«Без рева сирен и детей». Что происходит на пляжах Сочи в начале бархатного сезона и стоит ли туда ехать в сентябре

Загар всё еще летний Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Календарное лето завершилось. Жители других регионов грустят. Практически везде в России осень уже вступила в свои права. А в Сочи лето продолжается, начинается бархатный сезон. Море ласковое, а адской жары уже не будет. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич посмотрела, что происходит на пляжах курорта в начале сентября.

Несмотря на грозы в прогнозе, море прозрачное и теплое Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цены ниже

На пляжах Сочи кипит жизнь. Нет повода для грусти. Сезон продолжается: высокий плавно переходит в бархатный. И на курорт устремляются любители отдыха без детей, без жары и толп туристов.

— Мы всегда планируем отдых в самом конце августа — начале сентября. Уезжают туристы с детьми, как правило. Кому-то в школу идти, кому-то в детский сад. И вот отдыхаем без рева сирен и детей. Моя подруга была в Сочи в начале августа. Рассказывает, что сирены орали с утра до вечера. Сейчас тишина, правда, аэропорт закрывают. Мы прилетели с задержкой в 11 часов, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Москвы Оксана Васина. Она отмечает свободные пляжи в этом году в Сочи и невысокие цены на проживание.

— Мы всегда бронируем один и тот же отель на первой линии в Адлере. В прошлом году было 10 тысяч рублей в сутки с завтраком. В этом году 7 тысяч рублей на те же даты. Увидели такое предложение и решили лететь. До этого раздумывали, всё было очень дорого, да и тревожно. Отель полупустой. В прошлом году все номера были заняты в конце августа, — рассказала Оксана.

Отели решили снизить цены Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Переживали: ехать не ехать

Турист из Санкт-Петербурга Максим Лавров говорит, что тур в Сочи купил еще зимой и до последнего сомневался, стоит ли ехать на отдых в столь тревожное время. Смотрел, как открывают-закрывают аэропорт на курорте. Но усталость и желание просто чилить на пляже перевесили тревожность.

— Как ни странно, прилетели с задержкой всего два часа. В Сочи спокойно сейчас. Никаких сирен и взрывов. В начале лета моя сестра тут всё это ощутила, так сказать, на себе. Мы часто отдыхаем в Сочи, и обычно в это время толпы народу. А сейчас полупустые пляжи. Нам это нравится, — рассказал Максим.

Море теплое, но не «кипит» Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Поживите в вечном холоде»

Туристка из Иркутской области Валентина Никитина только два дня назад прилетела в Сочи. Отказать себе в удовольствии насладиться морем и солнцем она не смогла. Хотя родные и друзья настоятельно ее отговаривали. Никаких опасностей она пока не видит, хотя ее запугивали постоянными бомбежками.

— Поживите в вечном холоде, как мы! А так хоть продлить себе лето. У нас-то уже осень вовсю. А здесь — рай. Я впервые в Сочи. Раньше всегда ездили в Таиланд и Китай. Захотелось на родной курорт. Единственная проблема: в этом году нет прямых рейсов из Иркутска в Сочи. Только через Москву. Там застряла в Домодедово из-за ограничений, потом аэропорт Сочи закрыли. Добирались правда очень сложно. Отдыхаем и даже думать не хотим про обратную дорогу, — говорит Валентина.

На каждом шагу в Сочи фотозоны Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

С детьми всё равно едут

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» считает, что семьи с детьми едут в Сочи и в сентябре. Субтропический курорт возглавил топ-10 самых популярных направлений для семейного отдыха в первый месяц осени. На Сочи приходится 21 процент всех забронированных поездок с детьми. На втором месте — Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург.

Топ-10 выглядит так:

Сочи, Краснодарский край: средняя стоимость ночи — 5134 рубля, средняя продолжительность поездки — 8 ночей;

Анапа, Краснодарский край: средняя стоимость ночи — 4657 рублей, средняя продолжительность поездки — 8 ночей;

Санкт-Петербург, Ленинградская область: средняя стоимость ночи — 5440 рублей, средняя продолжительность поездки — 5 ночей;

Геленджик, Краснодарский край: средняя стоимость ночи — 7052 рубля, средняя продолжительность поездки — 8 ночей;

Ялта, Крым: средняя стоимость ночи — 6772 рубля, средняя продолжительность поездки — 8 ночей;

Кабардинка, Краснодарский край: средняя стоимость ночи — 5880 рублей, средняя продолжительность поездки — 7 ночей;

Москва, Московская область: средняя стоимость ночи — 5835 рублей, средняя продолжительность поездки — 3 ночи;

Евпатория, Крым: средняя стоимость ночи — 4912 рублей, средняя продолжительность поездки — 9 ночей;

Феодосия, Крым: средняя стоимость ночи — 4976 рублей, средняя продолжительность поездки — 9 ночей.

Релакс добавит пляжный массаж, но у специалиста лучше проверить сертификаты Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

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