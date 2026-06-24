Итальянец в России: за что иностранец полюбил Есенина и почему считает итальянок невыносимыми — в видео

Итальянец рассказал, как ему живется в России Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Джузеппе Страно — итальянский психотерапевт, который вместе со своей супругой Маргаритой уже много лет живет на два города: полгода они проводят у него на родине в Риме, полгода на родине Риты — в Рязани. Корреспонденту YA62.RU Джузеппе рассказал, почему для русских поэзия важна больше, чем музыка, и что особенное есть в русских женщинах.

Во время знакомства в интернете Джузеппе и Маргарита не знали языка друг друга, общались при помощи переводчика. Разница менталитета, хоть и ощущалась, не помешала им найти общий язык.

Маргарита открыла для него русскую культуру — показала ему стихи Есенина. Джузеппе они понравились настолько, что он даже увлекся их переводами с русского на итальянский. Также он записывает песни на стихи Есенина — пишет сам музыку и аранжировки.

В России Джузеппе нравится зима, а летом ему приятнее находиться на родине — поближе к морю. Русский менталитет он понимает и говорит, что в России ему комфортнее общаться с людьми, потому что они не нарушают его личное пространство и не бросают слов на ветер.

«Если в Италии тебе сказали: „Встретимся завтра“ — это ничего не означает. Если то же самое тебе сказали в России, то тебя будут ждать, а если ты не придешь, то спросят: „Что случилось?“», — объясняет итальянец.