Уездный город Z. В Кургане много оборонных заводов, и вот как он выглядит в 2026 году (репортаж)

Новая набережная Кургана построена уже после начала СВО Источник: Артем Краснов / 74.RU

Узнав, что я собрался в Курган, многие поморщились. У всех свои ассоциации с этим городком Зауралья: вспоминают перекошенные домики с пыльными окнами и грязноватый вокзал, а еще — что в Кургане вроде бы делают БМП и прицепы, что есть центр Илизарова. Или же не вспоминают ничего. Курган для многих — город ниже линии радара, слишком скучный, чтобы им интересоваться. Но интерес к Кургану возник с неожиданной стороны: ниже видео о городе, а затем — фоторепортаж с комментариями для 74.RU. Где журналист Артем Краснов сравнил Курган с родным Челябинском.

Источник: Артем Краснов / 74.RU

Сегодня посмотрим «новый Курган» и сравним его с нашими воспоминаниями об этом неброском городе Источник: Артем Краснов

Дом на улице Кремлева — 1950 года постройки. Курган быстро избавляется от таких кварталов Источник: Артем Краснов / 74.RU

Мне уже год как хотелось увидеть Курган, чтобы оценить поверхностным взглядом визитера, как он воспользовался золотым дождем, хлынувшим на него четыре года назад. Город с развитой обрабатывающей промышленностью и удаленный от западных границ оказался одним из экономических бенефициаров СВО. Пока в большинстве регионов назревают бюджетные кризисы, у Кургана всё прет и колосится.

Поддать газу — стратегия Кургана в последние годы Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган — город маленький. Это региональный центр, но в нем всего 300 тысяч жителей, то есть он меньше Магнитогорска. В прежние времена город считался откровенно бедным: по валовому региональному продукту в 2021 году Курганская область занимала 71-е место. Для сравнения: Челябинская область — 11-е место. С тех пор Курган улучшил свой рейтинг на две позиции, но главное — не абсолютные цифры, а динамика. В 2024 и 2025 годах он стал лидером по росту индекса промышленного производства, попал в списки регионов с максимальным ростом зарплат и почти по всем метрикам фигурирует в топ-10 развивающихся областей. Чувствуется ли это?

Такой вид Кургана можно назвать плюс-минус типичным Источник: Артем Краснов / 74.RU

Прежде всего чувствуется, что Курган стартовал от низкой базы. На фоне помпезного Магнитогорска, не говоря о каком-нибудь Екатеринбурге, центр Кургана с его малоэтажной или типовой советской застройкой выглядит непритязательно, как ребенок, от которого многого не ждут. Тут невольно приходят ассоциации с Челябинском: последний крупнее, но их объединяет отсутствие единого замысла и функциональность застройки — не столько для красоты, сколько для выполнения минимальных соцнормативов. Пока бродил по Кургану, мне казалось, что я во сне про Челябинск, где всё такое же, просто слегка искажено и на других местах.

Театр драмы Кургана напоминает наш оперный Источник: Артем Краснов / 74.RU

Храм Александра Невского в Кургане, как и в Челябинске, тоже из красного кирпича Источник: Артем Краснов / 74.RU

А так посмотришь — челябинский проспект Ленина Источник: Артем Краснов / 74.RU

Филармония по стилю перекликается с драмтеатром Челябинска Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган, как и Челябинск, стал одним из городов, рванувших вперед благодаря Транссибу. Оба являются важными логистическими узлами и имеют памятники паровозам Источник: Артем Краснов / 74.RU

Центральная площадь Кургана огромна и тоже оснащена памятником Ленину Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган уже не выглядит затрапезным. Здесь есть и красота советского периода, и новая, не такая пышная, как в иных городах, но прибывающая. Старые дома в центре свежи и даже задорны, другие готовятся под снос, уступая место многоэтажкам, третьи запущены, но осенены табличками «Охраняется государством» (охраняется плохо, но реновация не за горами). Попутно Курган обустраивает пресловутые общественные пространства, например, в 2024 году здесь отделали четырехкилометровую набережную. Она выглядит пустовато: по сути, это длинная плиточная тропа вдоль «курганообразующей» реки Тобол, в которую, кстати, через Исеть впадает наш Миасс. Но сами курганцы оценили, гуляют, бегают, ездят по ней на байках и самокатах, чему помогает сеть велодорожек.

Чего-чего, а ощущения богом забытого города в современном Кургане уже нет. Внимание бога привлекают с помощью храмов Источник: Артем Краснов / 74.RU

Типичная для нашей истории эклектика: памятник революционеру Леониду Красину, поставленный в 1978 году, и Богоявленский собор, который на 30 лет моложе, но прославляет дореволюционные ценности Источник: Артем Краснов / 74.RU

Троицкий собор, который построили в 2017–2021 годах чуть в стороне от места, где раньше стоял его тезка, взорванный в 1957 году Источник: Артем Краснов / 74.RU

Новая набережная Кургана около плотины, построенной в 1962 году Источник: Артем Краснов / 74.RU

Кургану удалось сохранить много колоритных домов и сделать это в несколько хулиганской манере. В этом доме находится медцентр Источник: Артем Краснов / 74.RU

Старые части Кургана вдоль реки уступают место многоэтажной застройке, но оазисы сохраняются Источник: Артем Краснов / 74.RU

Вдоль набережной много таких видов. Старый дом — памятник архитектуры Источник: Артем Краснов / 74.RU

Дома попроще активно сносят, заполняя пространства высотками Источник: Артем Краснов / 74.RU

Чувствуется, что Курган провел ревизию архитектурного наследия и восстановил дома, представляющие интерес Источник: Артем Краснов / 74.RU

Под снос идут вот такие лачуги, вросшие в землю по подоконники Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган прежний и Курган новый идут параллельными курсами Источник: Артем Краснов / 74.RU

В отличие от привычной нам схемы зарождения городов, Курган не возник около какого-нибудь судьбоносного заводика, а развивался более естественно. Его основал некий Тимофей Невежин, который не имел ни особого статуса, ни полномочий и был одним из переселенцев-авантюристов, заложившим здесь слободу и острог в середине XVII века. Даже день основания Кургана считали от разных дат: в СССР — от 1662 года, сейчас — от 1679 года. История его появления напоминает освоение Дикого Запада в США, только в нашем случае — дикого востока и на 150 лет раньше. Говорят, Невежину понравились плодородные земли и вольный Тобол, то есть Курган возник не ради делового интереса, а как поселок для жизни в приятном месте подальше от суеты. Кстати, курган (то есть древнее захоронение III–IV века) тут был, но его затем разворошили и срыли, так что историческое название Царев курган теперь несет один из холмов в Самарской области. А в Кургане от того кургана осталось только название.

Памятник Тимофею Невежину около железнодорожного вокзала. Скульптор запечатлел его в момент выбора места под будущий город Источник: Артем Краснов / 74.RU

На месте первого острога есть музей-реконструкция. Позже центр Кургана переехал на 7–8 км на восток, поскольку берег реки на историческом месте был слишком крут Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган, как и Челябинск, до начала промышленной эпохи уповал больше на свою географию, являясь городом транзитным, торговым, как сейчас бы сказали — центром логистики. Попутно был он и местом ссылки, считавшимся не столь экстремальным и на фоне Сибири почти курортным (нет). Сюда могли перевести «за хорошее поведение» или из-за расстройства здоровья. Так случилось с Вильгельмом Кюхельбекером, поэтом, декабристом, другом Пушкина, который из Иркутской губернии был на год переведен в Курган (затем — в Тобольск, где и умер). Дом-музей Кюхельбекера в Кургане является единственным в своем роде и держит оборону от натиска многоэтажных ЖК на улице Куйбышева.

Дом-музей Кюхельбекера — это новодел на историческом месте, тщательно воспроизводящий облик оригинальной постройки Источник: Артем Краснов / 74.RU

Дом инженера и отставного прапорщика Федора Остапца сохранился в первозданном виде. Находится в окружении безликих панелек Источник: Артем Краснов / 74.RU

Дом-музей декабристов на улице Климова, где с 1833 по 1837 годы отбывал ссылку Михаил Нарышкин Источник: Артем Краснов / 74.RU

Сейчас эта часть города плотно застроена, но в XIX веке дом стоял словно в чистом поле Источник: архив сайта kurgan.pro

Промышленность в Кургане начала развиваться после строительства Транссибирской железной дороги в самом конце XIX века, но ощутимый крен в сторону металлообработки город дал в годы сталинской индустриализации и особенно после начала Великой Отечественной войны. Интересно, что эвакуация заводов в Курган шла не так интенсивно, как на Урал, и большая часть его ключевых предприятий созданы прицельно. Как-то вечером я сел изучать их список и быстро заблудился: автобусный завод, машиностроительный, дорожных машин, прицепов, электромеханический, сельмаш, химический, кабельный, метизный, арматурный, завод мостовых конструкций, приборный, кузнечно-литейный… Ладно, для разнообразия можно упомянуть фармкомпанию «Синтез» и пивзавод 1913 года, который запустил чех по национальности, австриец по гражданству Вячеслав Гампль. Но, конечно, в советское время визитной карточкой Кургана стало не столько пиво, сколько БМП.

Пивзавод функционирует до сих пор под брендом «Зауральские напитки». Он выпускает пиво линеек «Курганское», «Жигулевское», «Бородинское», «Чешское» Источник: Артем Краснов / 74.RU

«Курганмашзавод» — вероятно, самое известное предприятие города, которое еще до Великой Отечественной войны замысливалось как крановый завод, но в 1950-х перешло на производство тягачей (кстати, челябинской разработки), а с 1960-х — БМП. К слову, в довоенный период Курган недолго входил в состав Челябинской области, хотя уже к 1943 году ему нарезали собственную, Курганскую.

БМП-1 — гусеничная бронемашина выпускалась с 1966 по 1983 годы, когда ее сменила БМП-2 — близкая по конструкции, но с усиленным вооружением Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Обычно я показываю промзоны городов во всей красе, но снимать курганские прелести желания не было: черт его знает, какую секретную загогулину возьмешь в кадр. Что меня поразило — это забитые парковки вдоль фасада завода: машины стояли в два ряда, заняв все проходы и проезды. Зримое доказательство экономического фарта.

Поселок Механический в промзоне Кургана: его старые постройки — это типичное рабочее жилье, построенное в конце 1950-х, когда «Курганмашзавод» осваивал гусеничную технику. Но многие дома уже сносят, заменяя их современными (на заднем плане) Источник: Артем Краснов

Фокус на металлообработке и удаленность от западной России сыграли злую шутку с Курганом в 1990-е, когда и экономика, и демография города падали быстрее, чем даже в среднем по стране. Город убогий, город криминальный — вот что мы слышали о Кургане лет 30 назад. Население с пиковых 360 тысяч тогда сократилось до нынешних 305 тысяч, и кризис затянулся: еще 10 лет назад Курган регулярно попадал в списки депрессивных городов. Казалось, на этом всё.

В Кургане есть новые ЖК, например, «Малиновые высоты». Находится на севере города, и территория вокруг застраивается спальными кварталами Источник: Артем Краснов / 74.RU

Но увязывать обновление Кургана исключительно с началом СВО неверно: как минимум еще не прошло достаточно времени, чтобы зачатые на этой волне проекты стали видны случайному наблюдателю. Я слышал мнение, что одним из драйверов городского ренессанса является губернатор Вадим Шумков, который руководит областью с 2019 года, и это совпадает с периодом, когда региональный центр начал отклеивать от себя ярлык скромненького, бедненького и включился в борьбу с городами-миллионниками. То есть в принципе нынешние обновки Кургана — это не прямое следствие «бюджетного импульса» времен милитаризации экономики. Другое дело, что и этот импульс, скорее всего, скоро появится.

Старый район, новые люди (и скамейки) Источник: Артем Краснов / 74.RU

Тут ведь нет магии: Кургану повезло угодить на приливную волну, но это именно везение, а не система. Например, профиль челябинской промышленности другой, и здесь такого «профита» не чувствуется. Металлургия, зависимая от стройки, находится в кризисе, что знают и на «Мечеле», и на ММК, не говоря о заводах поменьше. «Курганское чудо» нельзя растягивать на всю страну — это исключение, а не правило. Удачная конъюнктура, а не системные изменения в отношениях Москвы с регионами.

ДК Машиностроителей Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган не может уповать на эту волну вечно: изменится вектор, кончатся бюджеты, да мало ли? Кому, как ни Зауралью, знать, как оно бывает. Тут хочется верить, что оживление Кургана не связано исключительно с оборонными заказами и укоренено глубже, в изначальном желании города выбраться из той ямы, куда он угодил в постсоветское время. Как напоминание о его талантах — впечатляющая клиника Илизарова, известнейший научный и медицинский центр в области травматологии и ортопедии, основанный еще в 1970-х. Сделан он с размахом, востребован и является еще одной визиткой Кургана.

Центр Илизарова впечатляет масштабом. Здание построено в начале 1980-х Источник: Артем Краснов / 74.RU

Памятник Гавриилу Илизарову, основателю центра и автору одноименного аппарата для сращивания и исправления костей. На скамейке около памятника сидели пациенты с реальными аппаратами Илизарова Источник: Артем Краснов / 74.RU

Я застал город в транзитный период, когда еще сложно сказать, превратится ли он в некий «новый Курган» или в силу нарастающего кризиса опять скатится вниз, как в 1990-х. Пожелаю ему, как и всем нам, избежать второго сценария и достигнуть точки невозврата, когда уже сами люди поймут, что жить хорошо — это хорошо. И начнут этого реально хотеть и требовать.

В центре Кургана много молодежи Источник: Артем Краснов / 74.RU

Дама с собачкой Источник: Артем Краснов / 74.RU

Чем Курган подбешивал: очень длинными фазами светофоров. На красный что пешком, что на машине стоишь очень долго Источник: Артем Краснов

Движение в Кургане очень сонное: машин в час пик в центре города мало Источник: Артем Краснов / 74.RU

(Пре)красно Источник: Артем Краснов / 74.RU

Старый Курган быстро тает Источник: Артем Краснов / 74.RU

Пацаны на легких самокатах встречаются, а вот засилья прокатных кик-скутеров в Кургане нет, зато встречаются велодорожки, чего не встретишь во многих миллионниках Источник: Артем Краснов / 74.RU

Настроение Кургана Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курганский аэропорт подкупает безлюдной и расслабленной атмосферой. Рядом есть впечатляющий авиационный музей: кто интересуется самолетами — посетите (я приехал слишком рано, он был закрыт) Источник: Артем Краснов / 74.RU

Курган задает темп Источник: Артем Краснов / 74.RU

Я ночевал в селе Шкодино под Курганом, где есть разрушенная церковь XIX века — напоминает храм в Булзи Источник: Артем Краснов / 74.RU

А на обратном пути заночевал в деревне Острова под Курганом, где тоже есть разрушенный храм. Снимок — не монтаж. Знак так и стоит Источник: Артем Краснов / 74.RU