Магазин приложений перестал работать на iPhone: пользователи не могут скачать и обновить их в App Store

Жалобы на Apple поступают со всей страны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сервисы Apple перестали работать. В России пользователи не могут открыть магазин приложений App Store, а также Apple Music.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — говорится на сайте Сбой.рф.

Жалобы на App Store есть в нескольких регионах России. По данным сервиса, в Москве — 20%, Санкт-Петербурге — 13%, в Удмуртии, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской областях и Ставрополье — 5%.

«Ни App Store, ни Apple Music не загружаются», — написал один из пользователей.

Сервис отслеживания интернет-цензуры OONI зафиксировал резкое снижение доступности в России магазина приложений компании Apple и ее официального сайта. В других странах, например в США, Великобритании и Германии, такой тенденции нет.

Apple ранее удалила из своего магазина приложения VK, в том числе мессенджер MAX, а также «Одноклассники» и «Почта Mail». Также их удалили и из Google Play.