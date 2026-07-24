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Происшествия Ракета атаковала предприятие в Кирове: шесть человек погибли, более 30 пострадали

Ракета атаковала предприятие в Кирове: шесть человек погибли, более 30 пострадали

Подробности сообщил глава региона

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Удар случился рано утром (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUУдар случился рано утром (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Удар случился рано утром (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Предприятие в Кирове было атаковано ракетой сегодня утром. К сожалению, погибли люди. Подробности сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Название предприятия глава региона не уточнил. Однако во время ракетного удара по промзоне погибли шесть человек, еще более 30 пострадали.

«К сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте. Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения», — сообщил глава региона.

После удара на предприятии произошел пожар. В настоящее время его потушили. Однако последствия до сих пор устраняют — восстановлено водоснабжение и подача электричества.

«Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи», — подчеркнул Соколов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ракета Атака Гибель Ракетная опасность
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Комментарии
35
Гость
1 час
Чего они так на ВБ ополчились? Предприятие то безобидное.
Гость
1 час
А что наш Главком молчит? Сказать нечего?
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Гость
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