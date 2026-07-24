Ракета атаковала предприятие в Кирове: шесть человек погибли, более 30 пострадали

Удар случился рано утром (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Предприятие в Кирове было атаковано ракетой сегодня утром. К сожалению, погибли люди. Подробности сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Название предприятия глава региона не уточнил. Однако во время ракетного удара по промзоне погибли шесть человек, еще более 30 пострадали.

«К сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте. Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения», — сообщил глава региона.

После удара на предприятии произошел пожар. В настоящее время его потушили. Однако последствия до сих пор устраняют — восстановлено водоснабжение и подача электричества.