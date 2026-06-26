В правительстве сделали заявление о дефиците топлива: чего ждать от поставок

Перестройка логистики на рынке топлива потребует времени Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России сформировано достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать увеличения предложения.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак.

По его словам, власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. На это потребуется какое-то время, добавил вице-премьер.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — добавил вице-премьер в беседе с ТАСС.

Произошел сильный ажиотаж на рынке топлива. Он искусственно поднял спрос на 20-30%, заявил заместитель председателя правительства.