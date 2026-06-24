НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-з.

 749мм 72%
Подробнее
1 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Ждать ли дефицита бензина?
Проблема с деревьями
Кому делегировать бизнес-процессы?
Что сейчас с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Вырастут выплаты депутатам
Главное о ночных налетах
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Страна и мир Итальянец в России: за что иностранец полюбил Есенина и почему считает итальянок невыносимыми — в видео

Итальянец в России: за что иностранец полюбил Есенина и почему считает итальянок невыносимыми — в видео

Психотерапевт уже много лет живет на две страны: чем они отличаются и почему он не может выбрать для жизни только одну

164

Итальянец рассказал, как ему живется в России

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Джузеппе Страно — итальянский психотерапевт, который вместе со своей супругой Маргаритой уже много лет живет на два города: полгода они проводят у него на родине в Риме, полгода на родине Риты — в Рязани. Корреспонденту YA62.RU Джузеппе рассказал, почему для русских поэзия важна больше, чем музыка, и что особенное есть в русских женщинах.

Во время знакомства в интернете Джузеппе и Маргарита не знали языка друг друга, общались при помощи переводчика. Разница менталитета, хоть и ощущалась, не помешала им найти общий язык.

Маргарита открыла для него русскую культуру — показала ему стихи Есенина. Джузеппе они понравились настолько, что он даже увлекся их переводами с русского на итальянский. Также он записывает песни на стихи Есенина — пишет сам музыку и аранжировки.

В России Джузеппе нравится зима, а летом ему приятнее находиться на родине — поближе к морю. Русский менталитет он понимает и говорит, что в России ему комфортнее общаться с людьми, потому что они не нарушают его личное пространство и не бросают слов на ветер.

«Если в Италии тебе сказали: „Встретимся завтра“ — это ничего не означает. Если то же самое тебе сказали в России, то тебя будут ждать, а если ты не придешь, то спросят: „Что случилось?“», — объясняет итальянец.

Нравится ему российская медицина, которая доступнее европейской, а про русских женщин он говорит, что они выбирают настоящих мужчин, в то время как современные итальянки «стали невыносимыми» и хотят доказать, что мужчины им не нужны.

ПО ТЕМЕ
Кристина МельниковаКристина Мельникова
Кристина Мельникова
журналист YA62.RU
Италия Врач-иностранец Муж-иностранец Сергей Есенин Рим Поэзия Музыка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
А я вот люблю Италию, можно мне с ним гражданством поменяться? Я родился не там где хотел!
Гость
1 час
А есть не продажные? Есть, но очень дорого.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем