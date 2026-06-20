На турецком пляже обнаружили беспилотник — район оцепили саперы

На пляже в турецкой провинции Бартын местные жители обнаружили дрон. К месту прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.
Очевидцы сообщили о находке, сделанной на пляже Чакраз неподалеку от города Бартын, в экстренные службы. Дрон прибило к берегу волнами, сообщает турецкая газета Sözcü.
На место направились группа полицейских и эксперт по обезвреживанию взрывчатых механизмов. Они начали расследование. Пока правоохранителям не удалось определить происхождение беспилотника. Его отправили для дальнейших экспертиз в Анкару.
Ранее на границе турецких провинций Кастамон и Бартын уже находили беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы. По сведениям телеканала A haber, находку обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую. Доступ людей в опасную зону тогда также запретили.
В середине мая обломки дрона нашли в городе Самсуне на черноморском побережье Турции. Специалисты выяснили, что это был украинский беспилотник, выполнявший функции приманки. При его падении получили повреждения несколько зданий.