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Страна и мир В правительстве сделали заявление о дефиците топлива: чего ждать от поставок

В правительстве сделали заявление о дефиците топлива: чего ждать от поставок

Вице-премьер объяснил, к чему привел ажиотаж

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Перестройка логистики на рынке топлива потребует времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПерестройка логистики на рынке топлива потребует времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Перестройка логистики на рынке топлива потребует времени

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России сформировано достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать увеличения предложения.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак.

По его словам, власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. На это потребуется какое-то время, добавил вице-премьер. 

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — добавил  вице-премьер в беседе с ТАСС.

Произошел сильный ажиотаж на рынке топлива. Он искусственно поднял спрос на 20-30%, заявил заместитель председателя правительства.

Ранее Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, поставка топлива в которые зависит от природных и сезонных факторов, говорится в сообщении правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Представители отраслевых компаний также доложили о реализованных и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка и обеспечение стабильных поставок.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Александр Новак Топливо Дефицит Ажиотаж Логистика
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Ну вот еще один из тех, у кого телега впереди лошади... Я так полагаю, это новая традиционная ценность? Не дефицит возник из-за ажиотажа, а ажиотаж начался на фоне дефицита...
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