным директором АО «Ярославское АТП» в апреле 2026 года

Источник:

ГКУ ЯО «Организатор перевозок ЯО» / Vk.com

Бывшему исполняющему обязанности генерального директора АО «Ярославское АТП» Ивану Рытову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 24 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили правоохранители.

Напомним, о задержании Рытова стало известно 21 июля 2026 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

По предварительным данным следствия, с апреля по начало июля 2026 года Рытов дал незаконные указания подчиненным о подготовке служебных записок на выплату премий и поощрений, а затем издал приказы о вознаграждении работников без положенного согласования с советом директоров. В итоге было выплачено премий и вознаграждений на сумму не меньше, чем 750 тысяч рублей, которые работники сняли со своих счетов и передали Рытову.

АО «Ярославское автотранспортное предприятие» образовано в 2019 году. Компания занимается перевозками пассажиров на муниципальных маршрутах в округах Ярославской области.

Если вина экс-главы «Ярославского АТП» будет доказана в суде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

О задержании Ивана Рытова сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он пояснил, что нарушения были выявлены во время проверки, которую проводили областное правительство и Миндортранс. Глава региона добавил, что самого Рытова и нескольких его коллег уведомили об увольнении. А имеющиеся сведения довели до правоохранительных органов.

Интересно, что Иван Рытов находился в должности и. о. генерального директора «Ярославского АТП» чуть больше трех месяцев. Мы рассказывали, что о нем известно.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Уголовное дело Коррупция Ярославское АТП
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Комментарии
14
Гость
1 час
Почему минтранспорта в регионе не ездит по бесплатным проездным? отобрать у них машины - выдать единый. Пусть вживую на себе результаты своей работы чувствуют. Заодно народ им напрямую все выскажет! Может тогда воровать меньше будут.
Гость
1 час
Уволили только 1 Рытова и еше 1 сам сбежал еще до скандала с задержаниями. Остальная шайка продолжает заметать следы своего шефа и ищет что еще где плохо лежит в АТП. Ничего не изменилось там.
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Гость
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