На турецком пляже обнаружили беспилотник — район оцепили саперы

Люди сообщили о беспилотном летательном аппарате в полицию Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На пляже в турецкой провинции Бартын местные жители обнаружили дрон. К месту прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.

Очевидцы сообщили о находке, сделанной на пляже Чакраз неподалеку от города Бартын, в экстренные службы. Дрон прибило к берегу волнами, сообщает турецкая газета Sözcü.

Фрагменты дрона прибило к берегу волнами Источник: sozcu.com.tr

На место направились группа полицейских и эксперт по обезвреживанию взрывчатых механизмов. Они начали расследование. Пока правоохранителям не удалось определить происхождение беспилотника. Его отправили для дальнейших экспертиз в Анкару.

Ранее на границе турецких провинций Кастамон и Бартын уже находили беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы. По сведениям телеканала A haber, находку обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую. Доступ людей в опасную зону тогда также запретили.