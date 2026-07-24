Что посмотреть в Грузии и сталкиваются ли там туристы с русофобией: отзыв путешественника — в видео

Югорчанин рассказал об отдыхе в Грузии Источник: Городские медиа

Грузия становится всё более популярным туристическим направлением среди россиян. Георгий Бикмеев из Ханты-Мансийска тоже посетил ее вместе с супругой. Он рассказал 86.RU о плюсах и минусах путешествия, а также почему они хотели бы вернуться в солнечную страну.

«Я был в Грузии в 2019 году, а жена не была, поэтому хотелось показать ей красоту Грузии. Путешествие на самом деле универсальное. Оно подойдет и семьям с детьми, и тем, кто любит отели. Каждый найдет, чем себя занять», — считает Георгий.

Супруги провели в Грузии почти десять дней. Этого хватило, чтобы посетить Тбилиси, Батуми и высокогорный поселок Казбеги. Последний впечатлил их больше всего.

«Это определенно стоило того, потому что Тбилиси — это обычный город. Да, со своей богатой историей, храмами. Там тоже очень красиво, но горы… Это было очень классно. Можно даже с парапланом прыгнуть», — отзывается Георгий.

Он также выделил несколько минусов, которые отметил во время путешествия: грязь во многих местах, в том числе туристических, нет возможности пользоваться картами российских банков. Югорчанин посоветовал заранее обзавестись наличкой, которую легко можно будет обменять на месте на грузинские лари. При этом, по его словам, с русофобией они не сталкивались. К тому же нет ни языкового, ни визового барьера, поэтому Грузия остается удобной страной для отпуска.