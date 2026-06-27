Не Абхазия и не Беларусь. Туристка рассказала об отпуске в дешевой стране, куда не нужны ни виза, ни загранник

Путешественница рассказала об отпуске в Армении Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Армения всегда была очень популярной страной для туризма среди россиян: приятный климат, потрясающая природа, близкая культура, гостеприимный народ и, в конце концов, — дешевизна отдыха. Но на фоне накалившейся политической обстановки у некоторых появляются сомнения, а стоит ли вообще туда ехать и рады ли нам теперь армяне? Чтобы это выяснить, журналист NN.RU отправилась в отпуск в страну древнейшего народа. Как там относятся к русским, надо ли отказываться от этого направления и почему на самом деле Армения не страна-ресторан, а уникальное место для культурного-исторического туризма — рассказ обо всём от первого лица.

Ереван: уют и легкий воздух

Я провела в Армении неделю. Мой отпуск выпал на самое горячее в плане политики время в стране — предвыборные дни и само голосование. В воздухе витало ощущение, что вот-вот должно произойти нечто значимое: вокруг проходили политические встречи и висели агитационные плакаты. Ожидаемый европейский поворот был совсем близко, и на государственном уровне отношения России с Арменией начали накаляться. Поэтому для нашего туриста… не изменилось буквально ничего.

Центр армянской столицы Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Улочки и заведения Еревана встречали русского гостя по-прежнему очень дружелюбно. На нашем языке говорят почти все: от сотрудников на паспортном контроле до священников небольших храмов в сотнях километров от столицы. Говорю «почти», потому что среди местных я встретила только одну очень молодую девушку за пределами Еревана, которая не смогла разобрать русскую речь. В остальном же люди с большой охотой готовы подсказать на великом и могучем, как и куда добраться, где вкусно перекусить или найти самую дешевую клубнику. А еще почти в каждом музее обязательно будут экскурсии на русском языке, поэтому для максимального погружения в армянскую культуру по-прежнему нет никаких преград.

Вид на Арарат в Ереване Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Первые два дня отпуска я выделила для Еревана, чтобы побывать на знаменитом каскаде с видом на Арарат; посетить шумную площадь Республики, где днем и ночью кипит жизнь; заглянуть в аутентичный музей с арт-кафе имени художницы Лусик Агулеци и попробовать здесь вкуснейшую национальную сладость гату. Но грандиозные планы посетить еще несколько интересных локаций розового города быстро свернулись после того, как я перешагнула порог места, где армянская культура прекрасно соседствует с русской и еще сотнями других, — я о Национальной галерее.

Каскад в Ереване Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Одно из зданий у площади Республики Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Армянская выпечка — гата Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Здесь на восьми этажах расположилась очень богатая художественная коллекция. И целых два зала с Иваном Айвазовским, которого здесь называют его настоящим именем Ованес. Художник — этнический армянин, и в стране справедливо гордятся его наследием. Рядом с шедеврами известного мариниста выставлены работы Кандинского, Сурикова и моего любимого художника Коровина, а еще сотни картин других именитых живописцев. В общем, застряла я здесь на три часа и успела пройти только три этажа до того, как музей закрылся. Поэтому любителям живописи очень рекомендую это место и советую закладывать на него целый день.

Национальная галерея Армении Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Национальная галерея Армении Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Ереван оставил очень приятные впечатления большого культурного европейского города. А еще очень комфортного: например, тут повсюду — впрочем, как и в других населенных пунктах — можно найти бесплатные питьевые фонтанчики. Местные мило называют их пулпулаками. Это звукоподражательное слово, которое отсылает к звуку журчащей воды «пуль-пуль».

Уюта городу добавляет любовь местных к собакам, которых даже язык не повернется назвать беспризорными: вся Армения для них один большой дом. Четырехлапые спят мертвецким сном даже на самых шумных улицах, греются на солнышке и тоже пьют из пулпулаков. Я встретила точно больше сотни собак и ни одной агрессивной.

Собаки в Цахкадзоре Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Собака спит в центре Гюмри Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Отдельно отмечу: улицы Еревана абсолютно безопасны. И чтобы это понять, даже не нужна статистика, согласно которой город входит в мировые лидеры. На улицах довольно много полиции, и правоохранители всерьез патрулируют общественные пространства.

А вот с культурой вождения тут не очень: нередко можно увидеть картину, как армянская бабушка жалуется полицейским на особо дерзкого водителя, который не пропустил ее на пешеходном переходе. Но зато даже в центре миллионника дышится очень легко. Тут очень распространены электрокары и машины на газе. На бензине ездят реже, стоит он здесь около 100 рублей за один литр.

Ереванский коньячный завод «Арарат» Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Гюмри: душевность и тепло

Гюмри — второй по численности населения город Армении. Его восстанавливали буквально из пепла после страшного землетрясения 1988 года. Об этом здесь напоминают несколько мемориалов в память о погибших.

Церковь Святого Всеспасителя Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Памяти погибших в ВОВ Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Милые улочки старого города Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Несмотря на пережитые страшные события, жители Гюмри — очень открытые и душевные люди. Их небольшой город — очень уютный, с мощеными улочками и исторической каменной архитектурой, — в центре украшают сразу две старинные церкви. Утром город пробуждается колокольным звоном, который разносится по улицам целый час. Сами храмы внутри невероятно красивые и украшены множественными росписями.

Город удивительно сочетает в себе богатую культуру и легкую непринужденность. Например, неподалеку от храмов стоит очень популярное кафе «Пончик-мончик» со знаменитыми огромными десертами. Фишка заведения в том, что все стены там разрисованы фломастерами. И ребятишки постоянно с большим задором продолжают делать это.

Знаменитый «Пончик-мончик» Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Больше всего в этой области меня поразил монастырь Мармашен, построенный в X–XIII веках. Он стоит в 10 километрах от Гюмри в окружении грандиозных пейзажей. Встретили нас здесь очень тепло, хотя мы приехали уже почти на закате, и здесь не было больше никого из туристов или местных.

Древние стены сохранились в первозданном виде Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Лучшее воспоминание поездки создала сотрудница, которая приветливо встретила нас на территории. Она рассказала, что храм мы видим в его первозданном виде — по закону здесь запрещено перестраивать столь ценные объекты.

А потом началось нечто волшебное. Представьте: кроме нас в храме — никого. И вдруг неожиданно женщина начинает петь молитву на армянском языке. Каждое слово эхом растекается по стенам монастыря. Слезы катятся из глаз. И я оказываюсь заключенной в объятиях нашей временной спутницы.

Монастырь Мармашен в 10 километрах от Гюмри Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

А потом еще один не менее теплый момент. Мы встретили настоятеля храма, который поинтересовался, откуда мы прибыли. И на ответ, он, будто бы гордясь за нас самих, произнес: «Город Горький! Город трудовой доблести!» К слову, объяснять, что за город наш Нижний, в Армении никому не приходилось, все и так его знают.

Севан: картинка из мультика

Говорят, не был на озере Севан — не был в Армении. Это крупнейший пресный водоем Кавказа, расположенный на высоте около 1900 метров. Вода здесь отличается пронзительным лазурно-синим цветом. Само озеро, над которым возвышается древний монастырь Севанаванк, окружено горными хребтами.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Из всех посещенных нами мест этот знаковый храм оказался самым туристическим: тут было очень много путешественников из Китая, Италии, Германии и других стран Европы и Азии.

Всё время здесь меня не отпускала мысль, что я словно бы оказалась в сказке Ованеса Туманяна. И вот-вот из Севана выплывет та самая говорящая рыба. «Делай добро и бросай его в воду», — тут ощущается как не просто цитата, знакомая по советским мультфильмам, а что-то вроде правила жизни.

Гарни, Гегард и Симфония камней

Эти три достопримечательности туристы, как правило, посещают разом: рядом с античным храмом Гарни, построенным еще в первом веке, как раз находится памятник природы Симфония камней. Он состоит из огромных шестиугольных и пятиугольных базальтовых колонн высотой около 50 метров. Они образовались в результате вулканической активности.

Храм Гарни первого века Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Симфония камней Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Всего в 10 километрах от этих знаковых мест — еще одно, средневековый монастырский комплекс Гегард в ущелье горной реки Гохт. Он внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.

Все эти локации недалеко от Еревана и до них можно добраться без проблем на том же «Яндекс Такси», которое в Армении обходится крайне дешево. А оплачивать поездки можно прямо с привязанной российской карты.

Эчмиадзин, Агацин, Татев

Всего за путешествие мы посетили 15 армянских храмов. Одним из самых популярных считается Хор Вирап, на фоне которого открывается потрясающий вид на Арарат. Но для этого должно повезти с погодой, иначе, как в нашем случае, гора будет скрыта за облаками.

Хор Вирап Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Больше всего меня впечатлил духовный и административный центр Армянской апостольской церкви Эчмиадзин. Храмовый комплекс совсем недавно отремонтировали. Снаружи он чем-то напомнил скромный замок, а внутри — уже самый настоящий дворец с многочисленными росписями. Цвета фресок в соборе после реставрации стали ярче, будто только что вышли из-под кисти их авторов — талантливых художников армянской семьи Овнатанян. Расцвет творчества династии пришелся на период с конца XVII по конец XIX века, в Армении очень ценят их работы. К сожалению, фотографировать храм изнутри запрещено.

Центр Армянской апостольской церкви Эчмиадзин Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

По живописной горной дороге мы добрались до еще одного древнего монастырского комплекса XI–XIII веков — Агарцина. Он окружен густыми буковыми лесами и находится в долине Иджеванского хребта. Здесь сразу несколько строений, старейшая из которых, Церковь Сурб Григор, была построена в IX–X веках. А главный храм с 16-гранным куполом и изящной аркатурой возвели в 1281 году.

Монастырский комплекса Агарцин Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Дольше всего мы добирались до Татевского монастыря на юге страны. Этот храм находится на обрыве ущелья реки Воротан. Здесь есть и другая достопримечательность — «Крылья Татева» — самая длинная в мире реверсивная пассажирская канатная дорога без промежуточных опор. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Этот и другие интересные объекты юга вроде огромного навесного моста отлично подойдут для фанатов экстрима, любителям пощекотать нервы — точно сюда.

Татевский монастырь Источник: Валерия Коростелева / NN.RU Красоты юга Армении Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Татевский монастырь Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Да и, честно говоря, не только им. Армения прекрасно принимает российских туристов и тему политики в разговорах местные сами не поднимают. Но если спросить об этом армян, то тут у всех свои взгляды на развитие страны, но ни один из них не предполагает ненависти к русским.