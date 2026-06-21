«Внешность не принесла мне богатства»: чем обернулась слава для русского двойника Ди Каприо — что с ним теперь

Рассказываем, чем обернулась слава для двойника Ди Каприо из Подмосковья и как его жизнь изменила СВО Источник: roman_sdicaprio / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ); Роман Бурцев / VK.com

«Я подписал контракт. Ни где я нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу. Это было долгое и сложное решение», — рассказывал MSK1.RU 43-летний житель Подольска Роман Бурцев.

В Сети он прославился благодаря поразительному сходству с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. Правда, как признавался Бурцев, эта особенность нисколько не помогла ему по жизни. Последние 10 лет у мужчины были крайне насыщенными: сначала он пытался покорить шоу-бизнес и искал любовь на телевидении, затем отчаянно худел на 20 килограммов, а в 2024 году оказался в зоне СВО.

За непростым путем российского Леонардо Ди Каприо следили тысячи пользователей Сети. MSK1.RU вспоминает его историю и рассказывает, как изменилась его жизнь после славы.

Источник: Городские медиа

«Думал, что это шутка»

Роман Бурцев родился в октябре 1982 года в городе Узловая под Тулой. Там же прошло детство будущей звезды интернета. Мальчик рос не один — у него есть младшая сестренка. После девятого класса он поступил в медицинский колледж, а впоследствии заочно окончил Московскую финансово-юридическую академию (МФЮА) по специальности менеджер организации. Со временем семья Романа продала трехкомнатную квартиру в Тульской области и перебралась в подмосковный Подольск. Бурцевы поселились в общежитии: в одной комнате жил Роман, в другой — его родители.

Детство будущей звезды интернета прошло под Тулой в городе Узловая Источник: Роман Бурцев / VK.com

Неожиданная слава обрушилась на Романа в 2016 году. В то время Бурцев работал старшим специалистом Центра вызова экстренных оперативных служб 112 в подмосковном Подольске. По работе нужно было сделать фотографию, и Роман нарядился в парадную форму. Снимок получился удачным, и он разместил его на сайте знакомств. Фото провисело недолго, но интернет всё запомнил. Пользователи Сети и зарубежные СМИ в один голос отмечали его поразительное сходство с голливудской звездой. Нет, о том, что Роман похож на Ди Каприо, говорили и раньше, однажды коллеги по 112 даже подарили Бурцеву кружку с кадром из «Титаника». А тут он вдруг проснулся знаменитым на весь мир.

«Я сначала думал, что это шутка. Оказалось, что нет. Я читал комментарии — некоторые думали, что это фотошоп, и я ненастоящий», — вспоминал Роман в одном из многочисленных интервью.

Слава настигла Романа в 2016 году, тогда он работал старшим специалистом в Центре вызова экстренных оперативных служб 112 Источник: Роман Бурцев / VK.com

Вскоре Бурцева стали приглашать для участия в съемках. С ним фотографировались Филипп Киркоров и Аркадий Укупник, у него брала интервью Юлия Меньшова. Двойник Ди Каприо засветился на «Пусть говорят», «Прямом эфире» и в КВН.

Единственное, что портило жизнь интернет-звезде, — лишний вес. Избавляться от него Бурцев взялся на проекте телеканала «Москва 24» «Роман с Ди Каприо». Концепция шоу заключалась в том, чтобы за месяц преобразить российского двойника в настоящую звезду Голливуда и устроить его личную жизнь. На проекте с Романом работали косметологи, стоматологи, стилисты, фитнес-тренеры. В результате Бурцеву удалось похудеть на 17 килограммов.

В одном из эпизодов шоу Роман пародировал сцены из фильма «Выживший», а в другом исполнял песню Селин Дион My Heart Will Go On из «Титаника». В день, когда настоящий Ди Каприо наконец-то получил «Оскар», его российский двойник удостоился копии статуэтки — ее вручила телеведущая Мария Гладких.

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«Одному быть хорошо, но уже надоело»

После проекта Романа стали приглашать в качестве ведущего на дни рождения и свадьбы. Поначалу Бурцеву удавалось совмещать это с основной работой в 112, но в 2019 году ему пришлось уволиться. По словам новоиспеченной знаменитости, начальство было недовольно, что их сотрудник часто отпрашивается с работы. Доходы при этом оставались скромными: несмотря на медийность, двойнику звезды удавалось зарабатывать лишь 50–60 тысяч рублей в месяц.

Покорить шоу-бизнес тоже не удалось. В 2021 году Роман рассказывал, что пандемия разрушила его планы в этой сфере. Из-за введенных ограничений он лишился основного заработка. Тогда же пришлось вернуться в наем: сначала сотрудником техподдержки на маркетплейс, а затем на аналогичную должность в строительный магазин.

«Проблемы начались в апреле 2020 года, когда власти принялись вводить ограничения. Теперь люди забыли, кто я такой, а раньше я был известным человеком в России и за границей из-за моего сходства с Ди Каприо! Я мало зарабатываю из-за отсутствия предложений, моя внешность не принесла мне богатства», — делился Роман в интервью британскому изданию Mirror.

По словам Романа, ковид и введенный карантин разрушили его планы по продвижению в шоу-бизнесе Источник: Роман Бурцев / VK.com

Бурцев признавался, что из-за проблем с лишним весом интерес рекламодателей к нему спал. Но попыток похудеть он не оставил и делился на своей личной странице во «ВКонтакте» своими успехами.

«В мае мой вес был более 150 килограммов, те весы больше не показывали, а сегодня дома на электронных весах, не знаю, насколько они точны, но уже 112 килограммов, — рассказывал он. — Недавно я носил джинсы 54-го размера, сейчас уже 48-го».

Время от времени звезда соцсетей делился с подписчиками подробностями своей повседневной жизни: он путешествовал по России, выращивал комнатные растения. Роман признавался, что давно мечтает о своем домике в Крыму. Но после спада популярности приходилось довольствоваться 18-метровой комнатой в коммуналке — там он жил вместе с кошками. Не ладилась и личная жизнь: проект «Роман с Ди Каприо» и участие в других шоу не помогли встретить Бурцеву любимую. На странице мужчины по-прежнему красовался статус: «В активном поиске».

«Пора уже жениться, одному быть иногда хорошо, но уже надоело», — делился Роман с подписчиками в 2021 году.

Отдушину Роман нашел в уходе за кошками и декоративными растениями Источник: Роман Бурцев / VK.com

«Прежним не стану»

В сентябре 2024 года интернет всколыхнула новость: ушедший в тень двойник Леонардо Ди Каприо подписал контракт с Минобороны. Распространяться о том, где он служит и чем занимается на передовой, Роман не стал. В разговоре с MSK1.RU он отмечал, что это было «долгое и сложное решение» для него.

Из зоны СВО Бурцев выкладывал несколько фото в форме. Пользователи Сети отметили, что Роман сильно похудел. Позже он и сам признался, что потерял 20 килограммов. В ноябре 2024 года военный обратился к волонтерам с просьбой помочь.

«Нужна гуманитарная помощь на генератор такой, как по ссылке, или со схожими характеристиками. Впереди холода, много чего нужно, но хотя бы генератор», — написал он в своем сообщении.

В преддверии Нового года Роман рассказывал о подарке, который получил от волонтеров, — это было что-то теплое, вязаная шапка или шарф. К подарку прилагалась короткая записка: «С нами Бог! Вместе мы победим». В январе 2025 года Бурцев получил удостоверение ветерана СВО — его вручили после возвращения с боевого задания. А спустя месяц его включили в базу «Миротворец» как военного преступника.

Как рассказал MSK1.RU Бурцев, даже в зоне СВО люди отмечают его поразительное сходство с Леонардо Ди Каприо. О славе Романа узнали и сослуживцы.

По словам Бурцева, наладить личную жизнь за все эти годы у него так и не получилось. Мужчина отшучивается: в лесу для этого и возможностей нет. Главным качеством в потенциальной спутнице жизни он считает «искренность». Но пока дома в Подмосковье его ждут только родственники, они же ухаживают за его кошками. Подробности о своей службе военный раскрывать не стал.

«Пока я не уволюсь, не могу ничего сообщить. Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», — рассказал MSK1.RU Бурцев.

По словам Романа, прежним после возвращения с СВО он не станет Источник: Роман Бурцев / VK.com

По словам Романа, заработанные на СВО деньги он потратил на погашение кредитов. О своем будущем после завершения спецоперации российский двойник Ди Каприо говорит неуверенно.