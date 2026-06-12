«Увидел и офигел»: зачем бизнесмен построил безумный замок в стиле Гауди с драконами и елями вместо пальм

— Хотите молодильных яблок? — встречает нас неожиданным вопросом хозяин замка.
— Конечно! Я за ними и ехала, — отвечаю, подыгрывая.
— Только их дракон охраняет, — улыбается Андрей и тут же начинает экскурсию. — Дракон — один в один как у архитектора Антонио Гауди в павильоне Гуэль в Барселоне. У Гауди есть мифология в каждом здании. По испанской легенде, это не просто дракон, это один из богов, он провинился, его заколдовали, превратили в дракона и поставили охранять дерево с золотыми яблоками. Притом яблоки не просто золотые, еще и молодильные.
Антонио Гауди (1852–1926 гг.) — испанский (каталонский) архитектор, яркий представитель модерна. Большинство его работ сосредоточено в Барселоне. Создал уникальный органический стиль, в котором почти нет прямых линий: формы повторяют природные структуры, а объемы словно перетекают друг в друга, напоминая то ли растения, то ли волны, то ли пещеры. Семь его произведений, включая культовый собор Саграда Фамилия, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Коллеги из 74.RU разузнали историю создания неоготического замка на побережье жемчужины Южного Урала — озера Увильды — и показали фото объекта с поражающей воображение архитектурой.
«Дракон уже по ночам снится»
Владелец необычного дома — 62-летний Андрей Табарин, эксцентричный предприниматель из Челябинска. В 90-е он занимался производством стройматериалов, открывал кафе и держал видеосалон, а сегодня входит в число руководителей Института иммунологии. На типичного предпринимателя Андрей похож мало. Скорее на музыканта или художника: длинные волосы, эмоциональные жесты и десятки историй, которые он готов рассказать буквально о каждом элементе своего замка. Один дракон чего стоит.
Андрей Табарин — владелец и заместитель директора по развитию ООО «Институт клинической и теоретической иммунологии». Компания зарегистрирована в 2012 году и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, парфюмерными и косметическими товарами. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года официальная выручка организации составила 3,9 миллиона, чистый убыток — 268 тысяч рублей.
— Сначала я долго искал мастера, который согласился бы сделать такого дракона. Многие с ходу говорили «нет». В итоге нашел человека, который сперва полностью изучил историю этого персонажа, только после этого принялся за работу, — рассказывает Андрей.— Оригинального дракона делали три года, по тем временам он был полностью кованый. Представляете? Три года работы! Ковка ведь намного сложнее сварки: металл, меха, всё вручную. Этого мне делали год и три месяца. В какой-то момент мастер признался: «Мне этот дракон уже по ночам снится».
«Взрыв мозга»
Мы разговариваем на фоне 33-метрового замка — цифра сама по себе будто из какой-то сказки. В постройке причудливо соседствуют неоготика с ее вытянутыми окнами и витражами, зубчатые стены средневековой крепости, плавные растительные линии модерна, керамическая мозаика и мотивы мавританской архитектуры. Здесь угрюмость и массивность сочетаются с внутренней легкостью и пространством, брутальность — с декоративностью. Всё вместе выглядит одновременно странно, намешанно, сказочно и немного сюрреалистично. Особенно если учесть, что сам замок находится в поселке при санатории МВД на берегу озера. Вокруг разномастная застройка, оставшаяся в наследство с 90-х: старые деревянные срубы, дома с претензией на подражание версальским дворцам и краснокирпичные махины с башенками.
— Соседи, наверное, удивились вашему дому? — спрашиваю, улыбаясь.
— Конечно! Все в округе обсуждают наш увильдинский замок, да и потом соседи — все знакомые. Кто-то восхищается, кто-то говорит: «Фигня какая-то». Необычная архитектура нравится не всем. Но это нормально, — пожимает плечами Андрей.
По словам Андрея, перед нами точная копия Бельесгуарда — одного из проектов Антонио Гауди. Он признаётся: раньше часто бывал в Испании, и именно этот замок сразу запал в душу — компактный, но в то же время величественный, с историческим флером и планировкой, удобной даже по современным меркам. В итоге бизнесмен стал ярым поклонником каталонского архитектора.
Бельесгуард (дом Фигерас) — модернистский особняк в Барселоне, построенный Антонио Гауди между 1900 и 1909 годами на месте средневековой резиденции арагонского короля Мартина I. Выражая почтение каталонской истории, архитектор выполнил здание в строгом неоготическом стиле с обилием прямых линий, что сильно отличает его от других округлых работ мастера. Долгое время объект находился в частной собственности и был открыт для широкой публики только в 2013 году. Из-за удаленности от центра здесь практически нет туристического трафика.
— Я постоянно ездил на экскурсии в Испанию, смотрел разные объекты Гауди. Они ведь разбросаны по всей стране. И внутри Бельесгуарда просто… Как бы объяснить… Взрыв мозга. Стоишь и думаешь: как человек вообще мог до такого додуматься? Откуда берутся такие идеи и такая красота? — не скрывая восхищения, говорит Андрей.
Предприниматель сначала ездил в Испанию просто полюбоваться зданиями знаменитого архитектора. Строительство своего Бельесгуарда он начал в 2013 году.
С тех пор вновь и вновь возвращался в замок, но уже целенаправленно — чтобы разобраться в идеях и приемах Гауди.
— Сначала туда вообще никого не пускали, потом сделали экскурсионные дни: в субботу — для иностранцев и испанцев, в воскресенье — для каталонцев. Билет стоил около 40 евро. И это только подъем на крышу по лестничным маршам, на обзорную площадку. Внутрь помещений не пускали. По сути — поднялся, посмотрел, и всё, — вспоминает Андрей. — Я всё фотографировал, смотрел детали. А когда уже начали строить, поняли, что там по фундаментам есть нюансы — пришлось кое-что корректировать уже в процессе нашего строительства.
«Ели вместо пальм»
Вдоль забора для полноты картины должны были бы расти пальмы — как в Барселоне.
— Я посадил голубые ели вместо пальм. Пальмы бы не прижились, сами понимаете: уральский климат, — объясняет Андрей.
Саму архитектуру тоже пришлось адаптировать под российские условия.
— Барселона — это, по сути, юг. Там зимы нет. А у нас нужно сохранять тепло. У Гауди витражные окна. Но если делать классический витраж здесь, он тепло не держит — это фактически стеклянные ячейки. Поэтому я нашел специальную технологию: витражи встраиваются прямо в стеклопакет. Рисовали их в Челябинске, есть специальное производство и краски по стеклу, — рассказывает владелец замка.
В оригинале Бельесгуард отделан с внешней стороны темным каталонским сланцем. На Увильдах вход оформлен каменными розами из полудрагоценных местных камней.
— Я хотел добавить местные элементы. Здесь яшма, змеевик, златолит, мрамор — всё уральское. У Гауди был один тип камня, серый. А у нас — разноцветный фасад. Еще тут у каждого окна по идее должна быть своя отделка, но у нас это еще в процессе, — начинает погружать в детали Андрей.
И действительно: хотя внешне замок выглядит почти завершенным, одного взгляда на оригинальный Бельесгуард хватает, чтобы понять: работы над его российской копией еще предостаточно. В первую очередь это касается декора: почти все элементы изготавливаются отдельно и лишь потом монтируются на фасаде — балясины, карнизы, обрамления окон. А также знаменитые мозаичные «яйца» и «шишки» Гауди, ставшие одним из узнаваемых мотивов архитектора и Барселоны в целом. Часть из них на уральском замке уже установлена, часть ждет своего часа на складе. Впереди подключение коммуникаций, внутренняя отделка и десятки — если не сотни — мелочей. Но быстро такие здания и не строятся, объясняет Андрей. За каждым элементом здесь стоит отдельная история, поиск решений и бесконечные доработки.
— Получается, у вас своя Саграда Фамилия? — спрашиваю я, вспоминая знаменитую барселонскую стройку, которая продолжается больше века.
— Бесконечная стройка… Можно и так сказать, — смеется хозяин.
Внутри чувствуется атмосфера замка: винтовая лестница, кованые перила, арки, колонны и нервюрные своды. Первым делом Андрей показывает балкон в центральной части здания.
— В Испании его называют балконом желаний. Считается, что нужно встать туда и что-нибудь загадать. У нас тоже так делают, — улыбается он. — Хотите попробовать?
Пока шагаем всё выше по лестницам, хозяин рассказывает: лифтов здесь нет и не будет. По его словам, вмешиваться в архитектуру Гауди техническими новшествами — кощунство. Впрочем, подниматься на удивление легко — даже не замечаешь. Внутри уже начали штукатурить комнаты, потом их выкрасят в белый. И здесь особенно контрастно: снаружи замок кажется тяжелым и даже мрачноватым, а внутри — светлый, с окнами по периметру и высокими потолками. В комнатах почти везде предусмотрен второй свет, благодаря чему пространство выглядит гораздо легче и воздушнее, чем ожидаешь с улицы. А из окон — завораживающий вид на лес и озеро, даже нацпарк высится вдалеке.
«Всё оказалось гораздо сложнее»
Поначалу браться за проект замка в стиле Гауди не соглашался ни один архитектор — слишком сложно было понять, как устроены конструкции и на чём всё держится. Всё с самого начала вызывало массу вопросов и по расчетам, и по инженерным решениям. Но в итоге специалист всё же нашелся.
— У Гауди был свой метод: он использовал подвесные грузики и зеркальные конструкции, чтобы просчитывать своды. Формы он брал из природы (деревья, листья, живые организмы) и затем переносил в архитектуру, — объясняет Андрей. — Я нашел архитектора, который всё же взялся за проект, он мне сразу сказал: «Что это за сумасшедшая идея? Это абсолютно сумасшедшая идея!»
Сначала бизнесмен хотел использовать современные подходы и материалы, но его отговорили.
— Он мне сразу сказал: «Нет, будем делать по технологии Гауди — только полнотелый кирпич, с армированием и усилением». Даже от пеноблока полностью отказались, потому что здание серьезное, — вспоминает Андрей. — Очень много пришлось городить опалубки, металлоконструкции, делать сложные лестничные проемы. Это всё оказалось гораздо сложнее, чем кажется со стороны.
Как и у самого Гауди, в проекте его последователя не было полноценной классической проектной документации — только эскизы с указанием высот и общих решений.
— Дальше уже всё реализовывалось прямо на месте, по ходу стройки, — объясняет Андрей. — Что-то делали по моим фотографиям, что-то по материалам, найденным в интернете. Я сейчас только понимаю, насколько Гауди был гениален: даже простые, на первый взгляд, формы у него оказываются невероятно сложными и продуманными.
«Если строить, то для души»
Изначально мечта предпринимателя была другой — купить замок во Франции. Раньше, вспоминает он, это казалось вполне реальным вариантом, а суммы были подъемными.
— Тогда это было вполне реально, даже при переводе в рубли. На продажу регулярно выставляли заброшенные замки, их можно было недорого приобрести. Я даже ездил, смотрел варианты, но потом ситуация поменялась — в первую очередь финансовая. Замок остался просто мечтой, — говорит он.
Предпринимателю пришлось пересмотреть планы, а тут заодно знакомый предложил купить земельный участок рядом с его дачей на Увильдах. Идея построить что-то необычное не давала покоя, и в итоге Андрей Табарин вспомнил о Гауди — архитекторе, который когда-то его впечатлил.
— Я решил: если уж строить, то что-то действительно для души. Начал думать: а что есть у Гауди? Понял, что у Гауди вообще ничего нет такого приемлемого. Какие-то проспекты из Испании остались. Я глянул, увидел Бельесгуард и офигел. Вот он подходит: он по размерам небольшой. По архитектуре не такой сложный, как казалось бы.
«Никогда не считал, отобьется ли»
Предприниматель рассуждает: скорее всего, здесь появится отель. Сначала он думал о реабилитационном центре, но сейчас больше склоняется к гостиничному формату. По его словам, это будет небольшой бутик-отель: внутри обустроят около десяти номеров, библиотеку, детскую комнату и ресторан. Кухня, разумеется, испанская.
— Внизу напрашивается ресторан. Или, точнее, он уже как бы заложен там. У Гауди тут была конюшня. А у нас будет кухня, бар и основной зал. Деревянные балки на потолке оставили и специально состарили — чтобы чувствовалась фактура, — объясняет предприниматель.
При этом проект, уточняет бизнесмен, никогда не задумывался как коммерческий.
— Никогда не считал и не считаю, отобьется ли замок и когда. Для посетителей не хочу задирать цены. Пусть будет доступно — чтобы люди могли проводить свадьбы, арт-мероприятия. Чтобы пространство жило, — говорит Андрей.
Для завершения проекта, по оценке хозяина, потребуется еще как минимум 5 лет и около 50 миллионов рублей. Чтобы ускорить стройку, он планирует привлечь инвестора и уже присматривается к потенциальным партнерам. При этом сразу оговаривается: это не столько бизнес-проект, сколько арт-объект, и относиться к нему стоит именно так.
— У нас в области, по сути, нет ни одного арт-объекта, на который можно было бы посмотреть как на что-то выдающееся. Если не считать старых церквей и отдельных исторических построек, то ничего подобного просто нет. Только новые безликие здания строят — и всё, — рассуждает Андрей. — Никто этим не занимается. Даже не думает никто в эту сторону. У нас промышленный город, и даже в самом Челябинске с архитектурой всё довольно скромно, если сравнивать, например, с тем же Екатеринбургом. А меня эта идея захватила, и я начал заниматься.
Как вам замок в стиле Гауди?
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