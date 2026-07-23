Собчак укатила отдыхать в роскошный турецкий отель — показываем, как выглядит отпуск по цене квартиры

Ксения Собчак улетела отдыхать в Турцию Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ксения Собчак показала, в каком отеле отдыхает в Турции — ночь там стоит как две средние зарплаты. Главная блондинка страны греется на жарком солнце в Белеке в отеле Regnum The Crown. Он просто гигантский: площадь комплекса — 131 000 м2.

Мы, конечно, не в Турции, но от цен за проживание в этом элитном отеле тоже может стать жарко. Номер за одну ночь обойдется в среднем от 150 000 до 250 000 рублей. Например, люкс с панорамными окнами стоит 214 000 рублей.

Ксения Собчак отдыхает в дорогущем отеле в Турции Источник: regnumhotels.com Отель, в котором отдыхает Собчак, находится на первой линии Источник: regnumhotels.com

Номерами комнаты для проживания, конечно, сложно назвать, ведь их площади — около 110 м2. Можно сказать, по метражу — хорошая трешка.

За такие деньги отель предлагает в номере вид на море, спальню, одну двуспальную кровать Super King или две односпальные кровати, меню подушек, полы из импортного дерева, изготовленные на заказ, балкон/террасу с креслами на открытом воздухе, гардеробную, гостиную, ванну и отдельный туалет, тропический душ, свежие цветы, кофемашину, беспроводной доступ в интернет и еще много всего интересного.

Развлечения в отеле тоже на широкую ногу. На сцене Regnum The Crown регулярно проходят выступления звезд мировой величины: к примеру, Дженнифер Лопес, Кристины Агилеры, Риты Оры и других мировых звезд.

В отеле, где отдыхает Собчак, выступают мировые звезды Источник: regnumhotels.com

Еще в комплексе проводят тематические вечеринки, детские шоу, для гостей играет живая музыка. Кроме этого, отдыхающие могут сходить в игровой центр, который занимает несколько этажей.

Так выглядит игровой центр в этом отеле Источник: regnumhotels.com

Если эти развлечения наскучат, можно заглянуть в аквапарк. Его площадь — около 20 000 м², там есть 15 водных горок, из них 7 — для детей до 10 лет. Для расслабления души и тела есть спа. Там обустроены сауна, паровая баня, доступен массаж, джакузи, витаминный бар. Для активного отдыха оборудованы спортивные площадки, доступны водные виды спорта, йога, растяжка, тренажерный зал, корт для падела, уроки гольфа.

Для гостей доступен гигантский аквапарк Источник: regnumhotels.com

Развлечения — это хорошо, но кто про них вспомнит, когда на территории бессчетное обилие ресторанов? Для гостей предусмотрены заведения с международной, паназиатской, греческой, итальянской кухней, а также бары, кондитерская, кофейни. Море, кстати, тоже близко. Отель находится на первой линии.