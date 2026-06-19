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Страна и мир Вьетнам ужесточил правила въезда для туристов: что изменилось

Вьетнам ужесточил правила въезда для туристов: что изменилось

Путешественников не пустят в страну без важного документа

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Если проигнорировать нововведение, то можно столкнуться с рядом проблем в аэропорту Вьетнама | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕсли проигнорировать нововведение, то можно столкнуться с рядом проблем в аэропорту Вьетнама | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Если проигнорировать нововведение, то можно столкнуться с рядом проблем в аэропорту Вьетнама

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Все туристы, въезжающие во Вьетнам, теперь обязаны заполнить электронную декларацию о прибытии в страну. Сделать это нужно предварительно перед поездкой. Нововведения заработают с 22 июня.

Такую рассылку уже получили турагенты от туроператоров в ответ на заявки. До нововведений такое правило действовало только для тех, кто прилетал в Хошимин и Фукуок, а теперь будет работать во всех аэропортах Вьетнама.

Документ называется декларацией Pre-Arrival Information и не заменяет визу или право на безвизовый въезд. Это лишь дополнительная предварительная иммиграционная форма, которая используется для подачи информации о пассажирах перед въездом. Таким образом в стране хотят сократить время на прохождение пограничных процедур, отметила турагент из сообщества Loyalty Анастасия Волкова в разговоре с Profi.Travel.

Подробнее о документе

Предварительная онлайн-декларация PAI вводилась поэтапно. С 15 апреля 2026 года ее обязаны заполнять те, кто прибывает в аэропорт Таншоннят в Хошимине. С 1 июня 2026 года эта процедура стала обязательной для всех пассажиров, прибывающих через аэропорт Фукуока.

Декларация бесплатна, заполнить ее нужно на официальном сайте. Туроператоры рекомендуют сделать это до вылета (хотя бы за три дня до поездки), чтобы избежать задержек по прибытии.

Турист имеет право оформить декларацию для всей семьи или группы пассажиров. При этом все данные должны вноситься в точности так, как указано в паспортах. Можно загрузить скан паспорта, что позволит системе частично заполнить поля автоматически. Однако после этого необходимо тщательно проверить всю информацию. Если ошибки касаются места проживания или других деталей поездки, их можно исправить. Но если в личных данных или дате прибытия допущена ошибка, придется заполнять декларацию заново.

После отправки система сгенерирует QR-код и отправит подтверждение на адрес электронной почты, указанный в форме. QR-код в виде скриншота или распечатки нужно будет показать в аэропорту прибытия.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вьетнам Путешествие Туризм Документ Правила въезда
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