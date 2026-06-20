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Страна и мир На турецком пляже обнаружили беспилотник — район оцепили саперы

На турецком пляже обнаружили беспилотник — район оцепили саперы

Власти начали расследование

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Люди сообщили о беспилотном летательном аппарате в полицию | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЛюди сообщили о беспилотном летательном аппарате в полицию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Люди сообщили о беспилотном летательном аппарате в полицию

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На пляже в турецкой провинции Бартын местные жители обнаружили дрон. К месту прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.

Очевидцы сообщили о находке, сделанной на пляже Чакраз неподалеку от города Бартын, в экстренные службы. Дрон прибило к берегу волнами, сообщает турецкая газета Sözcü.

Фрагменты дрона прибило к берегу волнами | Источник: sozcu.com.trФрагменты дрона прибило к берегу волнами | Источник: sozcu.com.tr

Фрагменты дрона прибило к берегу волнами

Источник:

sozcu.com.tr

На место направились группа полицейских и эксперт по обезвреживанию взрывчатых механизмов. Они начали расследование. Пока правоохранителям не удалось определить происхождение беспилотника. Его отправили для дальнейших экспертиз в Анкару.

Ранее на границе турецких провинций Кастамон и Бартын уже находили беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы. По сведениям телеканала A haber, находку обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую. Доступ людей в опасную зону тогда также запретили.

В середине мая обломки дрона нашли в городе Самсуне на черноморском побережье Турции. Специалисты выяснили, что это был украинский беспилотник, выполнявший функции приманки. При его падении получили повреждения несколько зданий.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник БПЛА Дрон Турция
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Комментарии
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