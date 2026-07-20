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Страна и мир Магазин приложений перестал работать на iPhone: пользователи не могут скачать и обновить их в App Store

Магазин приложений перестал работать на iPhone: пользователи не могут скачать и обновить их в App Store

Недавно из него удалили несколько российских сервисов

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Жалобы на Apple поступают со всей страны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЖалобы на Apple поступают со всей страны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жалобы на Apple поступают со всей страны

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сервисы Apple перестали работать. В России пользователи не могут открыть магазин приложений App Store, а также Apple Music.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — говорится на сайте Сбой.рф.

Жалобы на App Store есть в нескольких регионах России. По данным сервиса, в Москве — 20%, Санкт-Петербурге — 13%, в Удмуртии, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской областях и Ставрополье — 5%.

«Ни App Store, ни Apple Music не загружаются», — написал один из пользователей.

Сервис отслеживания интернет-цензуры OONI зафиксировал резкое снижение доступности в России магазина приложений компании Apple и ее официального сайта. В других странах, например в США, Великобритании и Германии, такой тенденции нет. 

Apple ранее удалила из своего магазина приложения VK, в том числе мессенджер MAX, а также «Одноклассники» и «Почта Mail». Также их удалили и из Google Play.

Корреспондент отправил запрос в Роскомнадзор, чтобы выяснить причины сбоя. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Apple Сбой App Store
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Комментарии
1
Гость
14 минут
А зато вы им уран поставляете, сталь, титан, золото, бриллианты, нефть, газ, удобрения, а они такие не благодарные
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Гость
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