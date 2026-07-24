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Экономика Центробанк снизил ключевую ставку минимально: на каком она уровне

Центробанк снизил ключевую ставку минимально: на каком она уровне

Прогноз, какой она будет в ближайший год, тоже изменился

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Прогнозировалось, что ЦБ уменьшит показатель ключевой ставки ещё на 0,5 процентных пункта | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПрогнозировалось, что ЦБ уменьшит показатель ключевой ставки ещё на 0,5 процентных пункта | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Прогнозировалось, что ЦБ уменьшит показатель ключевой ставки ещё на 0,5 процентных пункта

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение по ключевой ставке. Теперь ее закрепили на уровне 14%.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00% годовых. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания.

Также на заседании определили сценарии по ключевой ставке на ближайшие два года и обновили прогноз по инфляции.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — указано в заявлении.

Денежно-кредитную политику в России ЦБ продолжает смягчать аккуратно и последовательно. К примеру, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, а в апреле опустился до 14,5%. В июне регулятор замедлился со снижением, и тогда ключевую ставку снизили лишь до 14,25%.

Паузу в снижении ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала еще в апреле. По ее словам, в будущем всё будет зависеть от данных, поэтому замедление в снижении возможно.

О том, что Банк России пока не готов переходить к быстрому смягчению денежно-кредитной политики, считает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин. По его словам, цикл снижения ключевой ставки замедляется.

Кроме того, ЦБ уделяет внимание и инфляционным ожиданиям. Именно они будут определять пространство для дальнейшего снижения ставки. Если ожидания останутся стабильными, регулятор сможет продолжить осторожное смягчение, а ожидания по ставке на конец 2026 года сместятся из диапазона 12–13% ближе к 13–14%.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Центробанк Ключевая ставка Экономика Инфляция
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Хороший знак, значит инфляция замедляется. Уже который раз снижают
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У россиян же триллионы на вкладах, а банку видать не нужны налоги на доходы со вкладов. Грустим.
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Гость
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