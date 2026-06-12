«Увидел и офигел»: зачем бизнесмен построил безумный замок в стиле Гауди с драконами и елями вместо пальм

Неоготика в окружении дикой природы выглядит необычно. А как вам такой контраст? Источник: Наталья Лапцевич

— Хотите молодильных яблок? — встречает нас неожиданным вопросом хозяин замка.

— Конечно! Я за ними и ехала, — отвечаю, подыгрывая.

— Только их дракон охраняет, — улыбается Андрей и тут же начинает экскурсию. — Дракон — один в один как у архитектора Антонио Гауди в павильоне Гуэль в Барселоне. У Гауди есть мифология в каждом здании. По испанской легенде, это не просто дракон, это один из богов, он провинился, его заколдовали, превратили в дракона и поставили охранять дерево с золотыми яблоками. Притом яблоки не просто золотые, еще и молодильные.

Антонио Гауди (1852–1926 гг.) — испанский (каталонский) архитектор, яркий представитель модерна. Большинство его работ сосредоточено в Барселоне. Создал уникальный органический стиль, в котором почти нет прямых линий: формы повторяют природные структуры, а объемы словно перетекают друг в друга, напоминая то ли растения, то ли волны, то ли пещеры. Семь его произведений, включая культовый собор Саграда Фамилия, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Коллеги из 74.RU разузнали историю создания неоготического замка на побережье жемчужины Южного Урала — озера Увильды — и показали фото объекта с поражающей воображение архитектурой.

Источник: @feelinPoUralu / youtube.com

Волнообразная линия забора — фирменный почерк архитектора Антонио Гауди: он любил подражать природным формам Источник: Наталья Лапцевич

С разных ракурсов замок выглядит совершенно по-разному Источник: Наталья Лапцевич

На заборе — металлический дракон, один в один напоминающий дракона из павильона Гуэля в Барселоне Источник: Наталья Лапцевич

Для Антонио Гауди драконы были главным мифологическим символом Каталонии, откуда он родом Источник: Наталья Лапцевич

Вокруг замка — поселок МВД: здесь стоят старые бараки, внушительные коттеджи и небольшие деревянные домики Источник: Наталья Лапцевич

В поселке живет около 450 человек Источник: Наталья Лапцевич

С вершины замка открывается потрясающий вид Источник: Наталья Лапцевич

«Дракон уже по ночам снится»

Владелец необычного дома — 62-летний Андрей Табарин, эксцентричный предприниматель из Челябинска. В 90-е он занимался производством стройматериалов, открывал кафе и держал видеосалон, а сегодня входит в число руководителей Института иммунологии. На типичного предпринимателя Андрей похож мало. Скорее на музыканта или художника: длинные волосы, эмоциональные жесты и десятки историй, которые он готов рассказать буквально о каждом элементе своего замка. Один дракон чего стоит.

Андрей Табарин — владелец и заместитель директора по развитию ООО «Институт клинической и теоретической иммунологии». Компания зарегистрирована в 2012 году и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, парфюмерными и косметическими товарами. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года официальная выручка организации составила 3,9 миллиона, чистый убыток — 268 тысяч рублей.

— Сначала я долго искал мастера, который согласился бы сделать такого дракона. Многие с ходу говорили «нет». В итоге нашел человека, который сперва полностью изучил историю этого персонажа, только после этого принялся за работу, — рассказывает Андрей.— Оригинального дракона делали три года, по тем временам он был полностью кованый. Представляете? Три года работы! Ковка ведь намного сложнее сварки: металл, меха, всё вручную. Этого мне делали год и три месяца. В какой-то момент мастер признался: «Мне этот дракон уже по ночам снится».

Этот замок — копия особняка Бельесгуард архитектора Антонио Гауди в Барселоне Источник: Наталья Лапцевич

Так выглядит оригинал Источник: tripguides.info

С разных ракурсов даже может показаться, что это разные здания Источник: barcelonatm.ru

Увильдинский замок еще предстоит полностью облицевать камнем Источник: Наталья Лапцевич

Территорию вокруг со временем приведут в порядок: собственник планирует создать здесь ландшафтный парк для детей с парящими горами — в духе фильма «Аватар» Источник: Наталья Лапцевич

Возле замка — дом привратника, еще одна отсылка к Гауди: похожую пряничную архитектуру можно увидеть в парке Гуэля Источник: Наталья Лапцевич

Здесь плавные линии во всем — крыша, окна, карнизы. Позже их планируют покрыть мозаикой, как у знаменитого испанского архитектора Источник: Наталья Лапцевич

Витражные окна Антонио Гауди — часть его стиля Источник: Наталья Лапцевич

Чтобы воссоздать их сейчас, пришлось использовать технологию окрашенного стекла Источник: Наталья Лапцевич

Уральские сосны идеально дополняют причудливую архитектуру Гауди Источник: Наталья Лапцевич

Мозаичные яйца Гауди ставил на крышах многих своих зданий, и часть из них выполняла функцию дымоходов. Архитектор считал форму яйца одной из самых совершенных и гармоничных в природе Источник: Наталья Лапцевич

«Взрыв мозга»

Мы разговариваем на фоне 33-метрового замка — цифра сама по себе будто из какой-то сказки. В постройке причудливо соседствуют неоготика с ее вытянутыми окнами и витражами, зубчатые стены средневековой крепости, плавные растительные линии модерна, керамическая мозаика и мотивы мавританской архитектуры. Здесь угрюмость и массивность сочетаются с внутренней легкостью и пространством, брутальность — с декоративностью. Всё вместе выглядит одновременно странно, намешанно, сказочно и немного сюрреалистично. Особенно если учесть, что сам замок находится в поселке при санатории МВД на берегу озера. Вокруг разномастная застройка, оставшаяся в наследство с 90-х: старые деревянные срубы, дома с претензией на подражание версальским дворцам и краснокирпичные махины с башенками.

— Соседи, наверное, удивились вашему дому? — спрашиваю, улыбаясь.

— Конечно! Все в округе обсуждают наш увильдинский замок, да и потом соседи — все знакомые. Кто-то восхищается, кто-то говорит: «Фигня какая-то». Необычная архитектура нравится не всем. Но это нормально, — пожимает плечами Андрей.

Пока в замок можно прийти на экскурсию Источник: Наталья Лапцевич

Владелец — Андрей Табарин. Он собственник и руководитель Института иммунологии Источник: Наталья Лапцевич

В свободное от работы время предприниматель строит замок Источник: Наталья Лапцевич

По словам Андрея, перед нами точная копия Бельесгуарда — одного из проектов Антонио Гауди. Он признаётся: раньше часто бывал в Испании, и именно этот замок сразу запал в душу — компактный, но в то же время величественный, с историческим флером и планировкой, удобной даже по современным меркам. В итоге бизнесмен стал ярым поклонником каталонского архитектора.

Бельесгуард (дом Фигерас) — модернистский особняк в Барселоне, построенный Антонио Гауди между 1900 и 1909 годами на месте средневековой резиденции арагонского короля Мартина I. Выражая почтение каталонской истории, архитектор выполнил здание в строгом неоготическом стиле с обилием прямых линий, что сильно отличает его от других округлых работ мастера. Долгое время объект находился в частной собственности и был открыт для широкой публики только в 2013 году. Из-за удаленности от центра здесь практически нет туристического трафика.

— Я постоянно ездил на экскурсии в Испанию, смотрел разные объекты Гауди. Они ведь разбросаны по всей стране. И внутри Бельесгуарда просто… Как бы объяснить… Взрыв мозга. Стоишь и думаешь: как человек вообще мог до такого додуматься? Откуда берутся такие идеи и такая красота? — не скрывая восхищения, говорит Андрей.

Гауди использовал выступающие элементы, чтобы распределять нагрузки в здании и визуально придавать ему ритмичность, а порой и чрезмерную декоративность Источник: Наталья Лапцевич

Это раскрытая шишка кипариса — наряду с яйцом один из любимых природных символов мастера. Падая на землю, она раскрывается так, что четыре ее части направлены по сторонам света, а пятая — вверх, к небу Источник: Наталья Лапцевич

Кованые перила балконов — тоже часть эстетики испанского архитектора: строгий металл имеет текучие, живые формы Источник: Наталья Лапцевич

По краю крыши — бойницы, отсылка к средневековым неприступным замкам Источник: Наталья Лапцевич

Предприниматель сначала ездил в Испанию просто полюбоваться зданиями знаменитого архитектора. Строительство своего Бельесгуарда он начал в 2013 году.

С тех пор вновь и вновь возвращался в замок, но уже целенаправленно — чтобы разобраться в идеях и приемах Гауди.

— Сначала туда вообще никого не пускали, потом сделали экскурсионные дни: в субботу — для иностранцев и испанцев, в воскресенье — для каталонцев. Билет стоил около 40 евро. И это только подъем на крышу по лестничным маршам, на обзорную площадку. Внутрь помещений не пускали. По сути — поднялся, посмотрел, и всё, — вспоминает Андрей. — Я всё фотографировал, смотрел детали. А когда уже начали строить, поняли, что там по фундаментам есть нюансы — пришлось кое-что корректировать уже в процессе нашего строительства.

«Ели вместо пальм»

Вдоль забора для полноты картины должны были бы расти пальмы — как в Барселоне.

— Я посадил голубые ели вместо пальм. Пальмы бы не прижились, сами понимаете: уральский климат, — объясняет Андрей.

Архитектура и ландшафт у Гауди слиты воедино Источник: Наталья Лапцевич

Саму архитектуру тоже пришлось адаптировать под российские условия.

— Барселона — это, по сути, юг. Там зимы нет. А у нас нужно сохранять тепло. У Гауди витражные окна. Но если делать классический витраж здесь, он тепло не держит — это фактически стеклянные ячейки. Поэтому я нашел специальную технологию: витражи встраиваются прямо в стеклопакет. Рисовали их в Челябинске, есть специальное производство и краски по стеклу, — рассказывает владелец замка.

Частично решения Гауди пришлось адаптировать под российские реалии — например, сделать витражи непродуваемыми Источник: Наталья Лапцевич

В оригинале Бельесгуард отделан с внешней стороны темным каталонским сланцем. На Увильдах вход оформлен каменными розами из полудрагоценных местных камней.

— Я хотел добавить местные элементы. Здесь яшма, змеевик, златолит, мрамор — всё уральское. У Гауди был один тип камня, серый. А у нас — разноцветный фасад. Еще тут у каждого окна по идее должна быть своя отделка, но у нас это еще в процессе, — начинает погружать в детали Андрей.

Элементы здания хочется рассматривать снова и снова Источник: Наталья Лапцевич

И действительно: хотя внешне замок выглядит почти завершенным, одного взгляда на оригинальный Бельесгуард хватает, чтобы понять: работы над его российской копией еще предостаточно. В первую очередь это касается декора: почти все элементы изготавливаются отдельно и лишь потом монтируются на фасаде — балясины, карнизы, обрамления окон. А также знаменитые мозаичные «яйца» и «шишки» Гауди, ставшие одним из узнаваемых мотивов архитектора и Барселоны в целом. Часть из них на уральском замке уже установлена, часть ждет своего часа на складе. Впереди подключение коммуникаций, внутренняя отделка и десятки — если не сотни — мелочей. Но быстро такие здания и не строятся, объясняет Андрей. За каждым элементом здесь стоит отдельная история, поиск решений и бесконечные доработки.

А вот как выглядит замок изнутри Источник: Наталья Лапцевич

Сейчас здесь светлые просторные помещения Источник: Наталья Лапцевич

Практически в каждой комнате предусмотрен антресольный этаж — там разместят спальни Источник: Наталья Лапцевич

Эта арка здесь неслучайно — она снимает нагрузку со стен, на которых держатся верхние этажи. Точно так же было у Гауди. Благодаря этому появляется больше пространства и создается необычная геометрия Источник: Наталья Лапцевич

Это помещение уже прозвали комнатой молодоженов — она самая верхняя, и лучшие виды на озеро открываются только с кровати Источник: Наталья Лапцевич

— Получается, у вас своя Саграда Фамилия? — спрашиваю я, вспоминая знаменитую барселонскую стройку, которая продолжается больше века.

— Бесконечная стройка… Можно и так сказать, — смеется хозяин.

Внутри чувствуется атмосфера замка: винтовая лестница, кованые перила, арки, колонны и нервюрные своды. Первым делом Андрей показывает балкон в центральной части здания.

— В Испании его называют балконом желаний. Считается, что нужно встать туда и что-нибудь загадать. У нас тоже так делают, — улыбается он. — Хотите попробовать?

Балконы снаружи и балконы внутри — такая архитектурная шутка Гауди Источник: Наталья Лапцевич

Ажурное обрамление — у каждого Источник: Наталья Лапцевич

Арки, колонны, окна, переходы — пространство внутри замка тоже насыщено деталями Источник: Наталья Лапцевич

Пока шагаем всё выше по лестницам, хозяин рассказывает: лифтов здесь нет и не будет. По его словам, вмешиваться в архитектуру Гауди техническими новшествами — кощунство. Впрочем, подниматься на удивление легко — даже не замечаешь. Внутри уже начали штукатурить комнаты, потом их выкрасят в белый. И здесь особенно контрастно: снаружи замок кажется тяжелым и даже мрачноватым, а внутри — светлый, с окнами по периметру и высокими потолками. В комнатах почти везде предусмотрен второй свет, благодаря чему пространство выглядит гораздо легче и воздушнее, чем ожидаешь с улицы. А из окон — завораживающий вид на лес и озеро, даже нацпарк высится вдалеке.

«Всё оказалось гораздо сложнее»

Поначалу браться за проект замка в стиле Гауди не соглашался ни один архитектор — слишком сложно было понять, как устроены конструкции и на чём всё держится. Всё с самого начала вызывало массу вопросов и по расчетам, и по инженерным решениям. Но в итоге специалист всё же нашелся.

— У Гауди был свой метод: он использовал подвесные грузики и зеркальные конструкции, чтобы просчитывать своды. Формы он брал из природы (деревья, листья, живые организмы) и затем переносил в архитектуру, — объясняет Андрей. — Я нашел архитектора, который всё же взялся за проект, он мне сразу сказал: «Что это за сумасшедшая идея? Это абсолютно сумасшедшая идея!»

Вот так выглядел замок на бумаге Источник: Наталья Лапцевич

Андрей планирует завершить свой замок Гауди через пять лет Источник: Наталья Лапцевич

Сначала бизнесмен хотел использовать современные подходы и материалы, но его отговорили.

— Он мне сразу сказал: «Нет, будем делать по технологии Гауди — только полнотелый кирпич, с армированием и усилением». Даже от пеноблока полностью отказались, потому что здание серьезное, — вспоминает Андрей. — Очень много пришлось городить опалубки, металлоконструкции, делать сложные лестничные проемы. Это всё оказалось гораздо сложнее, чем кажется со стороны.

Такие виды зачаровывают Источник: Наталья Лапцевич

Как и у самого Гауди, в проекте его последователя не было полноценной классической проектной документации — только эскизы с указанием высот и общих решений.

— Дальше уже всё реализовывалось прямо на месте, по ходу стройки, — объясняет Андрей. — Что-то делали по моим фотографиям, что-то по материалам, найденным в интернете. Я сейчас только понимаю, насколько Гауди был гениален: даже простые, на первый взгляд, формы у него оказываются невероятно сложными и продуманными.

«Если строить, то для души»

Изначально мечта предпринимателя была другой — купить замок во Франции. Раньше, вспоминает он, это казалось вполне реальным вариантом, а суммы были подъемными.

— Тогда это было вполне реально, даже при переводе в рубли. На продажу регулярно выставляли заброшенные замки, их можно было недорого приобрести. Я даже ездил, смотрел варианты, но потом ситуация поменялась — в первую очередь финансовая. Замок остался просто мечтой, — говорит он.

Зачем замок во Франции, если его можно построить в России? Источник: Наталья Лапцевич

Сам замок — пятиэтажный, на крыше — терраса Источник: Наталья Лапцевич

Скелет здания — как на ладони Источник: Наталья Лапцевич

Предпринимателю пришлось пересмотреть планы, а тут заодно знакомый предложил купить земельный участок рядом с его дачей на Увильдах. Идея построить что-то необычное не давала покоя, и в итоге Андрей Табарин вспомнил о Гауди — архитекторе, который когда-то его впечатлил.

— Я решил: если уж строить, то что-то действительно для души. Начал думать: а что есть у Гауди? Понял, что у Гауди вообще ничего нет такого приемлемого. Какие-то проспекты из Испании остались. Я глянул, увидел Бельесгуард и офигел. Вот он подходит: он по размерам небольшой. По архитектуре не такой сложный, как казалось бы.

«Никогда не считал, отобьется ли»

Предприниматель рассуждает: скорее всего, здесь появится отель. Сначала он думал о реабилитационном центре, но сейчас больше склоняется к гостиничному формату. По его словам, это будет небольшой бутик-отель: внутри обустроят около десяти номеров, библиотеку, детскую комнату и ресторан. Кухня, разумеется, испанская.

— Внизу напрашивается ресторан. Или, точнее, он уже как бы заложен там. У Гауди тут была конюшня. А у нас будет кухня, бар и основной зал. Деревянные балки на потолке оставили и специально состарили — чтобы чувствовалась фактура, — объясняет предприниматель.

Здесь, предположительно, будет ресторан Источник: Наталья Лапцевич

Один из будущих гостиничных номеров Источник: Наталья Лапцевич

При этом проект, уточняет бизнесмен, никогда не задумывался как коммерческий.

— Никогда не считал и не считаю, отобьется ли замок и когда. Для посетителей не хочу задирать цены. Пусть будет доступно — чтобы люди могли проводить свадьбы, арт-мероприятия. Чтобы пространство жило, — говорит Андрей.

Для завершения проекта, по оценке хозяина, потребуется еще как минимум 5 лет и около 50 миллионов рублей. Чтобы ускорить стройку, он планирует привлечь инвестора и уже присматривается к потенциальным партнерам. При этом сразу оговаривается: это не столько бизнес-проект, сколько арт-объект, и относиться к нему стоит именно так.

Почти все окна в замке — разные Источник: Наталья Лапцевич

Хотели бы поселиться в таком отеле? Источник: Наталья Лапцевич

По утрам пить кофе на кованом балконе — не мечта ли? Источник: Наталья Лапцевич

— У нас в области, по сути, нет ни одного арт-объекта, на который можно было бы посмотреть как на что-то выдающееся. Если не считать старых церквей и отдельных исторических построек, то ничего подобного просто нет. Только новые безликие здания строят — и всё, — рассуждает Андрей. — Никто этим не занимается. Даже не думает никто в эту сторону. У нас промышленный город, и даже в самом Челябинске с архитектурой всё довольно скромно, если сравнивать, например, с тем же Екатеринбургом. А меня эта идея захватила, и я начал заниматься.

Здесь планируют сделать библиотеку в стиле старинных интерьеров — с полками от пола до потолка, уютным креслом и камином Источник: Наталья Лапцевич

Нервюрные своды на верхнем этаже отсылают к классической готике Источник: Наталья Лапцевич

Какая архитектура! Источник: Наталья Лапцевич

Что здесь будет — пока окончательно не решено. Возможно, пространство станет просто гостиной для общения Источник: Наталья Лапцевич

С большим столом и множеством стульев в рыцарском духе Источник: Наталья Лапцевич

На самом верху — смотровая площадка. Здесь высота около 30 метров Источник: Наталья Лапцевич

Здесь тоже не просто ровная площадка, а замысловатые линии Источник: Наталья Лапцевич

Хозяин замка надеется, что дом станет знаковым арт-объектом Источник: Наталья Лапцевич

Как вам замок в стиле Гауди? Очень интересно! Запишусь на экскурсию Выглядит странно. Непонятно, зачем такое строить